24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1313:3417:1420:4622:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

  1. حزب الاستقلال يطالب بإجراءات استعجالية لإنقاذ المقاولات المغربية (5.00)

  2. الأوروبيون يدعمون المغرب باستثمارات مالية ضخمة لتحقيق التنمية (5.00)

  3. رصيف الصحافة: التحقيق يطال ثروات مسؤولين وبارونات للمخدرات (5.00)

  4. عريضة مغربية تدعو إلى فتح الحدود الجزائرية لتنظيم مونديال 2030 (5.00)

  5. "أجودان" ينتحر برصاص سلاحه الوظيفي في برشيد (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | حركة تطالب الحكومة بزيارة عاجلة إلى الأندلس‎

حركة تطالب الحكومة بزيارة عاجلة إلى الأندلس‎

حركة تطالب الحكومة بزيارة عاجلة إلى الأندلس‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:03

طالبت حركة قادمون وقادرون – مغرب المستقبل الحكومة المغربية بتنظيم زيارة عاجلة لمنطقة الأندلس بإسبانيا، في إطار وفد يضم ممثلين عن النقابات وعن جمعيات المجتمع المدني وإعلاميين وممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس الجالية المغربية بالخارج، للاطلاع على أوضاع العاملات المغربيات في إطار الهجرة الموسمية.

وناشدت الحركة، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، "كل القوى التقدمية والديمقراطية بالمغرب وإسبانيا للتكتل العاجل من أجل حماية العاملات المغربيات من سماسرة الشغل ولوبيات القطاع الفلاحي والصيد البحري، ومن أجل حماية النساء ضحايا الفقر والتهميش والعنف والاستبعاد الاجتماعي، وإنقاذهن من براثين الابتزاز وسوء المعاملة والتحرش الجنسي".

وشدد التنظيم على ضرورة ضمان الحق في المعلومة وإطلاع الرأي العام على مضامين كل الاتفاقيات المتعلقة بالهجرة الموسمية، وبنودها المتعلقة بالحماية الاجتماعية والصحية والإقامة واحترام ساعات العمل وتعليم اللغة وتوفير الأنشطة الترفيهية، مع وجوب التزام القنصليات بمواكبة ظروف العاملات عبر إنشاء خلايا لتلقي الشكايات والتوجيه والمساعدة.

وأكدت الحركة على وقوفها الدائم في صف العمال المغاربة داخل الوطن وبدول المهجر، وخاصة فئة النساء اللائي يعتبرن أكثر عرضة لشتى أشكال العنف والهشاشة والاستغلال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.