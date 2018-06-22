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النيابة تقدم أطول مرافعة في ملف الريف وتهاجم "بيان المقاطعة"

النيابة تقدم أطول مرافعة في ملف الريف وتهاجم "بيان المقاطعة"
هسبريس- عبد الإله شبل
الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:55

لم يتوان حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، مع بداية مرافعته في ملف حراك الريف، عن مهاجمة النشطاء، الذين قرروا مقاطعة الجلسات، والتزام دفاعهم الصمت في الجلسة ما قبل الماضية.

وهاجم نائب الوكيل العام، خلال مرافعته المطولة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الجمعة، نشطاء الحراك بعد بلاغ "المقاطعة" الشهير، وكيلهم اتهامات ثقيلة للمحكمة من قبل عدم الحياد، واعتبر هذه الخطوة مجرد "قفزة على هذه المرحلة، وقد كنا نتمنى منهم سماع المرافعات"، في إشارة إلى أنهم يرفضون بلوغ مرحلة المرافعات.

وأكد ممثل الحق العام أن حديث المعتقلين عن ميل المحكمة إلى النيابة العامة غير مقبول "على اعتبار أن المحكمة استجابت للائحة الشهود الذين تقدم بهم الدفاع، وتم قبول 17 شاهدا".

واستغرب ممثل النيابة العامة في مرافعته، التي ضمت قرابة ألفي صفحة، تصريح المتهمين بعدم منحهم الوقت الكافي للحديث أمام المحكمة، وقال إن قائد الحراك ناصر الزفزافي "تحدث خارج الملف في 11 جلسة، ويتحدث اليوم عن كونه لم تمنح له الفرصة".

وعرج الوكيل العام على مسألة الاتهام بالاختطاف والاحتجاز، التي يوجهها المعتقلون إلى السلطات الأمنية، حيث اعتبر ذلك "حديثا إنشائيا يدغدغ المشاعر"، مضيفا أن "الفرقة الوطنية تعاملت باحترافية تامة".

المرافعة المطولة للوكيل العام عاد فيها إلى مسألة "المحاكمة العادلة وشروطها"، حيث أكد أن القوانين الدولية وما ينص عليه الدستور من مبدأ الشرعية والعلنية وقرينة البراءة تم احترامها في هذه المحاكمة.

وأشار في هذا السياق إلى أن تمظهرات العلنية بالملف "تتمثل في كون المحاكمة عرفت توفير نقل ما يدور فيها إلى القاعة المجاورة، ومتابعتها من قبل مختلف وسائل الإعلام الوطنية التي قامت بنقل وقائعها، إلى جانب الحضور الكبير للجمعيات الحقوقية من المجلس الوطني، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ثم ممثلي سفارات وبرلمانيين، لذا لا يمكن الحديث عن مصادرة مبدأ العلنية في هذه المحاكمة".

وتابع تعقيبه بالتأكيد على أن ادعاء الانحياز إلى النيابة العامة "نرد عليه بأن المحكمة منحت ثلث الوقت فقط للنيابة، بينما منحت الثلثين للدفاع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - INCROYABLE HULK السبت 23 يونيو 2018 - 00:05
واضح ان المحكمة منحازة الى النيابة العامة، اذا كانت مرافعة نائب وكيل الملك تحتوي على الفي صفحة وهو ما يعدل كتاب كبير الحجم فاين هو الوقت الذي يبقى لمرافعات الدفاع !!
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31
2 - المتتبع السبت 23 يونيو 2018 - 00:07
تحية للمغاربة المقاطعين اينما كانوا ومزيدا من الصمود لان اوراق التوت بدات تتساقط في مرافعة النيابة العامة في محاكمة حراك الريف لم استوعب بتاتا ما دور مهاجمة السيد ممثل الحق العام في مرافعته للمقاطعة فهو يرافع في محاكمة احداث المتابعين فيها توبعوا بتهم لا علاقة لها بالمقاطعة بتاتا والله ثم والله لم افهم ما دخل هذه في تلك
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28
3 - مغربي حر السبت 23 يونيو 2018 - 00:12
الشرطة والنيابة العامة والمحكمة والقضاة كلهم واحد في بلادنا ويخدمون من جهات معينة فقط ومن ينكر ذلك فهو يعيش في عالم بعيد كل البعد عن عالمنا.
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36
4 - Kamal oujda السبت 23 يونيو 2018 - 00:14
انا ضد ان يحصل الزفزافي ورفاقه على العفو الملكي لانهم ليسوا لصوص او خونة بل يجب ان يحصلو على البراءة في قاعة المحكمة لانهم طالبو بحقوق الساكنة المشروع والملك اعترف بوقوع اختلال في تدبير مشاريع التنمية بالجهة ومن يحاكم ويعاقب هم من اختلسو الاموال
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52
5 - علم المغرب السبت 23 يونيو 2018 - 00:15
المغرب بلد النخوة والتسامح والمحبة والتعايش
له علم كبير مفخرة مغربية
احمر رمز القوة والعزة
وأحضر رمز السلام والمحبة


أما شرويطة برمز نجمة داوود الصهيونية
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-44
6 - رسالة السبت 23 يونيو 2018 - 00:15
من فم شهود عيان أن الذين كانوا يرمون رجال الأمن بالحجارة هم شباب لا ينتمي إلى حراك الريف وكانوا يتقاضون من البلطجية لخلق ارتباك بين السلطة والحراك الذي كان عبرة في الانضباط والنضال الحضاري. الحرية لحراك الريف وكفى من الحكرة والظلم اذا كنتم فعلا تريدون دمقرطة هذا الوطن .
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29
7 - أبو رضا السبت 23 يونيو 2018 - 00:17
أطلقوا سراح المعتقلين، تمطيط المحاكمة لن يفيد أي أحد.
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27
8 - منصور السبت 23 يونيو 2018 - 00:19
احسن حاجة قمتم بها هي مقاطعة المحاكمة و لو حكم عليكم بالاعدام لأن بتواصلكم مع هدا الجهاز فانكم تمنحونه صفة شرعية، #خليه يحكم بوحدو. لان النيابة العامة والقاضي محرج وخاءف بسبب المكالمات والتعليمات وغير قادر ان يحكم طبقا للقانون. الحل على الملك ان يتحرك ويامر باطلاق سراحهم. و نحن سنبقى مقاطعون وعلى العهد باقون و لن نواجه الامن في الشارع الى ان تفلس شركات ولوبيات الفساد.
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24
9 - العقاب لكل من .... السبت 23 يونيو 2018 - 00:21
العقاب لكل من سولت له نفسه أن يجر ، أو يحاول ، هذا البلد العربي المسلم العزيز إلى عالم الفوضى و الفتن .
أقول : لن يفلح ابدا اي جاهل أو ضال في زعزعة استقرار هذا البلد العربي الآمن !!!
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-38
10 - دولة الحق و القانون السبت 23 يونيو 2018 - 00:26
لا ديموقراطية.. لا تنمية.. لا عدالة.. النيابة العامة خرجت أنيابها لتقول للمغاربة الاحرار: هذا مصير من تسول له نفسه العصيان..
ربي يشوف من حال المتهمي و ذويهم..
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23
11 - بطراوي السبت 23 يونيو 2018 - 00:29
والله العظيم حتى هاد الموضوع طلع في الراس وحماض بزاف;;صافي اطلقوا سراح كل المعتقلين رانا زعما في دولة شبه الحق والقانون ....اقبضوا على ابراهيم غالي وحرروا لكويرة وبير لحلو وتيفاريتي وبشار وتندوف والقنادسة وسبتة ومليلية وجزر الكناري لو كنتم رجالا....تستعرضون عظلاتكم فقط على الشعب الفقير المقمور وقوموا بطلب الاعتدار من السعودية اللتي نشرت مسلسل يظهر بنات المغرب يبعن لحمهن بثمن زهيد ...لماذا نخاف من اسبانيا والسعودية الرزق بيد الله والله اتقاتل مع اعدائي حتى الموت ولا اعيش في الذل وسماع ما يخجل عرض اخواتنا
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18
12 - حاكمو المسؤولين النهابين السبت 23 يونيو 2018 - 00:35
حاكمو من ينهب ثروات الشعب وحاكمو من جوع وشرد 35 مليون ديال المغاربة اما حراك الريف المقدس راه ماغدي تديو منو والو والريف لن يستسلم ولن يركع
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22
13 - العاقل السبت 23 يونيو 2018 - 00:38
يبدو أن الزفزافي لا يريدها محكمة، بل حلقة يصفق له فيها الجميع !!
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-22
14 - Gallas السبت 23 يونيو 2018 - 00:47
الله يصلح ويوفق لما فيه الصلاح
لا للفتنة
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-7
15 - ذئب الغابة السبت 23 يونيو 2018 - 00:48
إلى رقم 2 المتتبع الذي لم يتتبع شيئا...
مداخلة النيابة العامة تطرقت إلى مقاطعة المتهمين للجلسات و لا يعني بذلك مقاطعة سنت ال أو أفريقيا أو ماء سيدي علي.
اقرأ و افهم ثم علق.
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4
16 - دانون السبت 23 يونيو 2018 - 01:03
المقاطعة هية الحل
لان القوظات هم دمية في ايادي خفية
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6
17 - Amine السبت 23 يونيو 2018 - 01:04
# خليه يحكم بوحدو
غير حكموا ماتحشموش. راه شمينا شنو طابخين.
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6
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