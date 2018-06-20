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كُتّاب وآراء
هيئة حقوقية تطالب بحماية اللاجئين إقليميا وعالميا
طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان المنتظمَ الدولي بـ"التحرك العاجل من أجل حماية اللاجئين، ومعاقبة جميع مرتكبي الجرائم في حقهم، طبقا للقانون الدولي الإنساني؛ واحترام بنود اتفاقية جنيف لعام 1951 التي تشكل مرجعية قانونية للمعايير الدولية لمعاملة اللاجئين".
كما دعت الهيئة الحقوقية ذاتها، في بيان صادر عنها بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، السلطات المغربية إلى "الاعتراف بحاملي بطائق اللجوء، التي تمنحها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وحماية أصحابها من كل أشكال الانتهاكات والخروقات، ومن الطرد والتعسف؛ بالإضافة إلى توفير المساعدات اللازمة لهم، وفك الارتباط بين ملفات الهجرة واللجوء وقضايا الأمن والإرهاب في المفاوضات مع الدول الأوربية – خاصة فرنسا وإسبانيا – مع استحضار البعد الحقوقي فيها".
الهيئة ذاتها طالبت في بيانها السلطات الجزائرية بالسماح للجان الأمم المتحدة والجمعيات الحقوقية، ومنها المغاربية، بالدخول إلى مخيمات تندوف للاطلاع على الوضع الحقوقي للاجئين الصحراويين المعتقلين بهذه المخيمات، "والتي توجد في وضعية خرق سافر للقانون الدولي، ولاتفاقية جنيف لسنة 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبرتوكول ذي الصلة لسنة 1967".
كما دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الأممية في مراقبة الوضع الحقوقي والإنساني بهذه المخيمات، "وضمان الشفافية في توزيع المساعدات الموجهة إلى السكان، والدعوة إلى التنفيذ السريع لإحصائهم، وتجاوز وضع عسكرة المخيمات"، مع مطالبتها بـ"تكريس وظيفتها الأممية لضمان حماية حقوق وحريات ساكنة مخيمات تندوف، خاصةً في ما يتعلق بحرية التنقل والسفر، والتمتع بالحقوق كما أقرتها المواثيق الدولية في هذا المجال".