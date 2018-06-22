النيابة تقدم أطول مرافعة في ملف الريف وتهاجم "بيان المقاطعة"

هسبريس- عبد الإله شبل

لم يتوان حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، مع بداية مرافعته في ملف حراك الريف، عن مهاجمة النشطاء، الذين قرروا مقاطعة الجلسات، والتزام دفاعهم الصمت في الجلسة ما قبل الماضية.

وهاجم نائب الوكيل العام، خلال مرافعته المطولة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الجمعة، نشطاء الحراك بعد بلاغ "المقاطعة" الشهير، وكيلهم اتهامات ثقيلة للمحكمة من قبل عدم الحياد، واعتبر هذه الخطوة مجرد "قفزة على هذه المرحلة، وقد كنا نتمنى منهم سماع المرافعات"، في إشارة إلى أنهم يرفضون بلوغ مرحلة المرافعات.

وأكد ممثل الحق العام أن حديث المعتقلين عن ميل المحكمة إلى النيابة العامة غير مقبول "على اعتبار أن المحكمة استجابت للائحة الشهود الذين تقدم بهم الدفاع، وتم قبول 17 شاهدا".

واستغرب ممثل النيابة العامة في مرافعته، التي ضمت قرابة ألفي صفحة، تصريح المتهمين بعدم منحهم الوقت الكافي للحديث أمام المحكمة، وقال إن قائد الحراك ناصر الزفزافي "تحدث خارج الملف في 11 جلسة، ويتحدث اليوم عن كونه لم تمنح له الفرصة".

وعرج الوكيل العام على مسألة الاتهام بالاختطاف والاحتجاز، التي يوجهها المعتقلون إلى السلطات الأمنية، حيث اعتبر ذلك "حديثا إنشائيا يدغدغ المشاعر"، مضيفا أن "الفرقة الوطنية تعاملت باحترافية تامة".

المرافعة المطولة للوكيل العام عاد فيها إلى مسألة "المحاكمة العادلة وشروطها"، حيث أكد أن القوانين الدولية وما ينص عليه الدستور من مبدأ الشرعية والعلنية وقرينة البراءة تم احترامها في هذه المحاكمة.

وأشار في هذا السياق إلى أن تمظهرات العلنية بالملف "تتمثل في كون المحاكمة عرفت توفير نقل ما يدور فيها إلى القاعة المجاورة، ومتابعتها من قبل مختلف وسائل الإعلام الوطنية التي قامت بنقل وقائعها، إلى جانب الحضور الكبير للجمعيات الحقوقية من المجلس الوطني، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ثم ممثلي سفارات وبرلمانيين، لذا لا يمكن الحديث عن مصادرة مبدأ العلنية في هذه المحاكمة".

وتابع تعقيبه بالتأكيد على أن ادعاء الانحياز إلى النيابة العامة "نرد عليه بأن المحكمة منحت ثلث الوقت فقط للنيابة، بينما منحت الثلثين للدفاع".