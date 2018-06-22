24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1313:3417:1520:4622:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. العثماني يطالب بتوفير الأمن للمؤسسات التعليمية (5.00)

  2. وزارة الصحة تعتزم فتح المستشفيات الخاصة أمام حاملي "راميد" (5.00)

  3. خريجو معاهد التمريض يحتجون من أجل التوظيف (5.00)

  4. خبراء مغاربة يسعون إلى تقليص الغش الضريبي (5.00)

  5. العثماني يدعو إلى منح الأولوية للكفاءات ونبذ التزكيات والوساطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | عمال "سنطرال" يطالبون بحماية مناصب الشغل

عمال "سنطرال" يطالبون بحماية مناصب الشغل

عمال "سنطرال" يطالبون بحماية مناصب الشغل
هسبريس - نورالدين إكجان
الجمعة 22 يونيو 2018 - 11:40

حمل عمال شركة سنطرال مسؤولية "استمرار حملة المضايقات والتعسفات وخرق الحريات النقابية وعدم إرجاع المطرودين" إلى إدارة الشركة، رافضين تحميل المستخدمين تبعات الوضع الحالي والمس بحقوقهم، ما يزيد من تذمرهم وتدهور وضعيتهم الاقتصادية والنفسية.

وطالب العمال المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان لهم، حكومة العثماني بحماية المستخدمين من التسريح والتشريد، لأنه لا ذنب لهم في معاقبتهم بالطرد، مشددين على ضرورة توفير الظروف الأساسية من أجل استمرار واستقرار العمل.

ونبه المصدر ذاته إدارة الشركة إلى ضرورة العودة إلى جادة الصواب من أجل مواصلة الحوار والتفاوض خدمة لمصالح الشركة والعاملين بها، ملوحا إلى "اتخاذ خطوات نضالية لمواجهة المخططات التراجعية لإدارة الشركة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - مغربي الجمعة 22 يونيو 2018 - 11:50
طالبو الحكومة بالحقوق اديالكم راه الشعب معاكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
2 - رشيد الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:00
مشكل بين شركة و عمالها لا دخل للشعب فيه ! يلا بغاو يخدمو ينقصوا الثمن و يرفعوا الجودة و هاحنا معاهم
#مقاطعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
3 - منير الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:02
الحل سهل جدا
على الشركة نقص درهم واحد فقط
وتحل جميع المشاكل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
4 - البشير الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:03
اللافتة في الصورة هي لعمال الشركة المدكورة بفاس وهنا بفاس هناك ايضا شركة تعمل مند سنوات هي شركة سايس للحليب ببنسودة بجانب مؤسسة التاجموعتي مغلقة مند مدة ولم يتحدت عنها احد بل وشرد عمالها دون تدخل من الحكومة وردا على عمال الشركة المدكورة فنحن كشعب نطالب بحماية القدرة الشرائية ومراقبة الجودة وحماية الشعب من جشع الشركات نحن والعمال في واد واحد كلنا ضحايا هاته الشركات على الحكومة التدخل وجلب مستتمرين جدد للقطاع عوض الانبطاح لشركة اجنبية لا يهمها سوى حجم الارباح
مقاطعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
5 - سرقوا رغيفي الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:09
قاطع يا مقاطع من أجل الغلبان الجائع من أجل التهميش .دولة طحن مو . دولة البق والعزف على القانون .دولة على شفى حفرة بسبب مسييريها المعصومين من المتابعة والقضاء لك الله يا وطني مهموم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
6 - kamal الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:10
إقترب الفرج يا إخواني حملة المقاطعة في آخر أنفاسها و أصبحنا ننفر من أصحابها و موال المقاطعة أصبح مرادفا للتفاهة و سذاجة أصحابها أعزكم الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-34
7 - حميدة الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:23
دنوبكوم علا بعص الشعب لي مقاطع لحليب وتسبب في تسريح العمال وخرب البيوت الشكوا عند الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-33
8 - نور الحق الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:35
يجب محاكمة من دعا الى مقاطعة هاته الشركات ، ليس له الحق بثاتا ، اين المنافسة الشريفة ، ربما تكون الشركات المنافسة او إعلام فاسد دعا الى هاته المقاطعة اخد الرشوة من هاته الشركات المنافسة التي لم تنقص مليما واحدا في الثمن بل أنتجت حليبا ربما مزورا لتلبية حاجبة السوق .
واعود وأكرر يجب على الدولة ان تكشف لنا عن من دعا الى هاته المقاطعة ، لا بد من الوضوح : الاختباء وراء الفايسبوك واليوتوب لم يعد مقبولا خصوصا مع ضياع أرزاق الناس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-25
9 - متتبع الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:57
في المغرب مقاطعة منتوج مغربي بدون زيادة في ثمنه في الاردن احتجاجات...لسبب بسيط لان هذين المملكتين ليستا متفقتيتين مع صفقة القرن التي يروج لهل كوشنير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
10 - مواطن الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:58
المشكلة ليست بين الفلاحين أو المستخدمين والشعب فالمطالب يجب أن تؤخد من لوبيات الفساد وحماة المصالح الشخصية والموالين للشركات التي يحملون جنسيتها فكيف يعقل أن يطلب من 40مليون مغربي أن يخضعوا لزمرة ناهبي خيرات البلاد فالحكومة وهذا طبعا أن كانت لدينا حكومة هي التي تحمي المواطنين وتضمن حقوق هؤلاء العمال ومختلف شرائح المجتمع المقهور ولكننا كيف ونحن نعرف ان أعضاء الحكومة يدخلون ضمن لوبيات الفساد ومحتكري الخيرات فالمقاطعة متواصلة وسوف تنتقل إلى قطاعات أخرى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - faroukbela الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:58
دنوبكم على الحكومة لي نصبتوها ب 200 درهم للراس مفكرتوش لهاد العواقب اختارو اناس يمثلكم احسن تمثيل .من اعطاك لتصوت عليه فانه دخل لمجال السرقة والله اكون فعونكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
12 - marocain الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:59
لماذا المقاطعة لم تهم الشركات المنافسةِ
لماذا لم تتم مقاطعة جودة بسبب غبرة الحليب
لماذا الشركات المنافسة لم تنزل الثمن
لمادا شركة المراعي تعلن عن دخولها السوق الوطنية في هذا الوقت بالذات
لعلمكم فإن جودة الان هي شركة الحليب الاولى بالمغرب
هده المقاطعة ابانت ان تضليل واستغلال الشعب هو امر سهل جدا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
13 - Rachid الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:00
هنيئا للمقاطعين على قطع ارزاق المواطنين الضعفاء من فلاحين و عمال، اما الاغنياء فهم في اموالهم ينعمون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.