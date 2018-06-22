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وزارة الداخلية تقوم بحركة انتقالية في صفوف 38% من رجال السلطة

وزارة الداخلية تقوم بحركة انتقالية في صفوف 38% من رجال السلطة
هسبريس من الرباط
الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:25

قامت وزارة الداخلية بإجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة همت 1574 منهم، يمثلون 38 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية والذين قضوا، في مجملهم، أربع سنوات أو أكثر بالإيالة الإدارية نفسها.

وتهدف هذه الحركة، وفق بلاغ لوزارة الداخلية توصلت به هسبريس، إلى القيام بإعادة انتشار جزئي يسمح بملاءمة المناصب مع الكفاءات، وملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وكذا تلبية ملتمسات أفراد هذه الهيئة والمتعلقة بالحالات الاجتماعية والصحية.

وأشار المصدر إلى أن هذه الحركة الانتقالية تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، والداعية إلى اتخاد التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة، وتفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة.

وقد عرفت هذه الحركة ترقية رجال السلطة المستوفين للشروط النظامية، بعد إجراء مقابلات شفوية أشرفت عليها لجن مكونة من ولاة وعمال. وقد تم تطبيق هذه المسطرة في الترقية لأول مرة وتعميمها على جميع الترقيات في مهام السلطة من كاتب عام وباشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية وقائد، لكي تصبح قاعدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة. ولقد أفرزت نتائج هذه المقابلات ترقية 212 رجل سلطة إلى مهام عليا، موزعين على الشكل التالي:

ترقية 22 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية إلى مهام كاتب عام؛

ترقية 163 قائدا إلى مهام باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية؛

ترقية 27 خليفة قائد إلى مهام قائد.

كما جرى، خلال هذه الحركة الانتقالية، إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 114 خريجا وخريجة.

وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، ووعيا منها بأن تفعيل هذا المبدأ يعد خير تجسيد للمساواة في الحقوق والواجبات بين المسؤولين والمواطنين، قامت وزارة الداخلية بعرض 110 من رجال السلطة على أنظار المجالس التأديبية المختصة، حيث اتخذت في حقهم عقوبات تأديبية مختلفة، على الشكل التالي:

عزل 25 رجل سلطة، من بينهم وال واحد و5 عمال؛

إعفاء 21 رجل سلطة من مهام السلطة، من بينهم عامل واحد؛

قهقرة 29 رجل سلطة إلى درجة أدنى؛

توجيه توبيخ إلى 21 رجل سلطة؛

توجيه إنذار إلى 14 رجل سلطة.

وشدد البلاغ على سعي وزارة الداخلية على الدوام، مستنيرة بالتعليمات الملكية السامية، إلى "تكريس مقاربة ناجعة في تدبير مواردها البشرية، قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وربطها، على جميع المستويات، بتفعيل آليات المحاسبة، غايتها في ذلك الرقي بعمل الإدارة الترابية، وفق دينامية ايجابية تجعل الإدارة في خدمة المواطنين لمواكبة حاجياتهم ولرعاية مصالحهم التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، يؤكد عليها في كل المناسبات باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة"، وفق تعبير المصدر ذاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - medmod الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:39
سلام المرجوا من المسؤولين القيام بتفحص بعض الخروقات في ما يخص الحي الصفيحي بيعقوب المنصور )دوار الكرعة ) والانصات الى اناس استتنوا من الاستفاذة مع ان لهم الحق واخرون استفاذوا والحالات متشابهة . القظية فيها ان .
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17
2 - العبث والعبث والعبث الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:46
هل يمكن تقييم أداء رجل سلطة بواسطة مقابلة شفوية فقط ؟ هل يمكن تقييم أداء رجل السلطة من خلال التقارير التي تصيغها DAG فقط ونحن نعلم أن رؤساء الأقسام العامة غالبا ما يقومون بصياغة تقارير ضد رجال السلطة تصفية لحسابات بينهم فيذهب هؤلاء ضحية لهذه التقارير ...إذا أرادتم ان يكون هناك تقييم جدي لرجال السلطة فيجب أن يقوم على معايير علمية حقيقة ...هناك رجال سلطة يعملون في صمت وفي نكران للذات ولا أحد يلتفت إليهم ....وبالمناسبة إذا كنتم تريدون ربط المسؤولية بالمحاسبة فوفروا لرجال السلطة شروط الاشتغال الكاملة بما في ذلك تحديد وبعد ذلك حاسبوهم ...هناك رجال سلطة توجد تحت إدارتهم ثلاث جماعات أو أربع وهم لا يتوفرون لا على موظفين قارين ولا على العدد الكافي من رجال القوات المساعدة ولا السيارات الكافية بل ويؤدون الوقود من مالهم الخاص ولا على ادوات العمل بل هناك رجال سلطة يؤدون تكاليف الأوراق والطباعة والأقلام من مالهم الخاص ...وفي الأخير يقال لهم لماذا لم تؤدوا واجبكم ...وتتم محاسبتهم بمنطق ربط المسؤولية بالنحاسبة ...كفي ضحكا على الدقون ....وفروا الشروط وجيوا حاسبونا
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21
3 - محمد بوعناية الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:46
لا جديد يذكر مادام السجن فارغ من هؤلاء علاوة على مصادرة الأموال التي استولوا عليها
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23
4 - ba aziz الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:47
المغرب كيصلح غير وزارة الزرواطة ، أما التعليم ولا الصحة الله كريم،
و الحكومة مستحيل زعما تقوم بشي خطوة بوحدها ، خاص تا يقول ليهم الباطرون ديروا ، مافهمتش أنا لاش لايقين !
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13
5 - محمد الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:47
دائما الصغير هو من يتحمل العقاب لماذا العمال لا يعاقبون بكميه التي يعاقب بها الموظفين الصغار
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8
6 - نجيب الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:48
حفظ الله مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده
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-10
7 - مواطن متتبع الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:48
للمرة السادسة نلتمس من وزارة الداخلية تغيير بعض الموظفين والمقدمين والشيوخ بمدينة خريبكة من أماكنهم بأخرى والتي قضوا فيها لأكثر من عشرة سنوات.
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8
8 - التهامي الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:50
واش بقات في الحركة الانتقالية . يجب تاديب بعض العمال والولاة الذين في الحقيقة اصبحوا خدما لرؤساء الجماعات ولم تعد لهم تلك السلطة القوية بمنع الفوضى في المدن . لا حظوا مثلا العاصمة الرباط كلها فوضى من الفها الى يائها . الطاكسيات الحجم الكبير احتلوا كل الاماكن وهم قريبون ان يحتلوا حتى صومعة حسان .شارع الحسن الثاني كله محتل من طرف حافلات النقل والطاكسيات الحجم الكبير والصغير . الاشغال في المدينة العتيقة متواصلة ولكن وكان شيء يتم ترميمه لان اصحاب الدكاكين يغطون جمالية الشرفات والنوافذ التي تم تغييرها بخشب وزخرفة جميلة يغطونها ب"ميكا "وباثواب مما يجعل وكان اي شيئ لم يتغير . اضف ان الاشغال الان بجانب السوق المركزي بالسويقة مازالت السيارات تتوقف وتلتصق بامكنة الاشتغال .فوسط المدينة يجب منع "الباركينغ" فيه وجعله فضاء ا مفتوحا وليس سوقا عشوائيا وفوضى طيلة النهار . لذا فتغييرات رجال السلطة من مكان الى اخر لن يجدي شيئا . يجب على العامل او الوالي ان يخرج من مكتبه وان يعاين سير الاشغال وكل ما يجري في ولايته او عمالته
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8
9 - الحسين الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:56
لم يحصل ان سمعت اوقرات ان رجال السلطة في المناصب العليا في المغرب قد حكم عليهم بالسجن بسبب التقصير في القيام بمهامهم. كل ما هنالك انه حينما يقبض على أحدهم يحول إلى مجلس التأديب او يعفى عليه او يتحول إلى التقاعد المبكر .
اما الدول المتقدمة هناك قانون يجري على الجميع إذا قصر في أداء عمله بسبب استغلال السلطة والسرقة او غير ذلك يحكم عليه بعقوية السجن والغرامة ورد كل ما نهبه من أموالاو العقارات إلى خزانة الدولة ليكون عبرة لمن يأتي من بعده.
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9
10 - ضحايا مأذونيات الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:58
أين مأذونيات التي وزعها الملك محمد السادس نصره الله للشعب مغربي مند2008 إلى غاية اليوم22/06/2018 حسبنا الله ونعم وكيل في كل المسؤولين في الملحقة الداخلية الرباط حي رياض
الله الوطن الملك
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-4
11 - غير دايز الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:01
هذشي كامل مزيان ولكن المشكل الاول والاخير المتسبب في تخلف المغرب حاليا ماشي رجال السلطة بل هم المنتخبون من رؤساء مجالس جماعية وبلدية واقليمية وجهوية الذين اغلبيتهم الساحقة لصوص ومفسدون ومخربون انتخبهم جزء من الشعب الجاهل ب 200 درهم ...واش اعباد الله منين جماعات مافيهمش الضوء والماء والطريق والاسعاف ورؤساؤهم كيشريو من ميزانيات الجماعت سيارات ب20 مليون ماشي المنكر هذا ...زمان كان القايد او الباشا او العامل يمارس سلطة الوصاية على المنتخبين والجماعات وكان بامكانه توقيف او منع شراء هذه السيارات او مراقبة او عزل رؤساء المجالس ولكن دابا لايمكن لان صلاحية المراقبة والوصاية تحيدات ليهم ...
العتاب الوحيد الذي اوجهه لرجال السلطة خصوصا القياد والباشوات هو خوفهم المفهوم في زمن الفايسبوك من تطبيق القانون في حق محتلي الملك العام خصوصا الباعة المتجولين الذين يقطعون الطرق ويلوثون الشوارع حتى اصبحت مدننا غابات وادغال
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4
12 - توفيق الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:02
عزل...إعفاء...قهقرة...توجيه توبيخ...توجيه إنذار...

مكاينش حبس؟ استرجاع أموال؟ رد حقوق؟ إقالة بدون معاش؟

ولا داكشي غير في حق الشعب؟
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2
13 - بوحتى الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:02
الرجل المناسب في المكان المناسب شعار تضليلي وبعيد عن الواقع لأن الانسان عامة يميل الى حب المال والمنهجية le systeme المطبقة في التسيير و تدبير المال العام تشجع على الفساد .
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1
14 - العياشي الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:03
المطلوب تعميم المحاسبة في كل القطاعات الحكومية و ليس رجال السلطة فقط. هناك خروقات لا يقدر عليها رجال السلطة .
بل رجال الادارة و لا يحاسبون رغم تقارير المفتشيات العامةو لجن جطو. هل تريدون أمثلة حية؟ الرجو اعفاءنا من ذلك و العمل على تطبيق القانون على الجميع.
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