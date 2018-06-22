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كُتّاب وآراء
عمال "سنطرال" يطالبون بحماية مناصب الشغل
حمل عمال شركة سنطرال مسؤولية "استمرار حملة المضايقات والتعسفات وخرق الحريات النقابية وعدم إرجاع المطرودين" إلى إدارة الشركة، رافضين تحميل المستخدمين تبعات الوضع الحالي والمس بحقوقهم، ما يزيد من تذمرهم وتدهور وضعيتهم الاقتصادية والنفسية.
وطالب العمال المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان لهم، حكومة العثماني بحماية المستخدمين من التسريح والتشريد، لأنه لا ذنب لهم في معاقبتهم بالطرد، مشددين على ضرورة توفير الظروف الأساسية من أجل استمرار واستقرار العمل.
ونبه المصدر ذاته إدارة الشركة إلى ضرورة العودة إلى جادة الصواب من أجل مواصلة الحوار والتفاوض خدمة لمصالح الشركة والعاملين بها، ملوحا إلى "اتخاذ خطوات نضالية لمواجهة المخططات التراجعية لإدارة الشركة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
#مقاطعون
على الشركة نقص درهم واحد فقط
وتحل جميع المشاكل
مقاطعون
واعود وأكرر يجب على الدولة ان تكشف لنا عن من دعا الى هاته المقاطعة ، لا بد من الوضوح : الاختباء وراء الفايسبوك واليوتوب لم يعد مقبولا خصوصا مع ضياع أرزاق الناس
لماذا لم تتم مقاطعة جودة بسبب غبرة الحليب
لماذا الشركات المنافسة لم تنزل الثمن
لمادا شركة المراعي تعلن عن دخولها السوق الوطنية في هذا الوقت بالذات
لعلمكم فإن جودة الان هي شركة الحليب الاولى بالمغرب
هده المقاطعة ابانت ان تضليل واستغلال الشعب هو امر سهل جدا