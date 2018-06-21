"المنع" يُلاحقُ أسر معتقلي الريف .. والزفزافي: قرار فوق القانون

هسبريس - عبد السلام الشامخ

في وقت أعْلَنَتْ الحركة الحقوقية بالريف عَزْمَهَا "تنفيذَ برنامج نضاليّ حقوقيّ سَيَسْتَمِرُ إلى حين إطلاق سراح كافة المعتقلين السيّاسيين وتسوية الأزمات العميقة التي تعرفها المنطقة"، عاد مُسلسل المنع ليخيٍّم من جديد على منطقة الريف، فَقَدْ رَفَضَتْ السلطات في مدينة الحسيمة للمرة الثانية الترخيص لأسر معتقلي حراك الريف بتأسيس جمعية تمثلهم، حسب بلاغ للجنة التحضيرية لجمعية "تافرا للوفاء والتضامن".

وعبّرت لجنة جمعية تافرا للوفاء والتضامن عن تأسُّفها لقرار السلطات منْعها من ممارسة نشاطها المتمثل في عقد الجمع العام التأسيسي، الذي كان مقرراً الأحد المقبل في مدينة الحسيمة، للبحث عن وضع قانوني لتحرك أسر معتقلي حراك الريف.

وعن ظروف عدم منح الترخيص أوضحت اللجنة أنها "قامت صباح 18 يونيو 2018 بالتوجه إلى باشوية مدينة الحسيمة لوضع إشعار بعقد الجمع التأسيسي للجمعية الذي كان من القرر عقده يوم الأحد 24 يونيو 2018 انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال بقاعة الندوات بالمركب الثقافي والرياضي الكائن بحي حدو".

وتابعت الجهة ذاتها من خلال البلاغ: "مباشرة بعد وضعنا الإشعار بمكتب الجمعيات رفض الموظف المسؤول إعطاءنا وصلا باستلامه، تحت ذريعة استشارة السيد الباشا الذي لم يكن بمكتبه. وبعد أقل من ساعة سيتم إخبارنا هاتفيا بأن السيد الباشا يرفض السماح لنا بعقد الجمع العام التأسيسي لجمعية تافرا للوفاء والتضامن بدون أي مبرر".

وأكملت اللجنة ذاتها، التي تبحث عن وضع قانوني لتحرك أسر معتقلي حراك الريف، بأن "توصلها بقرار عدم الترخيص بعقد الجمع العام التأسيسي جعلها تتصل بالسيد المفوض القضائي عبد الحبيب الإدريسي للوقوف على هذا الخرق السافر للقانون، ولفتح محضر في الموضوع".

واستنكرت اللجنة ما اعتبرته "العبث بالقانون وخرقه الصادر عن مسؤولين يفترض فيهم السهر على تطبيقه والالتزام به"، مؤكدة تشبثها بحقها المشروع في التجمع والتنظيم وفق ما ينص عليه القانون.

وفي هذا الصدد، كشف أحمد الزفزافي، والد قائد "حراك الريف" ناصر الزفزافي، أن "باشا مدينة الحسيمة رفضَ الترخيص للجمعية رغم استيفائها للشروط القانونية اللازمة"، مورداً: "يشتغلُ ضد القانون وقام بمنعنا للمرة الثالثة على التوالي، بمبررات واهية تفتقد الوضوح"، قبل أن يتابع: "الأمر يتعلّق بجمعية مدنية تضمُّ أسر معتقلي حراك الحسيمة ولا يتعلق بجمعية حقوقية لها أهداف سياسية. نحن فقط نريدُ أن ننقل صوت أبنائنا ومعاناتهم لمن يهمهم الأمر".

وأضاف الزفزافي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "أليْسَ من حقّنا تشكيلُ جمعية لكي نُبلّغ عن معاناة "ولادنا" المُكدَّسينَ في السجون المغربية؟ إذا كنا نتحدث عن دولة الحق والقانون فإن الدستور يسمح للمواطنين بتشكيل الجمعيات"، داعيا في هذا السياق الدولة المغربية إلى "إطلاق سراح المعتقلين الذين جرى سجنهم ظلما ونكاية في المنطقة وتاريخها".