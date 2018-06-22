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الرئيسية | مجتمع | هذه شواطئ لا يُنصَح مصطافون بالاستحمام فيها خلال فصل الصيف

هذه شواطئ لا يُنصَح مصطافون بالاستحمام فيها خلال فصل الصيف

هذه شواطئ لا يُنصَح مصطافون بالاستحمام فيها خلال فصل الصيف
هسبريس - أمال كنين
الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:10

كشف البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام في الشواطئ المغربية عن المناطق التي لا يمكن السباحة فيها هذا العام، موردا أن ما يفوق 97 بالمائة من المناطق التي شملها البحث تصلح للاستحمام؛ فيما حصل 21 شاطئا على علامة "اللواء الأزرق".

وحسب نتائج البرنامج فقد تم تصنيف 423 محطة شاطئية، أي ما يعادل 97.92 بالمائة من مجموع المحطات التي شملها البرنامج، على أساس أنها محطات ذات جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعايير الخاصة بجودة مياه الاستحمام؛ فيما لم تتطابق تسع محطات مع هذه المعايير، وهو ما يمثل نسبة 2.08 بالمائة من مجموع المحطات.

وأوضحت نتائج البحث أن هذه المحطات في مجملها تخضع لتأثير المياه العادمة وارتفاع كثافة المصطافين ونقص في التجهيزات الصحية، وذكر أن ثلاثة من الشواطئ التي لا تصلح للاستحمام توجد بعمالة طنجة-أصيلة؛ ويتعلق الأمر بكل من شاطئ القصر الصغير وجبيلة 3 وأصيلة الميناء؛ وبعمالة الدار البيضاء يوجد كل من شاطئي الشهدية والسعادة ثم شاطئ واد مرزك بإقليم النواصر.

ويؤكد البحث اعتماد 21 من علامة "اللواء الأزرق" للشواطئ المغربية سنة 2018، من بين 102 شاطئ يشملها برنامج "شواطئ نظيفة".

وشمل البحث 165 شاطئا موزعة على 9 جهات ساحلية، بعدما عرف عدد الشواطئ التي شملها برنامج الرصد على مدى سنوات تطورا مستمرا، إذ انتقل من 18 شاطئا سنة 1993، و50 شاطئا سنة 1999، إلى 79 شاطئا سنة 2002.

وتخضع مياه الشواطئ التي يشملها البرنامج للرصد من شهر ماي إلى غاية شهر شتنبر من كل سنة، مع حملة مرجعية شهر مارس. ويتم أخذ العينات بوتيرة نصف شهرية خلال موسم الاصطياف. كما يتم تقييم نوعية جودة مياه الاستحمام ارتكازا على تحليل العينات والبحث عن المؤشرات المكروبيولوجية؛ وذلك طبقا للمعايير الوطنية والدولية الخاصة بمراقبة جودة مياه الاستحمام.

ومن أجل نظافة أكثر للشواطئ المغربية يوصي البحث بضرورة إزالـة التلـوث مــن مجـاري المياه التـي تصـب علــى مســتوى الشواطئ، عن طريق منع قذف المياه العادمة فيها، إضافة إلى إزالة مطارح الأزبال على طول مجاري المياه، وعقلنـة اسـتعمال الأسمدة والمواد الكيماويـة المستعملة فـي الأنشطة الفلاحية، مع العمـل علـى تجميع ومعاجلـة ميـاه الأمطار قبـل تصريفهـا فـي البحر، والعمــل علــى تدبيــر ميــاه الأمطار محليــا علــى مســتوى كل تجمع سكني جديد، خصوصا في موسم الاصطياف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - Reda الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:44
شواطئ المغرب غير نظيفة و تشهد انزال رهيب للعساسة و شتى انواع الريع الذي يقلق راحة الانسان.. + غياب الدوش و المراحيض في 99% من الشواطئ!!!
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113
2 - doudouh الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:50
جميع الشواطئ لا تتوفر على شروط السلامة زد على ذالك نقص او عدم المراحض حيث يقضي المصطافون او يتغوطون في الماء كل مرة ترى اشياء تطفو فوق الماء
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121
3 - Casaoui الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:50
هده مسؤولية الدولة التي يجب أن تحمي المواطنين..وتمنع السباحة في كل الشواطيء المشكوك في سلامة مياهها..
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34
4 - H MEN الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:51
شاطئ السعادة ذكريات الطفولة,تنمشيو راجلين من الحي المحمدي والجيب خاوي ونسبح ونمرح ونحس بجوع شديد وتعب وحنا راجعين تنديرو auto-stop لعل وعسى يوقف شي موبيليت حمرا او طوموبيل اوهوندا او كرويلة.شعرنا عامر رملة وجلدنا شبعان ملحة......
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66
5 - عادل الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:01
المغرب كدولة لا ينصح العيش فيها لا أمن لا نظافة لا بنية تحتية مثال بسيط قطار من فاس إلى الدار البيضاء استغرق 6 ساعات ولم تقم الإدارة بتقديم ولو اعتذار بسيط صافي وصلنا نزلنا بحال لنهايم الدولة اللتي لاتعير اهتمام لمواطنيها لا ينصح العيش فيها.
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68
6 - عبداللطيف الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:05
الاصطياف او السياحة خارج المغرب جد رخيصة مقارنة مع الأسعار الملتهبة هنا سواء في الفنادق او النقل او التغذية هادشي بزاففففف
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41
7 - الصنهاجي الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:14
المواطن يريد تنظيف الشواطيء من الريع و تعميم الاسعار كيف يعقل قارورة مونادا مكتبوب عليها 7 دراهم تصبح ب 11درهم و المياه كدلك اما الا شربتي قهوة خاصك 25 درهم دون ان نغفل على مرابد السيارات و اسعار الباراسول و الفوطة.المهم نتمنى تكون مراقبة امنية و مراقبة الاسعار و النظافة الله يجازيكم بخير
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24
8 - Ammou الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:18
*على الدولة توفير المراحيض
*حمايقة المصطافين من المطاعة والمقاهي المحتلة للشواطىء..
* الأمن تم الأمن لسلامة المواطنين..
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20
9 - bahari Montpellier الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:21
صراحة لا أفهم كيف لدولة سياحية وتريد تنظيم كأس العالم ولا تتوفر على مراحيض عمومية، حتى السياح يتحدثون عن هذا الأمر عند عودتهم إلى بلدانهم ويشتكون أيضا من المتسكعين والتجار وأصحاب الطاكسيات بالنصب ...
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33
10 - AFAZAR الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:27
انا ابن الحسيمة٠٠ارجو من الساهرين على شاطئ كيمادو٫ تزويد هذا الشاطئ بالمراحيض٠٠٠المراحيض٠٠٠المراحيض و الرشاشات ٠٠٠الشاشات٠٠٠الرشاشات٠(يوجد بالشاطئ مرحاضين فقط سعة انسان واحد ورشاشين يفتحان على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقابل**درهمين**) واحشومة٠٠٠احشومة٠
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9
11 - بدو تعلق الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:30
افظل انا والعائلة الغابة والمناطق الجبلية على الشاطئ
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