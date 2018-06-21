الأمن يبحث التقصير في اختطاف الرضيعة ربيعة

هسبريس - محمد لديب

تسارع السلطات الأمنية بمدينة الدار البيضاء الزمن من أجل الوصول إلى خاطفة الرضيعة "ربيعة"، التي ستكمل اليوم 40 ساعة من عمرها، بعدما تمكنت من تحديد ملامح الخاطفة بفضل شريط فيديو لكاميرا للمراقبة لم يتعد 4 ثواني.

وتبحث المصالح الأمنية في الظروف التي سهلت المأمورية للخاطفة والجهات التي تقف وراءها وسمحت لها بالتسلل بكل سهولة إلى مرافق أكبر مجمع استشفائي بمدينة الدار البيضاء، والوصول إلى جناح الولادات بمستشفى الأطفال، واختطاف الرضيعة "ربيعة" دون أن ينجح موظفو المستشفى أو عناصره الأمنية في اكتشاف الأمر.

ولا تعير العناصر الأمنية التابعة للشركة الخاصة التي تشرف على الأمن داخل المستشفى وفي مداخله ومخارجه، أي اهتمام لفرض احترام بروتوكول المعايير الأمنية على الأفراد الخواص الذين يلجون بكل حرية إلى كافة مرافق هذا المركب الاستشفائي المتواجد في قلب العاصمة الاقتصادية.

ولولوج المستشفى بكل حرية، يكفي التوفر على سيارة فاخرة أو متوسطة، أو الاستعانة ببعض المغريات في حالة التوفر على سيارة عادية لاستمالة حراس الأمن الذين لا يكلفون أنفسهم عناء القيام من على كراسيهم التي يجلسون عليها أمام المدخل الرئيس للمركز الاستشفائي.

وبمجرد الدخول الحر إلى مستشفى ابن رشد، يكفي السير لمدة 40 ثانية بالسيارة لبلوغ الجانب الخلفي لمستشفى عبد الرحيم الهروشي، الذي يتوفر بدوره على مدخل غير محروس يتيح اللوج بكل حرية إلى هذا المستشفى وباقي مصالحه.

وأمام ضعف عدد المراقبين الأمنيين التابعين لشركة أمنية خاصة، تظل مساحات كبرى من المجمع الاستشفائي لابن رشد و20 غشت وعبد الرحيم الهاروشي وباقي المرافق الأخرى دون حراسة.