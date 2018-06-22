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أوروبيون يقترحون تشييد "ملاجئ آمنة" لحماية المهاجرين بالمملكة

أوروبيون يقترحون تشييد "ملاجئ آمنة" لحماية المهاجرين بالمملكة
هسبريس من الرباط
الجمعة 22 يونيو 2018 - 03:00

أمَام تدفٌّق أفواج المُهاجرين غير الشرعيين الرّاغبين في العبور إلى الضفة الأخرى، اشتد الجَدلُ من جديد داخل الأوساط الأوروبية حول إمكانية توفير ملاجئ في بعض بلدان شمال إفريقيا؛ فقد اقترح الأوربيون هذه المرة دفع أموال لفائدة كل من المغرب وتونس من أجل توفير "مساكن" آمنة للمهاجرين المُنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء.

وبالرَّغم من أن المغرب سبق له أن عَبّر عن رَفْضِه لمُقترح خلق ملاجئ للمهاجرين داخل ترابه، بعدما كانت المفوضية الأوربية تقدَّمت بإلزام دول شمال إفريقيا بإقامة مراكز لإيواء المهاجرين الأفارقة كبديل للفكرة التي كانت إيطاليا قد اقترحتها، المتمثلة في توزيع المهاجرين الذين يصلون إلى السواحل الأوروبية على بلدان القارة العجوز، فإن "الاتحاد الأوروبي مُتشبث بإقامة هذه الملاجئ داخل المغرب للحدِّ من تدفُّقات المهاجرين".

ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية أن المجلس الأوروبي يدْعم بقوة فكرة تنْصيب ملاجئ خاصة بالمهاجرين الذين يستقرون في شمال إفريقيا، موردةً في قصاصة لها أن "هذا الاجراء من شأنه أن يحدَّ من تحرك المهاجرين الذين باتوا يصلون إلى أوروبا بالآلاف، كما سيوفر لهم الحماية الضرورية، خاصة بالنسبة للأطفال والنساء".

وفي تعليقه على "مقترح" الأوروبيين، قال حليم المدكوري، خبير في قضايا المجتمع والهجرة، إن "موافقة المملكة ممكنة في إطار صفقة واسعة يرى فيها المغرب فوائد مباشرة، سواء على المستوى السياسي بمساعدة الرباط على تخطي أزمة الحركات الاجتماعية دون محاسبتها على خرق ممكن لحقوق الإنسان، أو على المستوى الاقتصادي-الاجتماعي بتقديم مساعدات مالية عاجلة لفرض مخرج من الأزمة المشار إليها".

وفيما لم ترد الجهات الرسمية المغربية إلى حد الساعة على هذه المقترحات، أورد المدكوري أن "المغرب قد يطالب بوضعية أفضل في إطار علاقاته مع الاتحاد تقيه التقلبات السياسية التي يشهدها البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية لدول الاتحاد كل على حدة. وطبعا سيطرح المغرب مطالب أخرى تهم سياساته تجاه مهاجريه داخل الاتحاد".

"لقد تحقق هذا الأمر مع تركيا التي تلقَّت ما يُناهز ستة مليارات يورو وامتيازات أخرى مقابل ذلك"، يقول المدكوري، قبل أن يضيف: "بسبب هذا الاتفاق مع تركيا تحوَّلت أمواج العبور نحو أوروبا إلى شمال أفريقيا، وخاصة ليبيا"، مورداً أن "مشكل الهجرة يشكِّل أكثر المشاكل تحدياً للاتحاد الأوروبي وتهديدا حقيقيا لبقائه في شكله الحالي".

وأكمل المدكوري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "دول الاستقبال ستكون مجبرة على توفير الشروط الدنيا من العيش الكريم، كالعناية الصحية والتعليم وربما في المستقبل القريب فرص الشغل كذلك، وهي أمور تعاني شعوب هذه البلدان من نقص قاتل فيها"، معتبرا أن الأخطر من كل هذا "هو مصير أولئك المهاجرين على المدى البعيد. هل سيتحولون إلى مواطنين في بلدان الاستقبال؟".

من جانبه، رفضَ عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان، أن تصبح "دول شمال إفريقيا حديقة خلفية للأوروبيين، فهي دول كاملة السيادة"، وقال: "محاولة تشييد الأوروبيين لمخيمات داخل هذه الدول تطاول غير مقبول عن سيادتها".

وأبرز الخضري، في تصريح لهسبريس، أن "دول شمال إفريقيا لم تنجح في إدماج الأفارقة المهاجرين. وكل المحاولات، التي قد يبدو المغرب نموذجا لها، تتخللها معيقات حقيقية، ولها تبعات خطيرة على السلم والأمن الاجتماعيين، خاصة على المديين المتوسط والبعيد، في ظل ضعف القدرة السوسيو-اقتصادية لهذه البلدان على امتصاص ورسملة التدفقات البشرية المتتالية"، بتعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ملاحظ الجمعة 22 يونيو 2018 - 03:46
دول المغرب العربي مستهدفة بمخطط غربي وصهيوني طويل الأمد يهدف إلى ضرب الإثنية والمكون السكاني لدول شمال أفريقيا ليبيا تونس الجزاىءر المغرب موريتانيا . مخطط يهدف كما تم التخطيط له إلى ضرب المصطلح أولا من المغرب العربي" إلى "المغاربي" ثم "شمال افريقي"...حيث تم التركيز قبل فترة على سلخ جناح "النسر العربي "باختراق الجناح الغربي والتشكيك في الانتماء. ... والتركيز على المكون الأمازيغي. ..ثم مافتيءوا يعملون على إغراق المنطقة بالمكون الأفريقي. ...
الكل مستهدف المغرب والجزاىءر...في أمنهم الاثني والمجتمعي والعادات والتقاليد ....وحتى أمنهم الروحي. ....
ناقوس الخطر يرن.....
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5
2 - سعيد الجمعة 22 يونيو 2018 - 03:46
ولماذا لا يقيمون نفس المراكز عندهم وهم يحاولون التخلص من كل الاجيين! المغرب ماتكافا تا معا الرعايا ديالو بقا ليه غايدير مراكز للاجيين! ماقدو فيل زادوه فيله! الا كان خاص شي مراكز راه الرعايا ديال المغرب غير النافع اولى. شكرا هسبرس على النشر
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14
3 - dokalli الجمعة 22 يونيو 2018 - 03:48
هاد الاقتراح خاسو استفتاء شعبي راه شعب لي ايكول لعصى اما الاموال لي غادي اعطعها أوروبيون غادي تفرق بين اللبيات وشلهبيا
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16
4 - حذاري ثم حذاري ! الجمعة 22 يونيو 2018 - 03:54
ما يجب تشييده هو مراكز لتكوين هؤلاء "المهاجرين" و معامل و مصانع في بلدانهم لتشغيلهم هناك ولكي يبقوا في بلدانهم ويساهموا في تنمية اقتصادها. ولنسمي الأشياء بمسمياتها : هم ليسوا مهاجرين و إنما فارّين من "القهرة" في بلدان غنية بثروات يستفيد منها أولائك الذين يريدون التخلص منهم على حسابنا كما تخلصت إيطاليا بالأمس من قمامتها فوق طبيعتنا ... !
حذاري ثم حذاري ! لنا مشاكلنا و "باركة علينا نتفاكّو معاها". ويجب أن نفطن قبل فوات الأوان و ألاّ ننسى أن الخسارة أكبر من الربح (إذا كان هناك ربح!) لأن الرّابح الحقيقي هم الأروبيون ...
لسنا مزبلة و لا مخازنية ديالهم ... و بعد غذّا يجيو هوما نفسهم يقولو ليك "حقوق الإنسان" و حقوقنا حنا مهضومة. لست عنصرياً لكن يجب أن نكون براغماتيين : بلدنا بالنسبة لهم ليس إلا معبراً إلى أروبا ... بيئتنا و مدننا مشوهة و لا نرغب في المزيد إنهم فعلاً بشر مثلنا و لهم أحلامهم ... فهل حققنا نحن أحلامنا كي يحققوا أحلامهم عندنا ؟
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