تدخل طبي ينقذ طفلة في حالة خطيرة بأزرو

هسبريس - و.م.ع

أجرى فريق طبي بقسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي بأزرو (مستشفى 20 غشت) يوم الاثنين الماضي، عملية جراحية دقيقة تكللت بالنجاح، لإنقاذ طفلة جراء تعرضها لحادث خطير.

وذكر بلاغ لوزارة الصحة، اليوم الخميس، أن قسم المستعجلات استقبل حالة خطيرة لطفلة في الحادية عشرة من عمرها، بعد أن تعرضت لحادث خطير إثر سقوطها على حاجز حديدي مثبت في الأرض، وانغراز قطعتين حديديتين منه بطول عشر سنتيمترات في صدرها، مشيرا إلى تجنيد طاقم طبي وتمريضي متعدد الاختصاصات فور استقبالها.

وأوضح البلاغ أنه بعد خضوع الطفلة لجميع الفحوصات اللازمة، بما فيها الفحص بجهاز السكانير، قام الطاقم الطبي بالتدخل بشكل مستعجل لإجراء عملية جراحية دقيقة دامت حوالي 45 دقيقة لاستئصال القطع الحديدية، مؤكدا أن الطفلة خضعت من جديد للفحص بجهاز السكانير الذي تبين من خلاله عدم تعرضها لأي مضاعفات.

وأكد المصدر ذاته أن الوضع الصحي للطفلة مستقر، وأنها لا تزال بقسم الجراحة بمستشفى 20 غشت، تحت تتبع ومراقبة طبيب الأطفال الجراح، والطبيب المختص في التخدير والإنعاش، منوها بالطاقم الطبي والتمريضي بمستشفى أزرو، الذي أبان عن كفاءة مهنية عالية وسرعة في التدخل.