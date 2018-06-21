24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1313:3417:1420:4622:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. سل وفطريات تحول حياة أسرة بوزان إلى جحيم (5.00)

  2. بوابة رقمية لطلب الوثائق (5.00)

  3. فيديو عنف وشغب يوقع بشخص في قبضة الأمن (5.00)

  4. "أسود الأطلس" أول مودّعي المونديال بعد أداء مشرف أمام البرتغال (5.00)

  5. رونالدو يشيد بالأداء القوي والروح القتالية للاعبي المنتخب المغربي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | بنعطية والفاضلي يدعمان التسجيل بالحالة المدنية‎

بنعطية والفاضلي يدعمان التسجيل بالحالة المدنية‎

بنعطية والفاضلي يدعمان التسجيل بالحالة المدنية‎
هسبريس من الرباط
الخميس 21 يونيو 2018 - 08:10

انخرط كل من المهدي بنعطية، عميد الفريق الوطني لكرة القدم، والفنانة حنان الفاضلي، سفيرة النوايا الحسنة لليونيسف، في وصلة تحسيسية يتم بثها ابتداء من النصف الثاني من يونيو الجاري، لدعم تسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية.

المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان أكدت، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن المرحلة الثانية للحملة الوطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية، التي انطلقت يوم 11 يونيو الجاري، تتوخى بلورة دينامية مواطنة للتحسيس والانخراط في تسجيل هذه الفئة من الأطفال.

وأوردت أن هذه الحملة، المنظمة تحت شعار "التسجيل في الحالة المدنية حق دستوري.. أنا مسجل إذن أنا موجود"، تهدف إلى تأمين انخراط أوسع للفئات المستهدفة وتعبئة أكبر للأطراف المعنية بتفعيلها.

وشددت المندوبية على أن الحكومة، وبالنظر إلى النجاح الذي عرفته المرحلة الأولى من هذه الحملة، أعلنت عن إطلاق مرحلة ثانية، تنخرط فيها جميع القطاعات الوزارية المعنية، بتعاون مع منظمة اليونيسف.

وحسب المصدر ذاته، خلصت المرحلة الأولى من الحملة الوطنية، والتي تم إطلاقها بناء على منشور رئيس الحكومة رقم 2017/12 الصادر بتاريخ 04 شتنبر2017، إلى تسجيل 23 ألفا و151 شخصا في مختلف جهات المملكة؛ وهو مؤشر مرشح للتحسن، إذ إن عدد الملفات الموجودة قيد المعالجة لدى القضاء يصل إلى 39 ألفا و481 ملفا، فيما يصل عدد الأحكام التصريحية الصادرة في هذا الباب إلى 16 ألفا و808 أحكام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.