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كُتّاب وآراء
حركة تطالب الحكومة بزيارة عاجلة إلى الأندلس
طالبت حركة قادمون وقادرون – مغرب المستقبل الحكومة المغربية بتنظيم زيارة عاجلة لمنطقة الأندلس بإسبانيا، في إطار وفد يضم ممثلين عن النقابات وعن جمعيات المجتمع المدني وإعلاميين وممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس الجالية المغربية بالخارج، للاطلاع على أوضاع العاملات المغربيات في إطار الهجرة الموسمية.
وناشدت الحركة، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، "كل القوى التقدمية والديمقراطية بالمغرب وإسبانيا للتكتل العاجل من أجل حماية العاملات المغربيات من سماسرة الشغل ولوبيات القطاع الفلاحي والصيد البحري، ومن أجل حماية النساء ضحايا الفقر والتهميش والعنف والاستبعاد الاجتماعي، وإنقاذهن من براثين الابتزاز وسوء المعاملة والتحرش الجنسي".
وشدد التنظيم على ضرورة ضمان الحق في المعلومة وإطلاع الرأي العام على مضامين كل الاتفاقيات المتعلقة بالهجرة الموسمية، وبنودها المتعلقة بالحماية الاجتماعية والصحية والإقامة واحترام ساعات العمل وتعليم اللغة وتوفير الأنشطة الترفيهية، مع وجوب التزام القنصليات بمواكبة ظروف العاملات عبر إنشاء خلايا لتلقي الشكايات والتوجيه والمساعدة.
وأكدت الحركة على وقوفها الدائم في صف العمال المغاربة داخل الوطن وبدول المهجر، وخاصة فئة النساء اللائي يعتبرن أكثر عرضة لشتى أشكال العنف والهشاشة والاستغلال.