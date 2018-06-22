الترقب والتشويق يغيبان عن ثانويات الرباط يوم إعلان "نتائج‎ الباك"

هسبريس - أمال كنين

لم تعش ثانويات العاصمة حالة الترقب والانتظار التي عهدتها في السنوات الفارطة إبان إعلان نتائج الباكالوريا، فرغم إعلان النتائج عشية اليوم، إلا أن عدد الحاضرين إلى أبواب المؤسسات التعليمية كان قليلا، وجميعهم تعرفوا على نتائجهم مسبقا.

وحسب عدد من الشهادات التي استقتها هسبريس من أمام ثانوية عمر الخيام وسط الرباط فإن أغلب الحاضرين جاؤوا للقاء أصدقائهم وزملائهم والاحتفال معهم بفرحة النجاح أو مواساتهم، ولم يكن الاطلاع على النتائج هدفهم الأساسي.

وتقول سكينة، إحدى الحاصلات على الباكالوريا بميزة مستحسن: "حاولت مرارا ليلة أمس الاطلاع على النتائج إلا أن الأمر كان مستعصيا بسبب الضغط على الموقع؛ لكن تمكنت بعد عدة محاولات من الحصول على نتيجتي التي كانت سببا في فرحة العائلة كلها".

وتؤكد سكينة أن حضورها اليوم إلى المؤسسة هو من أجل التعرف على نتائج باقي زملائها والاحتفال معهم، مشيرة إلى أن هدفها الأساسي من الزيارة هو "لقاء الشلة".

حال سكينة هو نفسه حال مهدي، الذي أكد أنه هو الآخر اطلع على نتائجه الإيجابية ليلة أمس، مبرزا أنه فقط أحب القدوم إلى المدرسة ليكون له معها "الوداع الأخير"، حسب تعبيره.

وإذا كان الناجحون يأتون إلى المدارس من أجل مشاركة فرحتهم مع أصدقائهم؛ فأولئك الذين لم يحالفهم الحظ يظلون محافظين على أمل ولو بسيط في أن يكون هناك خطأ ما عبر موقع "مسار"، وأن يصادفوا نتيجة مغايرة.

ويقول خالد، الذي سيعيد الامتحان خلال الدورة الاستدراكية: "علمت بالمعدل عبر مسار أمس، لكنني ظللت متشبثا بقليل من الأمل إلى أن تأكدت من النتيجة اليوم"، مواصلا: "الامتحان كان في المتناول، لكنني لم أتمكن من النجاح، سأحاول جاهدا المرة المقبلة".

وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، أن عدد الناجحين الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي في الدورة العادية لامتحانات البكالوريا 2018 بلغ 187138 ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح بلغت 57.36 في المائة، مقابل 50.28 في المائة في الدورة نفسها لعام 2017، وبزيادة بلغت 7.08 نقاط مئوية.

وبلغ العدد الإجمالي للناجحات الممدرسات 103567؛ وهو ما يمثل نسبة 55.34 في المائة من مجموع الناجحين والناجحات، وفق بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.