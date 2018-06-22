"الجورنال" و"الطابلو" و"مسار" .. طقوس نتائج "الباك المغربي"

أيوب صدور

كثيرون يحلمون بها، بعضهم يصارع من أجل الحصول عليها وآخرون تركوا مقاعد الدراسة والتحصيل بسببها، وفئة أخرى تمكنت من الظفر بها بميزات مختلفة. شهادة "سحرية" كانت نتائجها تنشر على صفحات الجرائد والصحف الوطنية وتبثها أمواج الراديو، نظرا للقيمة العلمية الكبيرة التي كانت تحظى بها في وقت سابق. إنها شهادة الباكالوريا.

لا يختلف اثنان على تغير أجواء امتحانات الباكالوريا بالمغرب بين الأمس واليوم، وكذا اختفاء بعض من طقوسها التي كانت تضفي "حلاوة" على طعم "الباك" عندما كانت هذه الشهادة الوطنية تحظى بقيمة علمية ومكانة اجتماعية كبيرة داخل أوساط المجتمع المغربي. من "الجورنال" إلى "الطابلو" ثم الأنترنيت، هي أقوى لحظات الإعلان عن نتائج الباكالوريا بالمملكة المغربية.

وإذا كانت أنظار العالم موجهة إلى "مونديال روسيا" لمتابعة نجوم المستديرة، فإن أنظار تلاميذ الثانية باكالوريا وأوليائهم تتوجه إلى "موقعة" "الطابلو" وخدمة "مسار" وشبكة الأنترنيت ورسائل "SMS" حيث تنشر لوائح الناجحين، وكلهم أمل في أن تكون مفرحة.

لكن ما لا يعرفه جيل "أندرويد" أن أجواء الباكالوريا أيام زمان غير هذه ولا تلك التي سبقتها، فامتحانات الستينات والسبعينات والثمانينات كان فيها الغش يعتبر حالة نشاز؛ إذ لم يكن أحد يجرؤ على اقترافه، وحتى إن وجد فهو لا يعدو أن يكون مجرد همس بين تلميذين. في المقابل، كان الحصول على شهادة الباكالوريا في ذلك الزمن يعني امتلاك مفاتيح أبواب المعاهد العليا وكليات الطب والصيدلة والهندسة والجامعات.

الحديث عن الباكالوريا المغربية أيام زمان يدفعننا إلى العودة إلى حدث راسخ في ذاكرة الأسر، حدث ظل غير عادٍ بالنسبة لأسر أخرى على امتداد العقود الماضية، وهي الطقوس والأجواء التي تتكرر كل سنة منذ عشرات السنين لكن بطعم مختلف وظروف متباينة.

اختلفت طرق إعلان نتائج الباكالوريا بالمغرب من جيل إلى آخر، فإذا كان جيل التسعينات يحن إلى أجواء "الطابلو"، الوسيلة الأكثر شيوعا حتى الآن، فإن أجيال الستينات والسبعينات والثمانينات يسترجعون ذكريات الزمن الجميل خاصة تلك المتعلقة بنشر أسماء الناجحين على صفحات الجرائد. وحتى إن اختلفت الروايات حول بداية هذا التقليد، فإنها اتفقت في أغلبها على كونها تجربة فريدة وجب إحياؤها.

خالد التباعي، أستاذ تعليم ابتدائي، قال إن الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا كان بمثابة حفل وعرس يعيشه التلميذ رفقة أسرته الكبيرة والصغيرة. ويتذكر التباعي كيف مكنته هذه الشهادة من مجالسة الكبار خلال ثمانينات القرن الماضي، ويسترجع الروائي المغربي ذكريات الزمن الجميل لما كان خبر النجاح يفرح الأهل والأحباب والجيران، يليه نشر أسماء الناجحين على صفحات الجرائد ويزف على أمواج الإذاعة الوطنية.

ويروي التباعي عن سنوات الزمن الجميل عندما كان يستيقظ في الصباح الباكر لمراجعة مقررات السنة وكيف كانت الأسرة تتجند، خاصة الأم، لمواكبة استعداداته اليومية وحرصها الدائم على ضمان تغذية متوازنة وتهييئ ظروف مناسبة لتحقيق المبتغى.

ويسترجع خالد نوستالجيا "باكالوريا أيام العز" خلال عقدي السبعينات والثمانينات، "لما كانت شهادة الباكالوريا بمثابة جسر للعبور نحو مستقبل آمن للتلميذ ومحيطه الأسري"، على حد قوله.

من جانبه، قال عبد الصمد الدكالي، مدرس وفاعل حمعوي، إن جيله هو أول جيل تعرض للتأثير الإعلامي "السيء" بشكل مباشر، موردا أن "مسرحية مدرسة المشاغبين شكلت نموذجا للتلميذ المتحرر القادر على توجيه الفصل بحسب نزواته ورغباته وتبخيس دور المدرس، وقد كان امتحان الباكالوريا تحد لنا ولأسرنا".

وأضاف الدكالي، في تصريح لهسبريس، أن "الهدف الحقيقي لهذه الشهادة كان ضمان عمل قار والحصول على حياة كريمة؛ لذلك كان أكثر التلاميذ يخشون وقوع أي طارئ قد يعكر صفو حياتهم، فكان اللجوء إلى الغش نشازا لا يقوى عليه إلا أصحاب البنيات الجسمانية الكبيرة أو الشباب المدمن على المخدرات، وكان يقتصر على بعض الطْلاسْم في الأيدي وفي بعض الأدوات المدرسية وطلب بعض الإعانات التي هي عبارة عن إشارات من المجتهدين، عكس ما يحدث بحجرات الاختبار من ممارسات غيبت ظروف التنافس الشريف بين المتبارين"، بتعبيره.

أما في الآونة الأخيرة، فقد شوهت التقنيات المتطورة ووسائل الاتصال والتواصل الحديثة أجواء وطقوس الباكالوريا فقدت معها "الشهادة السحرية" الكثير من قيمتها؛ فبمجرد مرور دقائق معدودة من دخول التلاميذ إلى قاعات الامتحان تتم عملية تسريب الأسئلة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رغم الإجراءات المشددة لوزارة التربية الوطنية.

وبذلك ساهمت العولمة والتكنولوجيا الحديثة في تفشي ظاهرة الغش بشكل مقلق وملفت للأنظار، جعلت الامتحان الوطني يفقد حلاوته وكانت وراء اختفاء بعض من طقوسه، وكان لها تأثير أيضا على وسائل إعلان النتائج التي أضحت متاحة عبر الشبكة العنكبوتية وخدمة "مسار" لوزارة التربية الوطنية.