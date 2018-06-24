تأخّر الدعم يهدد بحرمان آلاف الأطفال ذوي إعاقة من التمدرس

هسبريس - محمد الراجي

مع نهاية الموسم الدراسي الحالي والاستعداد للموسم المقبل، دقّت جمعيات تعمل في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب ناقوس الخطر بشأن حرمان آلاف الأطفال الذين يوجدون في وضعية إعاقة ذهنية من حقهم الدستوري في التمدرس، بسبب العراقيل التي وَضعتها الجهات المسؤولة عن صرْف الدعم المالي للجمعيات التي تسهر على تعليم هذه الشريحة من الأطفال.

الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية قال إنَّ آلاف الأشخاص المتأثرين بالإعاقة الذهنية باتَ مستقبلهم الدراسي خلال الموسم الدراسي المقبل في كف عفريت، إذا لم يتدارك المسؤولون عن الدعم الخطأ الذي وقعوا فيه، بمنح هذه الجمعيات مهلة قصيرة لجمع وتقديم الوثائق الخاصة بالاستفادة من الدعم.

ولم يتمّ إخبار المراكز والمؤسسات المكلفة بتدريس الأطفال الذين يعانون من إعاقة ذهنية سوى يوم واحد قبل عطلة عيد الفطر، لجمع الوثائق والمستندات المطلوبة للاستفادة من الدعم الحكومي وإيداعها لدى الجهات المعنية، كما أنّ المدة المحددة لهذه العملية لم تتعدَّ 30 يوما؛ وهي المدة التي اعتبرها الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية غير كافية.

صباح زمامة تيال، رئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، انتقدت الطريقة التي تتعامل بها الجهات المسؤولة عن تقديم الدعم العمومي للجمعيات العاملة في مجال تعليم الأشخاص ذوي إعاقة ذهنية.

وقالت في تصريح لهسبريس: "لا يُولون اعتبارا للإكراهات التي نتخبط فيها، وهذا ما يؤثر على السير العادي لدراسة هؤلاء الأطفال".

وفي الوقت الذي نصّ فيه دستور 2011 في الفصل الـ32 على أن "التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة"، وعلى تمتيع الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع، يبدو أنَّ آلاف الأطفال ذوي إعاقة سيجدون أنفسهم محرومين من التمدرس خلال الموسم الدراسي المقبل.

والسبب هو أنَّ الجهات المسؤولة عن دعم الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، اشترطتْ أنْ يتمّ التكفّل فقط بالأطفال الذين تتمتع أسرهم بنظام المساعدة الطبية (راميد)، بينما هناك آلاف الأطفال ذوي إعاقة ذهنية ينتمون إلى أسَر يُعيلها أجراء ومياومون يشتغلون بالحد الأدنى للأجور، ولا تُسعفهم إمكاناتهم المادية في تسجيل أبنائهم في مؤسسات أو مراكز خاصة، علما أن هناك أسرا لديها أكثر من طفل معاق.

"تصوَّر موقفنا ونحن واقفون أمام أبواب المراكز والمؤسسات التي يدرس بها الأطفال الذين يعانون من إعاقة ذهنية، نمنع من لا يتوفر منهم على بطاقة راميد من الدخول، وتصوّر تأثير ذلك على نفسية الطفل وأسرته"، تقول صباح زمام تيال، مضيفة "كنا نطمح إلى أنّ يتمّ تعميم تدريس هذه الشريحة من المجتمع، فإذا بنا نفاجأ بقرار كهذا سيحرم آلافا منهم من حقهم في التعليم".

وقدم الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية لائحة تضمّ جملة من المطالب إلى الجهات المعنية بهذا القطاع؛ منها فتح حوار جاد مع الجمعيات، من أجل الوصول إلى نتائج قابلة للتنفيذ، والوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالمواعيد النهائية لدفع ميزانيات المنح للجمعيات، وصرْف جميع المبالغ المتبقية من منح الجمعيات قبل نهاية شهر يوليوز، وصرْف منح الجمعيات للموسم الدراسية 2018/2019.

وفي هذا الإطار، قالت رئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية إنَّ الجمعيات تواجه مشاكلَ كبيرة بسبب تأخر التوصل بالمنح، حيث لا تتمكن من دفع مستحقات الموظفين المشتغلين معها، كما أنّ عدم التوصل بالمنح لا يمكّن الجمعيات من التخطيط للسنة المقبلة وفق الميزانية المرتقبة.