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الرئيسية | مجتمع | عيوش يتهم الدولة بمنع ندوة دولية حول الحريات

عيوش يتهم الدولة بمنع ندوة دولية حول الحريات

عيوش يتهم الدولة بمنع ندوة دولية حول الحريات
هسبريس - نورالدين إكجان
الخميس 21 يونيو 2018 - 00:05

أعلنت مجموعة الديمقراطية والحريات أن السلطات المغربية مَنَعَتْ الندوة حول الحريات الفردية التي رافقها جدل كبير قبل أن تجرى، إثر إنكار العديد من الشخصيات دعوتها إليها، وكذا نفي مؤسسة "آل سعود" بالدار البيضاء احتضانها للنشاط.

واعتذرت المجموعة التي يرأسها نورالدين عيوش، ضمن بلاغ لها، لكل الشخصيات المدعوة لحضور الندوة الدولية، وكذلك لكل الديمقراطيين بالمغرب.

وكانت الندوة أثارت جدلا كبيرا بعد أن انبرت العديد من الوجوه السلفية في مواقع إعلامية إلى مهاجمة مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، التي يرأسها الوزير أحمد التوفيق، متهمين المملكة العربية السعودية، التي أسست هذه المؤسسة في ثمانينيات القرن الماضي، بأنها "تقود حرباً ضد الهوية الإسلامية في المغرب".

في المقابل، نفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تكون الندوة مبرمجة بمقر مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، مردفة بأنها ستنظم بأحد فنادق الدار البيضاء ولا علاقة للمؤسسة البحثية بها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - ابو زياد الرباطي الخميس 21 يونيو 2018 - 00:29
الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، هذه فعلا دولة الحق لان حق الله اولى من غيره
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2 - مغربي اصيل الخميس 21 يونيو 2018 - 00:41
الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن . ان ربنا لغفور شكور
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10
3 - حمودي الخميس 21 يونيو 2018 - 00:43
وما فائدة تنظيم متل هده الندوات الدولية التافهة وعن اي حريات فردية تتحدتون ارحمونا من جهلكم
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13
4 - كاعي الخميس 21 يونيو 2018 - 00:46
بالما والشطابة لعيوش ومؤتمراته الهدامة حتى للهاوية .
هذا المخلوق لا يأتي من وراءه إلا المصائب والمكائد والمكامن والدسائس للإسلام والمسلمين و الشعب المغربي المتمسك بأعرافه وتقاليده .
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16
5 - متتبع الخميس 21 يونيو 2018 - 00:48
الحمد لله . " قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا". هذا المدعو عيوش الذي لا يعرف شيءا عن الاسلام الصحيح، في كل مرة يطلع علينا بموضوع بعيدا كل البعد عن هموم واولويات الناس وعن قضايا ومعضلات البلاد الحقيقية من غياب العدالة الاجتماعية والتنمية والبطالة إلخ.. إلخ..واضح انه يقوم بهذه الخرجات من اجل هدف واحد هو ما يعرف ب: خالف تعرف...ولا حول ولا قوة الا بالله.
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11
6 - ولد حميدو الخميس 21 يونيو 2018 - 00:51
في هده الحالة فنحن مع الدولة رغم انك مستفيد من امتيازاتها
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10
7 - عبد اللطيف العطاوية الخميس 21 يونيو 2018 - 00:51
نور الدين عيوش يلتمس من المغاربة ان يهتموا به رجاء ايها المغاربة صوتوا لصالح عيوش هو منكم واليكم سيحل جميع مشاكلكم في االشغل الصحة التعليم الاسعار
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5
8 - متابع الخميس 21 يونيو 2018 - 00:54
فجاة اصبح نور الدين عيوش شخصا مناضلا ومحبوبامن طرف اعداء الامس لتطاوله على الاسلام وتشجيعه للعلاقات الرضاءية ومعجمه البديء للدارجة على حد قول ماء العينين . الخلاصة : الاسلامويين اكبر خطر على المجتمع.
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