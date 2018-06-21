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كُتّاب وآراء
عيوش يتهم الدولة بمنع ندوة دولية حول الحريات
أعلنت مجموعة الديمقراطية والحريات أن السلطات المغربية مَنَعَتْ الندوة حول الحريات الفردية التي رافقها جدل كبير قبل أن تجرى، إثر إنكار العديد من الشخصيات دعوتها إليها، وكذا نفي مؤسسة "آل سعود" بالدار البيضاء احتضانها للنشاط.
واعتذرت المجموعة التي يرأسها نورالدين عيوش، ضمن بلاغ لها، لكل الشخصيات المدعوة لحضور الندوة الدولية، وكذلك لكل الديمقراطيين بالمغرب.
وكانت الندوة أثارت جدلا كبيرا بعد أن انبرت العديد من الوجوه السلفية في مواقع إعلامية إلى مهاجمة مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، التي يرأسها الوزير أحمد التوفيق، متهمين المملكة العربية السعودية، التي أسست هذه المؤسسة في ثمانينيات القرن الماضي، بأنها "تقود حرباً ضد الهوية الإسلامية في المغرب".
في المقابل، نفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تكون الندوة مبرمجة بمقر مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، مردفة بأنها ستنظم بأحد فنادق الدار البيضاء ولا علاقة للمؤسسة البحثية بها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
هذا المخلوق لا يأتي من وراءه إلا المصائب والمكائد والمكامن والدسائس للإسلام والمسلمين و الشعب المغربي المتمسك بأعرافه وتقاليده .