الدولة تواصل مساعي إنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد من الإفلاس

هسبريس – يوسف لخضر

من المرتقب أن توقع الدولة عما قريب عقد برنامج جديد مع الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يدبر المعاشات المدنية والعسكرية، للفترة الممتدة إلى غاية 2020، في إطار الإجراءات المستمرة لحل إشكالية العجز الذي يُعاني منه.

وجاء الإعلان عن قرب توقيع عقد البرنامج الجديد على لسان محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، خلال ترؤسه للدورة الخامسة برسم الولاية السادسة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، بمقر الصندوق بحي الرياض في الرباط.

وتسعى السلطات، منذ الولاية الحكومية السابقة، إلى إيجاد الحلول الناجعة لضمان ديمومة الأنظمة التي يسيرها الصندوق على المدى البعيد، بعدما بدأت إصلاحاً لنظام المعاشات المدنية في غشت 2016.

وتقر الحكومة بأن إجراءات هذا الإصلاح تظل غير كافية لحل إشكالية العجز الذي يشكو منه هذا النظام، وتتجه إلى مباشرة المرحلة الثانية من إصلاح أنظمة التقاعد الوطنية عبر بلورة منظومة للتقاعد على الصعيد الوطني بقطبيها العام والخاص.

وتفيد معطيات الصندوق بأن الإصلاح الأولي نتج عنه أثر إيجابي في موارده، حيث تحسنت بما يزيد عن 2.3 مليار درهم، إضافة إلى تقليص العجز المالي لنظام المعاشات المدنية بما يناهز 4.6 مليارات درهم ليستقر في حدود 1.79 مليار درهم.

مقابل ذلك، سجلت نفقات الصندوق زيادة بوتيرة أعلى بلغت 3,7 مليارات درهم لتستقر في حدود 33,7 مليار درهم. ويعزى ذلك إلى التكاليف الناتجة عن تصفية ملفات معاشات المتقاعدين الجدد، البالغ عددهم 48 ألفا و236، إضافة إلى مراجعة أزيد من 69 ألفا و338 معاشاً.

وتعمل وزارة الاقتصاد والمالية حالياً على إتمام صياغة دفتر التحملات المتعلق بدراسة تفعيل توصيات اللجنة الوطنية حول الإصلاح الشمولي، بهدف أجرأة منظومة التقاعد بقطبيها العام والخاص.

ويتجلى، من خلال حصيلة الصندوق المقدمة خلال المجلس الإداري، أن نظام المعاشات العسكرية لا يزال يعرف تفاقما في العجز؛ وهو ما يستدعي من الحكومة البحث عن سبل كفيلة بتحسين توازنه المالي.

ويبلغ عدد المنخرطين النشيطين في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية، الذي يدبره الصندوق المغربي للتقاعد، ما يناهز 967 ألفا و358 منخرطا بتطور طفيف ظل في حدود 0,56 في المائة مقارنة مع سنة 2016؛ فيما تزايد عدد المتقاعدين بوتيرة أسرع ليصل إلى 358 ألفا و438 متقاعداً بالنسبة إلى نظام المعاشات المدنية بمعدل ارتفاع بلغ 6,9 في المائة، وإلى 258 ألفا و341 متقاعداً بالنسبة إلى نظام المعاشات العسكرية بمعدل 4,4 في المائة.

جدير بالذكر أن إصلاح أنظمة تقاعد موظفي الدولة، الذي أقرته حكومة عبد الإله بنكيران صيف 2016، أقر رفعاً تدريجياً للاقتطاعات من الأجور إلى 14 في المائة، إضافة إلى الرفع التدريجي لسن الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة في أفق 2024.

وجاء هذا القرار بعد تسجيل عجز في احتياطات الصندوق، الذي يدبر معاشات الموظفين العموميين والعسكريين، خلال السنوات الماضية، وباتت على إثر معاشات آلاف الموظفين مهددة؛ وهو القرار الذي عارضته النقابات بشدة.