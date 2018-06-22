العثماني يطالب بتوفير الأمن للمؤسسات التعليمية

هسبريس من الرباط

دعا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى التنسيق بين وزارة الداخلية والسلطات المحلية في كل عمالة وإقليم ومع مصالح الأمن الوطني لحماية محيط المدرسة العمومية، وخصوصا أثناء فترة الامتحانات، مطالبا بضرورة ضمان حماية مستمرة للمؤسسات التعليمية ولمحيطها الخارجي من كل أشكال العنف.

جاءت مطالب العثماني بعد توالي حالات الاعتداءات في المؤسسات العمومية، كان آخرها لفظ تلميذ بالمستوى الثانوي الإعدادي أنفاسه الأخيرة، يوم الثلاثاء الماضي، إثر تعرضه لطعنة سكين وجهها إليه مترشح آخر للامتحان الإشهادي للسنة الثالثة ثانوي إعدادي.

وشهد مركز الامتحان بالثانوية الإعدادية أبي بكر القادري بمدينة قلعة السراغنة حادثة إصابة بالغة في عنق تلميذ من لدن زميل له؛ وهو ما استدعى نقل الضحية إلى مستشفى السلامة لتلقي العلاجات الأولية، التي لم تنفع في إنقاذ حياته لتوافيه المنية بمستعجلات المرفق الصحي سالف الذكر.

واعتبر رئيس الحكومة، ضمن اجتماع لمجلس الحكومة في الرباط، أن هذا الحادث مأساوي ومحزن، متأسفا لمقتل تلميذ على يد زميله بسبب رفضه تمكينه من الأجوبة في الامتحان الجهوي الموحد لمادة اللغة الفرنسية بقلعة السراغنة.

وفي هذا الصدد، أعلن رئيس الحكومة رفضه المطلق لكل مظاهر العنف التي يمكن أن تقع في المؤسسات التعليمية، موضحا أنه بالرغم من محدودية عدد الحالات داخل المدارس، خصوصا في مرحلة الامتحانات، "فإنها تبقى مقلقة وغير منطقية وغير معقولة، وعلينا جميعا التعبئة لمحاصرة الظاهرة ومعالجتها في المستقبل"، يضيف العثماني.

رئيس الحكومة قال إنه بمجرد علمه بحادث قلعة السراغنة اتصل بوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، مضيفا "قررنا اتخاذ إجراءات قوية في المستقبل القريب حتى لا تتكرر مثل هذه الأنواع من الحوادث".

وفي هذا الاتجاه، أوضح سعد الدين العثماني أن ورش حماية المؤسسات التعليمية من العنف يحتاج تعبئة جماعية، داعيا إلى مشاركة الآباء والأسر والمجتمع المدني وكذا السلطات العمومية باعتبار دورها الأكبر في محاصرة الظاهرة والقضاء عليها مستقبلا.