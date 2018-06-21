مؤسسات الدولة تستشعر خطر استمرار المقاطعة على الاقتصاد

هسبريس – يوسف لخضر

بشكل غير متوقع، دخل البنك المركزي المغربي على خط حملة المقاطعة التي همت ثلاثة منتجات لشركات تعمل في مجال المحروقات والماء والحليب، محذراً من خطر تأثيرها على النشاط الاقتصادي في المملكة.

يأتي هذا الموقف من مؤسسة الدولة المهتمة بالتوازن المالي والاقتصادي للبلاد بعد مرور شهرين على انطلاق الحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودخولها اليوم شهرها الثالث، مكبدةً شركة متخصصة في إنتاج الحليب ومشتقاته خسائر مالية كبيرة.

وقال البنك المركزي المغربي، في تقريره حول وضعية الاقتصاد الوطني، إن حملة المقاطعة التي همت بعض القطاعات "يمكن أن تشكلاً مصدراً لا يستهان به قد يؤثر في اتجاه انخفاض النشاط الاقتصادي".

ولم يكشف البنك المركزي مدى أهمية هذه التأثير، مُبرراً ذلك بكونه لا يتوفر على معطيات وافية حول الموضوع، وأن الأمر يتعلق بسلسلة إنتاج واحدة تدخل ضمن المؤشرات الميكرو-اقتصادية، وليس الماكرو-اقتصادية التي يهتم بها.

ورغم أن موقف بنك المغرب لم يكن وافياً ومعززاً بأرقام وإحصائيات، فإنه يؤشر على استشعار الدولة للتأثير السلبي للحملة على الاقتصاد الوطني، بعدما سبق للحكومة أن دعت المنخرطين في المقاطعة إلى تقدير الموقف، وقالت إن استمرارها من شأنه إلحاق الضرر الجسيم بالفلاحين الصغار بشكل خاص، وبالنسيج الاقتصادي الوطني بشكل عام.

وقد بدا هذا الأمر جلياً في قطاع الحليب، خصوصاً لدى الفلاحين الصغار المتعاملين مع الشركة التي طالتها المقاطعة، الذين يصل عددهم إلى 120 ألف فلاح. وتعاظم الأمر حين امتدت حملة المقاطعة إلى تعاونية فلاحية كبيرة تشتغل في المجال نفسه، كانت تحتل المرتبة الثانية على مستوى حصة السوق الوطنية.

لكن المتتبع لحملة المقاطعة وهي في شهرها الثالث يخلص إلى صعوبة توقفها وعودة المياه إلى مجاريها كما كان الأمر في السابق، فالحملة الافتراضية وصلت إلى شرائح مجتمعية واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من "فيسبوك" و"توتير" وتطبيق "واتساب" واسع الانتشار، وترسخت الفكرة في المعيش اليومي لعدد من المغاربة وهم يشترون حاجياتهم من بقال الحي أو المتاجر الكبرى.

ورغم أن الشركات المعنية لجأت إلى التفاعل بطرق مختلفة مع الحملة، سواء عبر عروض موسمية أو تخفيضات كبيرة في المساحات التجارية الكبيرة، إلا أن المقاطعة لقيت إصراراً كبيراً من لدن المواطنين، تجلى في كميات منتجاتها المتراكمة في هذه الأسواق، ولجوء الزبناء إلى منتجات بديلة.

وقد تفاعل عدد من المغاربة المنخرطين في الحملة مع تحذير بنك المغرب. فقد كتب العديد منهم أن تخفيضاً في الأسعار وملاءمتها مع الحد الأدنى للأجور يمكن أن يكون حلاً يوقف ولو نسبياً حملة المقاطعة، خصوصاً المنتجات الاستهلاكية من حليب ومشتقاته إضافة إلى المياه المعدنية، رغم أن الأخيرة ليست مادة واسعة الاستهلاك من طرف الفئتين المتوسطة والفقيرة.

ما هو جلي اليوم أن الحملة مستمرة في الزمن، وباتت تؤرق بال مؤسسات الدولة، وعلى رأسها حكومة سعد الدين العثماني التي يبدو أنها لن تمضي صيفاً هادئاً في ظل مؤشرات تقول إن حوالي 200 ألف مرب للأبقار المنتجة للحليب أصبحوا مرغمين على بيع ماشيتهم بأثمان بخسة، وبالتالي تضرر أسرهم وسلسلة الحليب بصفة عامة.