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وزارة التربية تلتزم بإيجاد ردود لأسئلة النقابات

وزارة التربية تلتزم بإيجاد ردود لأسئلة النقابات
هسبريس - أمال كنين
الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:18

تستمر لقاءات وزارة التربية الوطنية مع النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية، إذ التقى يوم أمس الخميس مدير الموارد البشرية وطاقم مرافق له من المديرية والمكلف مديرية الشؤون القانونية وممثلو النقابات الست.

وخلص اللقاء، الذي دام لساعات، إلى ضرورة استكمال الحوار؛ بعقد لقاءين على التوالي يومي الخميس والجمعة المقبلين لتقديم إيضاحات وردود الوزارة على مختلف الملفات المعروضة على طاولة الحوار منذ فترة مع العمل على تمكين النقابات من مسودة النظام الأساسي.

وجرى الاتفاق، خلال اللقاء، على التزام الوزارة وخصوصا مديرية الشؤون القانونية بإصدار المخطط التشريعي والتنظيمي والذي سيشمل 400 نص قانوني.

كما التزمت الوزارة بتقديم أجوبة حول المنازعات القانونية المتعلقة بقضايا جهوية وإقليمية وطعون نتائج الحركات الانتقالية، إضافة إلى تقديم أجوبة نهائية حول الملفات الاجتماعية المتعلقة بملفات أساتذة السلمين الـ7 و8 وأساتذة السلم الـ9 وملفات أطر الإدارة أو الدعم الإداري والاجتماعي وأطر المراقبة التربوية وملف الترقية بالشهادات والمكلفين خارج إطارهم الأصلي وملفات الدكاترة والتبريز.

وفي هذا الإطار، شدد ممثلو الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، خلال هذا اللقاء، على ضرورة اعتماد منهجية واضحة في الحوار القطاعي بما تفضي إلى نتائج ملموسة، إضافة إلى التأكيد على وجوب عقد لقاء برئاسة وزير التربية الوطنية شخصيا "ليتحمل مسؤوليته السياسية في مختلف الملفات والقضايا".

وجرى، خلال اللقاء، التشديد على وجوب تمكين النقابات من مسودة مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مع التنبيه إلى أن انفراد الوزارة بإخراج النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات يزكي "مزيدا من الاحتقان في ظل غياب تمثيلية النقابات في المجالس الإدارية للأكاديميات مع المطالبة بإنصاف المتعاقدين وإدماجهم في الوظيفة العمومية".

وطالبت الجامعة، خلال اللقاء أيضا، "بإنصاف المتضررين من الإعفاءات من مناصب المسؤولية لأسباب غير مبررة أو إيديولوجية ووضع حد لمثل هذه التجاوزات التي تسيء إلى سمعة المنظومة وسمعة الوطن ككل، واستنكار كون هذه التصرفات البئيسة وصلت إلى مباريات مسلك الإدارة والتفتيش وحتى التعاقد وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا"، على حد توصيفها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Hosnni الجمعة 22 يونيو 2018 - 13:42
المطلوب من النقابات التعليمية ان تدافع على ملف الاساتذة المكلفين خارج سلكهم الاصلي بما فيهم اولاءك الذين انتقلوا السنة الدراسية 2016/2017 بعدما يءسوا من الانتظار لاذماجمهم قرابة عقد من التكليفات .شاركوا في الحركة مكرهين و غير واثقين من امكانية تلبية طلباتهم .
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2 - جواد الجمعة 22 يونيو 2018 - 14:00
النقابات لا فائدة منها تحالفت مع الدولة ضد الشغيلة الأضرار التي ستصيب الاقتصاد الوطني جراء المقاطعة تتحمل مسؤوليتها الدولة والنقابات لأنهما قاما بتمييع العمل النضالي الحكومة تنتظرها أيام سوداء بفعل المقاطعة بالنسبة للنفايات لا فائدة منها هناك قطاعات حققت مكاسب لا تصدق ولاتتوفر على نفايات كالزيادة في الأجر وتحسين ظروف اشتغال رجال الأمن والقوات المساعدة تشبثوا بالمقاطعة فهي الحل لجميع مشاكلنا.
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