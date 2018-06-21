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  5. مؤسسات الدولة تستشعر خطر استمرار المقاطعة على الاقتصاد (5.00)

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الرئيسية | مجتمع | مؤسسات الدولة تستشعر خطر استمرار المقاطعة على الاقتصاد

مؤسسات الدولة تستشعر خطر استمرار المقاطعة على الاقتصاد

مؤسسات الدولة تستشعر خطر استمرار المقاطعة على الاقتصاد
هسبريس – يوسف لخضر
الخميس 21 يونيو 2018 - 12:00

بشكل غير متوقع، دخل البنك المركزي المغربي على خط حملة المقاطعة التي همت ثلاثة منتجات لشركات تعمل في مجال المحروقات والماء والحليب، محذراً من خطر تأثيرها على النشاط الاقتصادي في المملكة.

يأتي هذا الموقف من مؤسسة الدولة المهتمة بالتوازن المالي والاقتصادي للبلاد بعد مرور شهرين على انطلاق الحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودخولها اليوم شهرها الثالث، مكبدةً شركة متخصصة في إنتاج الحليب ومشتقاته خسائر مالية كبيرة.

وقال البنك المركزي المغربي، في تقريره حول وضعية الاقتصاد الوطني، إن حملة المقاطعة التي همت بعض القطاعات "يمكن أن تشكلاً مصدراً لا يستهان به قد يؤثر في اتجاه انخفاض النشاط الاقتصادي".

ولم يكشف البنك المركزي مدى أهمية هذه التأثير، مُبرراً ذلك بكونه لا يتوفر على معطيات وافية حول الموضوع، وأن الأمر يتعلق بسلسلة إنتاج واحدة تدخل ضمن المؤشرات الميكرو-اقتصادية، وليس الماكرو-اقتصادية التي يهتم بها.

ورغم أن موقف بنك المغرب لم يكن وافياً ومعززاً بأرقام وإحصائيات، فإنه يؤشر على استشعار الدولة للتأثير السلبي للحملة على الاقتصاد الوطني، بعدما سبق للحكومة أن دعت المنخرطين في المقاطعة إلى تقدير الموقف، وقالت إن استمرارها من شأنه إلحاق الضرر الجسيم بالفلاحين الصغار بشكل خاص، وبالنسيج الاقتصادي الوطني بشكل عام.

وقد بدا هذا الأمر جلياً في قطاع الحليب، خصوصاً لدى الفلاحين الصغار المتعاملين مع الشركة التي طالتها المقاطعة، الذين يصل عددهم إلى 120 ألف فلاح. وتعاظم الأمر حين امتدت حملة المقاطعة إلى تعاونية فلاحية كبيرة تشتغل في المجال نفسه، كانت تحتل المرتبة الثانية على مستوى حصة السوق الوطنية.

لكن المتتبع لحملة المقاطعة وهي في شهرها الثالث يخلص إلى صعوبة توقفها وعودة المياه إلى مجاريها كما كان الأمر في السابق، فالحملة الافتراضية وصلت إلى شرائح مجتمعية واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من "فيسبوك" و"توتير" وتطبيق "واتساب" واسع الانتشار، وترسخت الفكرة في المعيش اليومي لعدد من المغاربة وهم يشترون حاجياتهم من بقال الحي أو المتاجر الكبرى.

ورغم أن الشركات المعنية لجأت إلى التفاعل بطرق مختلفة مع الحملة، سواء عبر عروض موسمية أو تخفيضات كبيرة في المساحات التجارية الكبيرة، إلا أن المقاطعة لقيت إصراراً كبيراً من لدن المواطنين، تجلى في كميات منتجاتها المتراكمة في هذه الأسواق، ولجوء الزبناء إلى منتجات بديلة.

وقد تفاعل عدد من المغاربة المنخرطين في الحملة مع تحذير بنك المغرب. فقد كتب العديد منهم أن تخفيضاً في الأسعار وملاءمتها مع الحد الأدنى للأجور يمكن أن يكون حلاً يوقف ولو نسبياً حملة المقاطعة، خصوصاً المنتجات الاستهلاكية من حليب ومشتقاته إضافة إلى المياه المعدنية، رغم أن الأخيرة ليست مادة واسعة الاستهلاك من طرف الفئتين المتوسطة والفقيرة.

ما هو جلي اليوم أن الحملة مستمرة في الزمن، وباتت تؤرق بال مؤسسات الدولة، وعلى رأسها حكومة سعد الدين العثماني التي يبدو أنها لن تمضي صيفاً هادئاً في ظل مؤشرات تقول إن حوالي 200 ألف مرب للأبقار المنتجة للحليب أصبحوا مرغمين على بيع ماشيتهم بأثمان بخسة، وبالتالي تضرر أسرهم وسلسلة الحليب بصفة عامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (46)

1 - مقاطع الى الابد الخميس 21 يونيو 2018 - 12:07
ينقصو التمن وغادي نحبسو المقاطعة
ماينقصوش غادي نبقاو دائما مقاطعون الى الابد
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129
2 - مغربي الخميس 21 يونيو 2018 - 12:08
عن اي اقتصاد يتكلمون هل لدينا اقتصاد فعلا لا والله اقتصاد الوزراء واقتصاد الحكومة اما الشعب فلا يستفيد من هدا الاقتصاد المزعوم
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116
3 - Yasser الخميس 21 يونيو 2018 - 12:10
الواجب اصلاح شامل يخرج هدا البلد من عقلية المخزنية و التقاليد البالية و يدخله الى عصر قرن 21
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93
4 - wald elhaj الخميس 21 يونيو 2018 - 12:11
ما هاذا الا فيض من غيض.
والله او ماتاقيتو فينا وجه الله حتى نقاطعو ماشي غير لحليب شي حوايج خرين الشعب المغربي لن يسكت بعد الان
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81
5 - Mohamed76 الخميس 21 يونيو 2018 - 12:11
لماذا لا تعلن الحكومة اجتماع طارئ لتدارس الوضع وايجاد حل وسط يرضي جميع الاطراف..لماذا كل هاذا الصمت؟
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80
6 - منير الخميس 21 يونيو 2018 - 12:11
جملة في هدا المقال اعجبتني هي ان المقاطعة ترسخت في المعيش اليومي للمواطن المغربي..يعني لا وجود لزمن محدد للمقاطعة لدى المواطن فهي يمكن ان تتوقف برجوع الاثمان لسالف عهدها و ملاءمتها مع الدخل الفردي للمواطن البسيط
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75
7 - مدوخ الخميس 21 يونيو 2018 - 12:11
مقاطعون مستمرون الى حين تخفيظ اسعار الشركات المقطووعة. وانتهى.
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66
8 - Rachido الخميس 21 يونيو 2018 - 12:13
لا أعرف لماذا أن الشركات التي تمت مقاطعاتها تصر على عدم تخفيض الاسعار هل هو عناد منها؟ أم انها تلقت تعليمات من الحكومة لكي لا تخفض الاسعار باش الشعب ما يضسرش!!!!!
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67
9 - حسن الخميس 21 يونيو 2018 - 12:16
للأسف
الجهل ديال المغاربة هوا السبب وراء هذه المقاطعة الغير نزيهة.
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-122
10 - ملاحظ مغربي الخميس 21 يونيو 2018 - 12:17
بالله عليكم؟ وهل هناك اصلا مقاطعة بالمفهوم الحقيقي للمقاطعة؟
كفى اذن من الضحك على الذقون !
النظام في المغرب هو المهيمن والمسيطر في الساحة ويسيرها في الاتجاه التي يريد..
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-49
11 - nor الخميس 21 يونيو 2018 - 12:18
مؤسسة الدولة خافة على رأسها ومخافتش على الشعب اللي غادي في إنحطاط كبير. الصحة رونديفو ديال عام المستوصفات خالية من أدوية والأطباء فقط الممرضين. التعليم في وضعية مزرية للغاية لا أساتذة ولا ممقرر في المستوى حتى القروب إلى يتابع داخل المؤسسات التعليمية .أخيرا المقاطعة نحو مئة في المئة وعقبا لي مقاطعة أخرى .
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31
12 - hicham الخميس 21 يونيو 2018 - 12:18
لعلهم يحسوا بما يعانيه المواطن البسيط يوميا
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30
13 - مجرد رأي الخميس 21 يونيو 2018 - 12:18
المسألة سياسية في الأصل، والمشكل أن الدولة لم تعي بعد أن المجتمع أصبح يتجاوزها، وأن نسبة الوعي السياسي في تزايد مستمر رغم ارتفاع نسب الأمية وتفشي واقع الجهل والتخلف الذي صنع صنعا... الإشارات كانت واضحة منذ 2011 (حراك 20 فبراير، مسيرة ولد زروال، أحداث الريف وجرادة، المقاطعة)، وهي إشارات لم تتوقف، لكن للأسف لا يتم التعاطي معها بالجدية المطلوبة، بل جرى تبخيسها إلى درجة تأخير تشكيل الحكومة لمدة طويلة بسبب صراع سياسي "تافه"، نحصد تبعاته اليوم جميعا، بمن فيهم المساهمون في البلوكاج، الذين تدنت شعبيتهم بشكل مهول، ومنهم من أوشك على الخروج من المربع السياسي بسبب المقاطعة (أخنوش).

مغرب اليوم ليس هو مغرب البارحة، وتوالي الرجات والأزمات قد يخلق في أي لحظة مغربا آخر يتجه نحو المجهول... في ظل غياب الحكمة والتبصر
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29
14 - متتبع الخميس 21 يونيو 2018 - 12:19
ليس المرهق لسلسلة الحليب هو المستهلك بل هو ثمن المحروقات التي تدخل في سقي المساحات الخضراء للعلف و الضراءب و اخيرا الجشع والطمع للشركات المصنعة
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28
15 - MOROCCO 1956 الخميس 21 يونيو 2018 - 12:19
ماعمرنا في حياتنا شفنا شي اقتصاد حقيقي في المغرب وحتى الثروات ديالنا ماعمرنا فرحنا بها حيت ماكاين لا خدمة لا صحة لا تعليم وفلوسنا وخيراتنا كلها كتمشي عند القصر وباريس وكروش الحرام والوزراء النهابين اذن عن اي اقتصاد تتحدثين يا المحكومة?????
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34
16 - خالد لوجدي الخميس 21 يونيو 2018 - 12:19
انا مكرهتس نقاطعو كلشي حيت والله العظيم حتى كنت نشري حليب ديال جبال 47dh حتى 50dh دبا لباح شرية 55dh او ملقيتوش مشيت لمرجان ملقيتش مترو حتى هوا مفيش بغيت غير نعرف واش مقطعين سنطرال بش شركات لخرين انقصو فتمن سعا هذو راهم يستغلو لفرص ويزيد فيه لتذكير انا ابن مدينة وجدة
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22
17 - nano الخميس 21 يونيو 2018 - 12:20
انا و الله الى عايلتي و صحابي وكاع لي نعرف باقين مقاطعين و غنبقاو مقطعين حتى نشوفو هذ الحكومة اش غدير
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36
18 - المعقول الخميس 21 يونيو 2018 - 12:20
ليس عندنا مؤسسات لو كان عندنا مؤسسات لما كان الفقر ينتشر في المملكة الحزينة مثل الجراد و سرقة أموال الشعب و خيراته بدون حسيب أو رقيب و الريع منتشر في كل شيءنحن عندنا فقط التعليمات و الغضبات و التدشينات و التحكمات و النتيجة يعلمها الجميع و المقاطعة هي أول خطوة في الطريق الصحيح لتغير و بناء دولة المؤسسات.
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20
19 - L autre الخميس 21 يونيو 2018 - 12:21
العارفون بقوانين السوق في حدودها الدنيا يعلمون انه في حالات الغلاء او عدم توازن العرض والطلب تلعب الدولة او الشركات العمومية التابعة لها دور صانع السوق market maker حيث انها تتدخل لتوفير سلعة معينة بأسعار او كميات تتناسب مع مستوى الطلب. اذن الحل موجود في ابجديات سياسات السوق الا اذا كانت الدولة تريد لي ذراع الشعب لحساب جشع رجال المال والأعمال. هنا يمكن للدولة ان تساعد الفلاح عن طريق شراء منتجاته من الحليب وتسويقها بسعر مقبول للشعب في انتظار ان تستفيق الشركات المعنية من غطرستها وتعاليها. اذن المشكل في الأصل هو ان الدولة لا تريد ان تصطف بجانب الشعب بما في ذلك الفلاحين بل تصر على ارضاء طبقة معينة على حساب من تستمد منه شرعيتها... وهذا ينذر بالأسوأ في القادم من الأيام اذا استمر الحال كذلك ...
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14
20 - aziz agadir الخميس 21 يونيو 2018 - 12:22
حملة المقاطة أصلا يجب أن تكون على حكومة العثماني لا على المنتوجات كيف أنا لست مختصا في اليدان ولكن على الشعب المتضمن مع المقاطعة أن يقاطع اﻹنتخابات و اﻷحزاب و النقابات و التنسيقيات و الجمعيات وكل من له صلة بالحكومة و يتلقى الدعم من الدولة وعلى السؤولين في البلاد أن يحلوا البرلمان و مجلس النواب و المجالس البلدية و القروية ويتصالحوا مع الشعب بنخب جديدة تخدم الصالح العام لا الخاص ولكم مني ألف تحية
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16
21 - سعيد المغربي الخميس 21 يونيو 2018 - 12:22
و رغم كل هاذا...لم نسمع و لو كلمة من المؤسسة الملكية (الحاكم الفعلي في البلاد) بخصوص حملة المقاطعة كان المشكل لا يعنيها.
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14
22 - bernoussi الخميس 21 يونيو 2018 - 12:23
Toutes ces institutions et à leur tête la banque du Maroc exécutent les ordres de la banque mondiale pour mieux asphyxier les marocains. La complicité des grandes groupes pour soutirer jusqu'au dernier centime de la poche des consommateurs dans le but de gravir les échelons du classement FORBES a abouti à ce que nous vivons actuellement avec la compagne de boycott et c'est une très bonne chose. Mr Akhennouch a piégé les agriculteurs par son manque de vision à long terme et par son incompétence tout court en les encourageant à s'endetter pour investir dans un secteur non porteur en plus du fait que la tendance est à la baisse de consommation des produits laitiers partout vu que les recherches montrent clairement que c'est un aliment nocif pour la santé. Il aurait du plutôt faire l'effort d'explorer les créneaux portés sur l'exportation et porteurs au niveau de l'emploi dans les terroirs marocains. mais il préfère utiliser notre ministère pour faire fructifier sa FORTUNE PERSONNELLE
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6
23 - عبدالله..الراشدية... الخميس 21 يونيو 2018 - 12:25
لقاوا لحل نتاع التقاعد دبال حفنة ديال البارلمانيين اولا البارنيمين ، اصعاب عليهم الحل نتاع 39 مليون نتاع المغاربة مع اتروا نتاع لحليب
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8
24 - جمال الخميس 21 يونيو 2018 - 12:25
أوقفوا العبث. إن كانت الدولة تبحث عن الإستمرارية فلابد :
معاقبة المفسدين...بعض الرؤوس...
الرفع من الأجور
و ان كانت تريد تحقيق العدالة :
منع التعددية الحزبية و التشجيع على القطبية الحزبية. فكثرة الأيادي تفسد الشيء. الولايات المتحدة نموذج رائع.
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5
25 - مواطن مغربي الخميس 21 يونيو 2018 - 12:26
هاد الناس ماعتارفو بالمقاطعة تامبان ليهم تاحد مشى يتفرج فماوازينهم مازال ماشافو واالو هادشي تيبقا هابيدايا وما خفي كان اعظم
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5
26 - مقاطع الخميس 21 يونيو 2018 - 12:28
سبحان الله وعلاش عمرنا ماسمعنا هادوك الناس كايستشعرو خطر الفساد والريع ونهب أموال الشعب على الإقتصاد الوطني واﻻن كيتماوتو للدفاع على الشركات التي مستها المقاطعة أما الاقتصاد الوطني والطبقة المسحوقة فهادوك آخر همهم
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1
27 - Bent agadir الخميس 21 يونيو 2018 - 12:28
الى الحكومة ما استاجبتش للمطالب البسيطة لاهلنا بالمغرب كجالية مغربية سوف نقاطع إرسال العملة او ديك الساعة غنخلوكم انتوما بالوزراء و المسؤولين متلقوش باش تشريو لحليب اولادكم
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28 - وداع الخميس 21 يونيو 2018 - 12:28
نقصوا من الأثمنة وحاربوا الإحتكار وزواج المال بالسلطة وزيدونا فالاجور المتجمدة مند سنوات وعاد نوقفوا المقاطعة. #مقاطعون
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3
29 - بوتقموت الخميس 21 يونيو 2018 - 12:32
هناك معركة كسر العظام بين فريقين، الفريق الاول بقيادة المخزن لا يريد تنفيد المطالب لان حسب فهمهم ان رضخوا لمطالب المقاطعين ستتمدد المقاطعة الئ منتوجات اخرئ اي بتعبير الاخر الشعب سيفرض وجوده وبالتالي المخزن سيضرب الف حساب للشعب.اما الفريق الثاني فهم المداويخ اي الشعب الذي يملك فقط الارادة وحرية اقتنائ مايريد ومقاطعة ما يريد.حسب فهمي الضعيف يمكن تلخيص الموضوع في ( المخزن في قبضة المداويخ)
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2
30 - سعيد من الريف الخميس 21 يونيو 2018 - 12:33
عن أي مؤسسات دولة تتحدثون، وكأن هذه الدولة فيها مؤسسات، وإن كانت فهي لا تهتم بالمواطن أو الفلاح وإنما رؤساء هذه المؤسسات خايفين على راسهم ممكن تجيهم شي غضبة ملكية ويقول ليهم باي باي، أما هذه الدولة فآخر ما يهمها هو المواطن. والحل هو تخفيض ثمن الحليب أو أن تقوم الدولة بالرفع من الأجور، فلا يعقل أن يكون الحد الأدنى للأجور هو 2200 درهم في القطاع الخاص و 3000 درهم في القطاع العمومي، يعني أن هاد الشاب اللي كايتخلص بالسميغ عمرو يتزوج.
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31 - مواطنة الخميس 21 يونيو 2018 - 12:33
في نظري المقاطعة ولات اسلوب معيشي حيث ان المواطن فهم بلي الحاجة لي غلات عليه بناقص منها و الشركات لي تحدات القدرة الشرائية دالشعب واخا تنقص الثمن ماناخدش منها لأنها بكل بساطة عرات على وجوه الطمع و العجرفة و ليس مصلحة المواطن و الجودة و بينات ان الحكومة هي اكبر كذبة و نتحدى واحد فيهم كلا دانون و لا كايشرب سيدي علي و لا كايخلص المازوط و الماء و الضو و الكرا
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32 - مواطن الخميس 21 يونيو 2018 - 12:33
عن اي اقتصاد يتحدث التقرير هل الإقتصاد الدي يخدم بطون و جيوب الأثرياء على حساب الفقراء ام ماذا .
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33 - brahim الخميس 21 يونيو 2018 - 12:35
نقصو الثمن وسنقطعو المقاطعة. هذا هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يتقبلها المواطنين.
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34 - عبد السلام اطراشلي الخميس 21 يونيو 2018 - 12:36
يجب على الدولة ومؤسساتها أن لا تكتفي باستشعار الخطر نتيجة حملة المقاطعة بل عليها أن تكون لها الجرأة والشجاعة في الاستجابة لمطالب المحتجين .
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35 - البيضاوي الخميس 21 يونيو 2018 - 12:36
الاقتصاد صنفان اقتصاد وطني و اقتصاد احتكاري المقاطعة تهم النوع الثاني لانه مضر بالمنافسة و المبادرة الحرة و هي اسس التطور المواطن البسيط يعاني الامرين بينما هم يراكمون ثروات تمكن تعيشهم لقرون و ليس سنوات
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36 - سفيان الخميس 21 يونيو 2018 - 12:37
ان اول قاعدة اقتصادية يعرفها القاصي و الداني تتجلى في ضرورة إحترام أي منتوج لمعيار الجودة و التمن المناسب لضمان استمراريته.

نضام الحليب أخل بهده القاعدة الاساسية، و الشركات و التعاونيات الآن تدفع تمن الاستهتار بالمواطن نتيجة عروضها التي لا تحترم الجودة و التمن المناسب.

كيف يعقل اننا يوم كنا نستورد الحليب و نقف في طوابير كان تمنه 2.5 درهم و بجودة عالية و الآن و قد كتر المنتوج الوطني من الحليب و أصبح متوفرا و اصبحنا نفكر في تصديره أصبح تمنه 3.5 درهم واقتربت جودته من الحضيض !

أي منطق اقتصادي هدا !

كل مواطن سيفضل الوقوف في طابور لاشتراء حليب جيد ب 2.5 درهم بدل الماء و الزغاريد ب 3.5 درهم حتى لو توفر مع خدمة التوصيل الى المنزل بالمجان.

مادام هؤلاء المسؤولون يضعون انظمة على أساس ان المواطن سيستمر في شراء أي منتوج بأي تمن مقترح. فستبور تجارتهم و سيحضى النظام الاقتصادي المبني عليها بالفشل الدريع.
و هدا ليس دنب المواطن و لا يمكن محاسبته عليه او لومه بأي حال من الاحوال. لأنه قانون السوق

افيقوا من سباتكم لأن المواطن فاق .. اعملوا بجد و إخلاص او اتركوا مناصبكم من فضلكم ...
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1
37 - سيمو 11 الخميس 21 يونيو 2018 - 12:39
الحل هو تبني سياسة إقتصادية تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.. مع مراقبة الأسعار وحماية المستهلك من جشع أصحاب رؤس الأموال و كذا الوسطاء.. حملة المقاطعة بالنسبة للكثير من الشعب ليس هدفها مقاطعة ثلاثة منتجات في حد ذاتها بقدر ما هي حملة للتعبير عن السخط والضرر و المعاناة التي يعيشها المواطن الفقير و المواطن ذو الدخل المتوسط في توفير مستوى مقبول للعيش الكريم.. فالمقاطعة هي بمثابة إنذار للشعب لمن يهمه الأمر..
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38 - بيت القصيد الخميس 21 يونيو 2018 - 12:39
لا يمكن للإقتصاد أن ينتعش في ظل سياسات حكومية "تمييزية" إلى درجة "الأبارتايد الإقتصادي"، -إن صح التعبير-، حكومة تدافع عن أصحاب رؤوس الأموال الغارقين في الجشع، ضد المواطنين الذين يعانون من ضعف القوة الشرائية التي قضت عليها حكومات "الربيع المغربي"، حكومة ترفع راية النصر لسرقة تقاعد الموظفين، وتؤاخذهم على "ماتعانيه" الإدارة، في الآن نفسه يعمل أعضاؤها مع زملائهم البرلمانيين، لإنقاد "تقاعدهم"،حكومة ترفع أسعار الماء والكهرباء، وتحرر الأسعار لصالح بعض أعضائها الممارسين للتجارة والسياسة، حكومة تنهي تدخل صندوق المقاصة، وتصر على تجميد الأجور، والتواطئ أسد مما قد "الحوار الإجتماعي" الذي لم يعد مجديا مع "النقابات؛
بل يجب أن يتجه صوب الجماهير المقاطعة، ويستجيب لمطالبها الواضحة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، "بالفيديوهات" و "الرسائل" الموجهة سواء إلى ملك البلاد، أو إلى أعضاء "الحكومة الفاشلة"، بكل المقاييس.
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39 - م ع الخميس 21 يونيو 2018 - 12:39
المغرب سيقع له مثلما وقع للتونسيين و ندموا بحيث قل اللحم و تضاعفت أسعاره لدرجة لم يعد التونسي يستطيع شراء اللحم و حتى الجزارون تضرروا. و الفلاحون التونسيون تخلوا عن أبقارهم المستوردة و المدعمة من الدولة و إنخفضت أسعارهم مما جعل الجزائر تستغل الفرصة و تهرب شهريا آلاف الأبقار التونسية المدعمة التي إنخفض سعرها للجزائر عوض أن تستورد الجزائر أبقار من أوروبا حصلت عليهم من تونس بنصف ثمنهم و بعد أن تأقلموا مع الطقس.
المهم ما حدث للتونس يحدث للمغرب و المستفيد الجزائر.
هدا ما كان يحدث أيام الحسن الثاني لأنه لا يتهاون مع من يريد أن يحدث الفوضى في المغرب و يضرب إقتصاده. كل الدول تنزل الجيش و رجال الأمن و من رأسه سخون يبردوه له.
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40 - مغربي الخميس 21 يونيو 2018 - 12:40
ان كانت الشركات تستشعر خطر المقاطعة الني دامت قرابة الشهرين فنحن المواطنون ايقنا ان هذم الشركات ليس لديها اي روح وطنية او تضامنية او انسانية. في غياب رد فعل ايجابي تبقى كل اسباب المقاطعة حاضرة و تؤكد نفسها.
بصريح العبارة : الا بغات الشركات تقصح راسها راه هي لي خاسرة اما المواطن لن يقفل و لن تتوقف حياته لان البدائل موجودة و ان غابت من ناقص بالمرة ! و السلام.
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41 - محمد السني الخميس 21 يونيو 2018 - 12:40
يستشعرون الخطر على ماذا??? على ثرواتهم ونهبهم وريعهم .. اما الخطر على البلاد واقتصاد البلاد وظروف عيش الشعب القاهرة المزدرية فهم اخر من يعلم. السي الجواهري بفرنسيته الركيكة هو في خدمة راس المال فقط.... انها المقاطعة ولا شئ غير المقاطعة
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1
42 - احمد الخميس 21 يونيو 2018 - 12:40
المياه المعدنية وحتى الحليب لا تستهلك كثيرا من طرف المغرب. يجب مقاطعة كل السلع التي تحتاج لشرائها الى شهور من العمل بل سنوات وهناك امثلة عديدة. كذلك يجب مقاطعة المقاهي والمطاعم التي تزيد في الاثمنة بدون مبرر.
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43 - مهاجر في بريطانيا الخميس 21 يونيو 2018 - 12:42
سبحان الله كل المؤسسات الفاسدة تدافع عن الأقلية وتهمل الشعب المغربي العظيم لماذا لايوجهون هذه التوبيخات لهذه الشركات التي استنزفت جيوب ودم المغاربة لأن لهم مصالح مشتركة لك الله ياوطني العزيز. ويامغاربة الأحرار سينصركم الله ولو بعد حين ضد هولاء الطغات الخونة مقاطعون مقاطعون
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44 - مقاطع الخميس 21 يونيو 2018 - 12:45
مقاطعون وعلى العهد باقون... أول مرة نتحد فلا تتفرقوا إعتصاااام الى الابد والقادم اعظم
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45 - رضوانلعلالي الخميس 21 يونيو 2018 - 12:46
والله بنسبه لي معمرني مقطعت شي منتج الا لاكان منتجات الاسرييليه حنت الاخوان بش نقطع منتوج بحال لحليب سنترال وتمنوا بحال منتوجات الاخره نفس التمن لاكنت غادي نتكلم على جيبي. لاكنا تنقصدو الغلا اما لاتنقصدو الاشخاص بحال اخنوش لالكم مريم بن تلك المره الناجحه. في العمل ديالها وانا افتخر بيها كنبنت بلادي وبنجاحها الهايل وتستهل رفع القبعه لها. واي مغربي يتخر بيها والسيد اخنوش. ولهونفس الشي انسان محترم وجد متواضع سبق لي لتقتو انسان. محتوم ومجتهد الله يكتر من حسادهم هادا حسد. اخير سنترال هادي شركه مستتمره معجبنا ممكن نشوف البديل وبطريقه سلميه بش منتعدوش على المغاربه لخدامين مع هاد الشركات واخيرا انا ليس لي دخل من هاد الشركات انا اعمل عامل عادي والحمد ليلاه الله خلق الغني والفقير لغني الله يريدو من غناه ولفقير الله يرزوقو من خيرات وسمحو لي على راييييي خوتي
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46 - noureddine-oujda- الخميس 21 يونيو 2018 - 12:46
الحل واضح وضوح الشمش ،نعتونا بأقبح الأوصاف ،وهاهم اليوم يعترفون أن سلاح المقاطعة سلاح فتاك. أشهد الله أن بإمكاني شراء هذه السلع بثمنها الحالي،ولكن أردت أن أتضامن مع فقراء بلدي ،لايمكن أن يستمر حالهم على ماهو عليه الآن .لذلك أقول للسياسيين لاحل لكم إلا بمراجعة الأسعار،فالوطنية نحن أهلها ،أماأنتم فلقد أثبتم بالملموس أن لا خير فيكم ولن تسطيعون إقناعنا كونكم تحبون الخير لهذا البلد
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