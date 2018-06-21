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كُتّاب وآراء
بنعطية والفاضلي يدعمان التسجيل بالحالة المدنية
انخرط كل من المهدي بنعطية، عميد الفريق الوطني لكرة القدم، والفنانة حنان الفاضلي، سفيرة النوايا الحسنة لليونيسف، في وصلة تحسيسية يتم بثها ابتداء من النصف الثاني من يونيو الجاري، لدعم تسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية.
المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان أكدت، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن المرحلة الثانية للحملة الوطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية، التي انطلقت يوم 11 يونيو الجاري، تتوخى بلورة دينامية مواطنة للتحسيس والانخراط في تسجيل هذه الفئة من الأطفال.
وأوردت أن هذه الحملة، المنظمة تحت شعار "التسجيل في الحالة المدنية حق دستوري.. أنا مسجل إذن أنا موجود"، تهدف إلى تأمين انخراط أوسع للفئات المستهدفة وتعبئة أكبر للأطراف المعنية بتفعيلها.
وشددت المندوبية على أن الحكومة، وبالنظر إلى النجاح الذي عرفته المرحلة الأولى من هذه الحملة، أعلنت عن إطلاق مرحلة ثانية، تنخرط فيها جميع القطاعات الوزارية المعنية، بتعاون مع منظمة اليونيسف.
وحسب المصدر ذاته، خلصت المرحلة الأولى من الحملة الوطنية، والتي تم إطلاقها بناء على منشور رئيس الحكومة رقم 2017/12 الصادر بتاريخ 04 شتنبر2017، إلى تسجيل 23 ألفا و151 شخصا في مختلف جهات المملكة؛ وهو مؤشر مرشح للتحسن، إذ إن عدد الملفات الموجودة قيد المعالجة لدى القضاء يصل إلى 39 ألفا و481 ملفا، فيما يصل عدد الأحكام التصريحية الصادرة في هذا الباب إلى 16 ألفا و808 أحكام.