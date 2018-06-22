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أمزازي يشيد بنتائج الباكالوريا .. ومراكش تتصدر أعلى المعدلات

أمزازي يشيد بنتائج الباكالوريا .. ومراكش تتصدر أعلى المعدلات
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:00

أعلن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن لائحة أعلى المعدلات العشرة الأولى لبكالوريا 2018 على صعيد المملكة، حيث قال إن الرتبة الأولى سجلت بأكاديمية جهة مراكش آسفي (19.44).

والرتبة الثانية، وفق المسؤول الحكومي، سجلت بأكاديمية الرباط سلا (19.38)، وأن الرتبة الثالثة سجلت أيضا بالجهة نفسها (19.35).

وسجلت الرتبة الرابعة بأكاديمية الدار البيضاء سطات (19.34). أما الرتبتان الخامسة (19.28) والسادسة (19.27) فسجلتا بأكاديمية بني ملال خنيفرة، فيما تم تسجيل الرتبة الثامنة (19.24) بأكاديمية الحسيمة، والرتبة التاسعة (19.22) بكل من جهة كلميم واد نون والدار البيضاء، والرتبة العاشرة (19.19) بجهة فاس مكناس.

وأوضح الوزير أن كل الجهات سجلت حضورها في نتائج هذا الموسم الدراسي، مشيرا إلى أن "50 بالمائة من الناجحين في امتحان البكالوريا 2018 حصلوا على شهادتهم بميزات مستحسن وحسن وحسن جدا"، وهو ما رفع نسبة النجاح، يضيف الوزير، بسبع نقاط، من 50 بالمائة في الموسم الماضي إلى 57 بالمائة في الموسم الحالي.

وقال أمزازي، في تصريح خص به هسبريس، إن "المرشحين الأحرار ارتفعت أيضا نسبة نجاحهم من 18 بالمائة إلى 24 بالمائة". وأضاف أن "التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة حققوا هم الآخرين نجاحا مهما"، مبرزا أن "تلاميذ الأقسام الدولية حققوا رقما قياسيا بلغ 96 بالمائة".

وأشار وزير التربية الوطنية إلى أن وزارته "قامت خلال هذا الموسم الدراسي بمبادرة تكييف الامتحانات التي أعطت أكلها، ومكنت من اجتياز نسبة 77 بالمائة". وزاد قائلا: "لي اليقين بأن هذه النسبة سيتم تجاوزها بعد إعلان نتائج الامتحانات الاستدراكية". ونوه بمجهودات كل مكونات المنظومة التربوية، من هيئة إدارية وتربوية وتأطير تربوي، التي قامت بعمل جبار لتأهيل التلاميذ، فكانت هذه الحصيلة، التي تعتبر نتيجة حتمية لتعاون المثلث البيداغوجي والأسرة، يضيف الوزير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - mmmmmmm الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:18
ماشاء الله عليهم...الله يفرح جميع التلاميذ و أبائهم
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2 - عبدو من الرباط الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:20
مبروك للناجحين أما السؤال المطروح ماءا بعد الباك وبعد التخرج أم أن المناصب موروثة من طرف بعض العائلات المعروفة كما تعود المغاربة أم أن هناك رباح تغيير قادمة
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3 - master الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:22
والله انكم تضيعون اجيالا بكملها بسبب هذه السياسة الممنهجة بالرفع الصاروخي في المعدلات.انا حاصل على البكالوريا فوج 2002 بمعدل 12 كان بالامكان ولوج كل المدارس بما فيها الاقسام التحضرية وكان المستوى عالي والامتحانات في المستوى.على عكس اليوم فقد شاهدت في احد الفديوهات التلاميذ يشتكون من مادة الرياضيات وبحث عن النموذج امتحان سهل الى حد السذاجة.نتمنى للناجحين حظ موفق في مسيرتهم الدراسية.
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4 - عابر سبيل الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:27
ما شاء الله لا قوة إلاّ بالله "وفي ذلك فليتنافس التنافسون" يجب إعطاء الأسماء وأسماء الثانويات لتكون حافزا للباقي للتنافس من أجل ذكر أسمائهم والتنويه بمجهوداتهمفإن كان هذا الترتيب يشجع التنافس بين الجهات فالتفاصيل ممكن تعطي تنافسا حتى بين مؤسسات الجهة الواحدة
من جهة أخرى يجب كذلك إعطاء ترتيب جزئي : الترتيب حسب نقطة الموحد الوطني والترتيب حسب الجهوي لتظهرمكامن الضعف ومكامن القوة في النتائج النهائية.
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5 - محمد الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:29
هؤلاء وأمثالهم هم من عليكم أن توشحوهم بالأوسمة الملكية وان تقوم الدولة برعايتهم
و التكلف بكل مصاريف دراستهم حتى تخرجهم لأنهم نواة الأمة وشرفها
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6 - المكارم الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:29
نسبة النجاح جيدة والمعدلات المُحصّل عليها مشجعة لكن الآفاق ما بعد الباكالوريا مسدودة
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7 - مغربية الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:29
وهل العبرة بالنسب والأرقام أم بالمستوى الفعلي؟؟ حين تجد طالبا جامعيا لا يستطيع كتابة جملة مفيدة ولا يميز بين التاء المربوطة والمبسوطة وبين المؤنث والمذكر.....فهل ستفرحك هذه النسب والارقام؟؟؟؟
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8 - مغربي الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:29
المعدل لا يعبر عن درجة الدكاء بقدر ما يعبر عن معدل درجة تخزين الداكرة للمعلومات و هدا الشيئ لا ينفع في الاختراعات او غيرها
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