نقابة: نسبة الإضراب العام تجاوزت 80 % .. ورسائلنا سياسية

هسبريس - عبد الرحيم العسري

نجحت نقابة "اليسار" في شل حركة عدد من القطاعات العامة والخاصة المنضوية تحت لوائها؛ إذ تجاوزت نسبة الإضراب العام الذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأربعاء، نسبة 80 في المائة، وفقاً للمعطيات الصادرة عن التنظيم النقابي.

وقال مصدر قيادي من "ك. د. ش" إن "قطاعات في القطاع الخاص وصلت نسبة الإضراب فيها ما بين 90 إلى 100 في المائة، كما استجاب عدد كبير من التجار، خصوصا في منطقة درب عمر، القلب التجاري لمدينة الدار البيضاء".

وأكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد وقوفه على النتائج الأولية للإضراب العام، الذي يتزامن مع الذكرى الـ37 لانتفاضة 20 يونيو 1981، أن التقارير القادمة من الاتحادات الأولية أظهرت الانخراط الواسع للطبقة العاملة وعموم الأجراء في الإضراب.

وأضاف المصدر أن قطاع الأبناك والقروض الصغرى بالمغرب استجاب أيضاً للإضراب "رفضا لما اعتبره اختيارات الدولة، وتواطؤ المجموعة المهنية لبنوك المغرب ونقابة الاتحاد المغربي للشغل في القطاع".

علال بلعربي، القيادي في التنظيم النقابي، أكد في تصريح لهسبريس أن "الإضراب العام هو تعبير على رأي سياسي في المغرب، يدق من خلاله الرفاق ناقوس الخطر بأن الوضع السياسي في البلاد ليس على ما يرام، بل يحتاج إلى إصلاحات عميقة وليس إلى سياسة الاحتواء".

وأوردت المركزية النقابية، المدعومة من قبل أحزاب اليسار المعارضة، أن الخطوة الاحتجاجية "تنبيه وإشارة سياسية بعمق وطني إلى أن الأوضاع ببلادنا في حاجة قوية إلى الإصلاح الشامل والعميق، باعتماد مقاربات تحدث القطيعة مع الاختيارات السياسية التي أوصلت البلاد إلى أزمة بنيوية مركبة طالت كافة القطاعات الاجتماعية والنسيج الاقتصادي، وامتدت إلى هياكل الدولة".

وأضافت القوة النقابية الثانية في البلاد أن "تمادي الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة والعادلة، كتعبيرات مجتمعية عن العجز الاجتماعي الذي طال قطاعات مختلفة (من تعليم وصحة وشغل وفقر وهشاشة اجتماعية وتهميش) تُؤكد أن التدابير والإجراءات ذات الطابع الاحتوائي بغاية الالتفاف على الوضع، وامتصاص الغضب، لم يعد مجديا ولا مفيدا بالنسبة للمغرب، بل يتطلب الجرأة العالية بوعي تاريخي جديد، لمعالجة القضايا والأعطاب الاجتماعية المهددة للاستقرار".

ولفتت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، إلى أن المغرب يعيش "وضعاً صعباً"؛ الأمر الذي يتطلب "تغييرا ديمقراطيا يضع حدا للتسلط المالي والسياسي"، موردة أن تقوية وتطوير النسيج الاقتصادي، وخوض غمار المنافسة العالمية "يتطلب اعتماد ثقافة العصر المبنية على احترام القوانين والتشريعات وإنصاف الطبقة العاملة، وعلى عدم الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية، برؤية جديدة مؤسسة على المصلحة العامة".

وحول توقف عجلة الحوار الاجتماعي عن الدوران، حملت النقابة ذاتها كامل المسؤولية إلى حكومة العثماني تجاه استمرار الاختلالات الاجتماعية التي يعرفها المغرب".

وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد أكد أن "الجميع يتحمل مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق اجتماعي قبيل فاتح ماي الماضي". وأضاف العثماني في الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن "الحوار الاجتماعي يتنافى مع فرض الشروط، بل إن كل طرف يجب أن يتحمل مسؤوليته في إنجاح الحوار".

وكشف رئيس الحكومة أن الحوار الاجتماعي سيتم استئنافه في القريب العاجل، وقال: "لدينا الإرادة في استئنافه، وسأستقبل زعماء النقابات في القريب العاجل"، مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل بزعماء النقابات سيتم خلال أسبوع أو أسبوعين.