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هذه الشروط الجديدة أمام المترشحين للحصول على رخصة السياقة

هذه الشروط الجديدة أمام المترشحين للحصول على رخصة السياقة
هسبريس - محمد الراجي
الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:00

باتَ الحصول على رخصة السياقة يتطلب من المترشحين نيْل ساعات كافية من التدريب على السياقة، بعدما دخل الاتفاق المبرم بين وزارة النقل وأرباب مراكز التعليم السياقة بهذا الشأن حيّز التنفيذ.

وبخلاف ما تمّ الترويج له في بعض وسائل الإعلام من أن المترشحين للحصول على رخصة السياقة سيكونون مجبرين على الخضوع لتكوين لمدّة ستة أشهر، أوضح دحان بوبرد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة، أنَّ التكوين لن يستغرق سوى 40 ساعة من التدريب مع مدة تكوين محددة في مدة أدناها 30 يوما.

وكان وزير النقل يرغب في أنْ تستغرق مدّة تكوين المتدربين 45 يوما، إذ أعلن ذلك ضمْن حُزمة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، لكنّ أرباب تعليم السياقة رفضوا ذلك، ودخل الطرفان في مفاوضات ليتوصلا إلى تحديد مدة التكوين التطبيقي والتكوين النظري في 40 ساعة معا.

وحسب ما ينص عليه العقد المبرم بين وزارة النقل ومؤسسات تعليم السياقة، فإنّ عقد التكوين بين المترشح ومؤسسة تعليم السياقة يمتد لستة شهور، وإذا توقف المترشح عن التكوين، بصفة مؤقتة أو نهائية، يكون ملزما بإخبار المؤسسة كتابيا.

دحان بوبرد اعتبر أنّ ما ينصّ عليه العقد الجديد الذي سيربط بين مؤسسات التعليم الخاص والمترشحين منصف لكلا الطرفين، إذ ينص على أنّ المترشح إذا توقف عن التكوين لمدة ثلاثة أشهر متتالية يحق للمؤسسة مطالبته بأداء مبالغ الخدمات المتبقية.

وفي حال انقطاع المرشح عن التكوين لمدة تفوق ستة أشهر فلا يحق له أن يسترجع ما دفعه من أجل التكوين، وإذا تخلى عن التكوين لسبب يعود إليه فإنّه يؤدّي تعريفة التكوين كاملة لمؤسسة تعليم السياقة التي تعاقد معها.

ودخلت الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة النقل، والرامية بالأساس إلى تمكين المرشحين من الحصول على رخصة السياقة من تكوين متين، بهدف الحد من حوادث السير، حيز التنفيذ، بنشرها في الجريدة الرسمية، لكنّ أرباب مؤسسات تعليم السياقة لازالت لديهم بعض التحفظات.

في هذا الإطار، قال دحان بوبرد إنّ أرباب مؤسسات تعليم السياقة كانوا يطالبون بفصل أداء مصاريف التكوين النظري عن التكوين التطبيقي، حتى لا يدفع المترشح مصاريف التكوين النظري والتطبيقي كاملة، في حال عدم نجاحه في اجتياز الامتحان، فإذا اجتاز امتحان النظري، وفشل في الامتحان التطبيقي، يدفع فقط مصاريف الشق الأخير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - rachid الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:12
لم يعد لا البيرمي ولا اوراق السيارة مهمة. في كل يوم الدولة تبتزنا عن طريق مراقبة الدرك. هناك براج لمراقبة المرور بين مدينة الحاجب وبوفكران ثلات دركيين بصفة مستدامة ليل نهار .رغم احترام السرعة. و كل اوراق السيارة مضبوطة الا انهم يفعلون المستحيل لاستخلاص الغرامة : مثلث الخطر; الجيلى;طفاية العافية; البلاكة الالف لا يظهر جيدا ..... نطلب من السيد الحموشي ان يتدخل لفك هاته الوحدة. ا ننا كمواطنين لم نعد نستطيع العبور. والمشكل ليس هناك اي طريق اخرى لتفادي هذه النقطة. نذهب الى مكناس للعمل ب 100 درهم وتتم استخلاص شبه الغرامة ب 150 درهم;
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70
2 - sellam souiri الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:17
Toujours à côté de la plaque et hors sujet car la majorité des accidents graves sont commis par les anciens chauffeurs où chauffards.
Causés par l’esprit kamikaze de certains citoyens, la corruption la puissance des chauffards les situations de l’état de non droit .
L’absence la justice efficace indépendante.
Le fléau des accidents n’est pas un problème de permis de conduire c’est la défaillance d’une société gangrenée par la corruption la complicité et la complaisance et l’infrastructure routière abîmée.
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21
3 - تعليق الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:20
إدا المدة هية أن يستكمل المرشح حصته من التكوين وهية 40في مدة 6 أشهر ?
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12
4 - سي عمر الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:23
وا صاوبوا الطرقان واش الطريق الوطنية ما فيها تا8 امتار ويمر منها الشاحنات بسرعة جنونية كفى من القوانين واجبار المواطنين على دفع الغرامات والحماقات نضوا خدموا البلاد شوية هل مدونة ااسير السويدية التي اتى بها غلاب هل حدت من الحوادث كما كان يدعي انها ازمت الاوضاع بين المواطن و رجال وانهكت جيوب المواطنين.
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37
5 - هشام الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:23
مبادرة جد طيبة من طرف وزارة النقل باش النيفو ديال السوكان يزيد شويا ولكن في المقابل الثمن غا يتزاد مع الأسف
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-27
6 - مواطن الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:23
المسألة تتعلق بالعقليات و ليس بمدة التكوين لأن الحوادث تقع بسبب تهور السائقين و عدم احترامهم لقانون السير حتى و لو كانو محترفين في السياقة . زد على ذلك ان هده العديلات ستكون في الأول و الأخير في صالح مدارس تعليم السياقة من الناحية المادية . على حساب المواطن الدي يؤدي دائما فاتورة ما يسمى بالإصلاحات . و لكم واسع النظر
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35
7 - abd الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:25
القوانين تنص فقط على مايجب على المترشح الالتزام به اما ما على أرباب المدارس ليس عليهم حرج
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19
8 - ايت حودوش الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:27
حكومة الذل والعار. لأن أبناءهم ضمنو الرخصة من غير تكوين ولاامتحان اما أبناء الشعب. فتقول لهم الحكومة.بهذه الإجراءات الظالمة: رجعو العروبية وركبو الحمير. وصيفطو لنا بناتكم وخواتتكم يخدمو عندنا.
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13
9 - الفيلالي الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:28
كل هده الحلول التي تقوم بها وزارة النقل لم تجدي بحيث لازال مؤشر المنحى صاعد والمفروض القيام به هو إحصاء حوادث السير وتصنيفها أي من هم الأكثر تسببا فيها سنجدبالطبع الشاحنات الطاكسيات الحافلات الدراجات النارية ثم السيارات فالراجلون بمعنى أن المتسببين في النسبة الكبيرة من الحوادث ليسوا حديتي العهد برخصة السياقة فالوزارة تصفق بعيدة كل البعد عن الحلول الناجعة
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7
10 - mohammedia الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:33
"وإذا تخلى عن التكوين لسبب يعود إليه فإنّه يؤدّي تعريفة التكوين كاملة لمؤسسة تعليم السياقة التي تعاقد معها."
مزيان من حقهم، و لكن أشنو دارت الوزارة باش ضمن لي بلي غدي ندير 20 ساعة ديال تطبيقي حيت بالتجربة كي دورك 10 دقائق فدروبا خاوين و تحبس و إلى بغيتي تسوق فشارع باش تعلم خاصك تميزي لمدرب
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14
11 - امحمدDz الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:34
أهم شيء هو محاربة الرشوة داخل مؤسسات تعليم السياقة حتى يكون هناك تمكن من قيادة المركبات ...كل شيء راه واضح و باين من خلال إحصائيات حوادث المرور و ما تحصده من أرواح سنويا بعكس الدول الاروبية.
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6
12 - واحد من الناس الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:35
مشكلة حوادت السير ليس سببها الامتحانات فقط بل سببها الطرق وغلاء لوطوروت وسببها الأوضاع الاجتماعية ناس في المغرب كلها تعاني اوظاع اجتماعية مزرية فقر راتب هزيل لا. صحة لا تعليم لا سكن فار وكل أب يخرج صباحا وفي رأسه الف مطرقة في راس من أين سيتدبر كل مصاريف الحياة والمشكلة كل عاءلة لديها ابن او اتنين عاطل وفتاة فاتها قطار الزواج والأب هو من يعني ويشبه حمار الساقية كلما لف كلما استطاع جلب الماء وسقي المحصول هدا هو الواقع المغربي طالما ليس هناك استقرار اقتصادي لن يكون هناك استقرار اجتماعي حتى ولو أقمتم الف امتحان ستبقى نفس النتائج المحصلة اليوم .
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7
13 - Rachido الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:36
قاليك تهدف هذه الاجراءات للحد من حوادث للسير وعلى هد الحساب خاص
حتى ألناس لعندها البيرمي من هذا الزمان خاصهوم يتعلموه من جديد!!!! وسيرو تلعبوا و بارك ما تضحكوا على الشعب وهذا ما يسمى بإلهاء الشعوب في الامور التافهة والشعب خاصوا الشغل و الصحة و التعليم و الحد من ارتفاع الاسعار.
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7
14 - مواطن الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:41
هذا اسمه التآمر الممنهج و المفضوح لنهب جيوب المواطنين. لان الذين يتقدمون مثلا للجصول على رخص السياقة صنف الشاحنات هم معطلون عاطلون و اغلبهم من حملة شواهد عليا و لم يجدوا شغلا. فكيف لهم ان يدفعوا مصاريف 40 ساعة من التكوين
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5
15 - Abderrahim الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:44
من أجل توفر شروط السلامة:
1. السياقة أخلاق و تسامح و احترام القانون قبل ان تكون مهارة ...
2. إصلاح الطرق و التشوير
3. مراقبة السير من طرف شرطة و درك يتحولون بمسؤولية و ضمير مهني
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5
16 - yalli hanie الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:50
المسؤولون عن هذا المغرب العجيب لا يهمهم هذا الشعب لا من بعيد ولا من قريب المهم هو المال لاستقطاب والقيام بالسهرات مثل الموازين والدليل هي رخصة لقيادة سيارة الأجرة سواء الكبيرة أو الصغيرة المهم أن تندفع 650 درهم وتنال تلك الرخصة العجيبة */*/
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1
17 - افين المعقول واش مات الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:52
اما انا مقاهم والووالو اللي اقهم شحجة افهمنا .. الله يرحم ليكم الواليدين!
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2
18 - faroukbela الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:52
هيا دبا اسي دحان البريمي ولا بحالو بحال جائزة نوبل للسلام او او الدراسة عبر المريخ والله العظيم الى خاص إعادة الهيكلة المؤسساتية في المغرب
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3
19 - عبد العزيز الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:55
الاتفاق يرضي الطرفين معا الا الطرف التالث الذي هو المترشح.اتفاااق بطعم مادي دون مراعاة الفئة المحتاجة
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6
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