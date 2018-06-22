أمزازي يشيد بنتائج الباكالوريا .. ومراكش تتصدر أعلى المعدلات

إبراهيم مغراوي من مراكش

أعلن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن لائحة أعلى المعدلات العشرة الأولى لبكالوريا 2018 على صعيد المملكة، حيث قال إن الرتبة الأولى سجلت بأكاديمية جهة مراكش آسفي (19.44).

والرتبة الثانية، وفق المسؤول الحكومي، سجلت بأكاديمية الرباط سلا (19.38)، وأن الرتبة الثالثة سجلت أيضا بالجهة نفسها (19.35).

وسجلت الرتبة الرابعة بأكاديمية الدار البيضاء سطات (19.34). أما الرتبتان الخامسة (19.28) والسادسة (19.27) فسجلتا بأكاديمية بني ملال خنيفرة، فيما تم تسجيل الرتبة الثامنة (19.24) بأكاديمية الحسيمة، والرتبة التاسعة (19.22) بكل من جهة كلميم واد نون والدار البيضاء، والرتبة العاشرة (19.19) بجهة فاس مكناس.

وأوضح الوزير أن كل الجهات سجلت حضورها في نتائج هذا الموسم الدراسي، مشيرا إلى أن "50 بالمائة من الناجحين في امتحان البكالوريا 2018 حصلوا على شهادتهم بميزات مستحسن وحسن وحسن جدا"، وهو ما رفع نسبة النجاح، يضيف الوزير، بسبع نقاط، من 50 بالمائة في الموسم الماضي إلى 57 بالمائة في الموسم الحالي.

وقال أمزازي، في تصريح خص به هسبريس، إن "المرشحين الأحرار ارتفعت أيضا نسبة نجاحهم من 18 بالمائة إلى 24 بالمائة". وأضاف أن "التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة حققوا هم الآخرين نجاحا مهما"، مبرزا أن "تلاميذ الأقسام الدولية حققوا رقما قياسيا بلغ 96 بالمائة".

وأشار وزير التربية الوطنية إلى أن وزارته "قامت خلال هذا الموسم الدراسي بمبادرة تكييف الامتحانات التي أعطت أكلها، ومكنت من اجتياز نسبة 77 بالمائة". وزاد قائلا: "لي اليقين بأن هذه النسبة سيتم تجاوزها بعد إعلان نتائج الامتحانات الاستدراكية". ونوه بمجهودات كل مكونات المنظومة التربوية، من هيئة إدارية وتربوية وتأطير تربوي، التي قامت بعمل جبار لتأهيل التلاميذ، فكانت هذه الحصيلة، التي تعتبر نتيجة حتمية لتعاون المثلث البيداغوجي والأسرة، يضيف الوزير.