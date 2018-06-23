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الرئيسية | مجتمع | الملك يُغير ملامح السلطة .. المُقابلات الشفوية تُنهي "عهد التسيب"

الملك يُغير ملامح السلطة .. المُقابلات الشفوية تُنهي "عهد التسيب"

الملك يُغير ملامح السلطة .. المُقابلات الشفوية تُنهي "عهد التسيب"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
السبت 23 يونيو 2018 - 16:00

في سابقة من نوعها، اعتمدت وزارة الداخلية مسطرة المقابلات الشفوية مع أطر وموظفي الوزارة قصد ترقية 212 رجل سلطة إلى مهام عليا بالمغرب؛ وذلك بعد تعليمات ملكية صارمة دعت وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى القطع نهائياً مع منطق "الولاءات والتزكيات" في عملية تولي المسؤوليات والمناصب السامية.

"زلزال إداري"

وقامت وزارة الداخلية بـ"زلزال إداري" جديد هو الثاني من نوعه بعد تداعيات "الزلزال الملكي" الذي أطاح بوالٍ وستة عمال وستة كتاب عامين، والعديد من رجال السلطة في البلاد، ثبت تقصيرهم بشكل أو بآخر في أداء مهامهم، بعد اندلاع موجة من الاحتجاجات في مناطق المملكة.

وبعدما كان تعيين رجال السلطة بالمغرب وترقيتهم يتطلب سابقاً فقط موافقة وزير الداخلية على المقترحات المقدمة، شرعت وزارة الداخلية في تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة، وتفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتمت ترقية 212 رجل سلطة إلى مهام عليا، "بعد إجراء مقابلات شفوية أشرفت عليها لجان مكونة من ولاة وعمال. وقد تم تطبيق هذه المسطرة في الترقية لأول مرة وتعميمها على جميع الترقيات في مهام السلطة من كاتب عام وباشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية وقائد، لكي تصبح قاعدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة"، وفق بلاغ سابق للداخلية.

وبالعودة إلى النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين والعمال والقواد، نجد أن التعيين في مناصب العمال "يُباشر بمقتضى ظهير شريف يصدر باقتراح وزير الداخلية"، كما أن "التعيين في مناصب الكاتب العام للعمالة أو الإقليم ورئيس الدائرة ورئيس المقاطعة الحضرية أو القروية ورئيس ديوان العامل يُباشر بمقتضى ظهير شريف يصدره باقتراح وزير الداخلية".

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه التغييرات الجديدة تأتي استجابة لتعليمات ملكية سامية من أجل "تكريس مقاربة ناجعة في تدبير مواردها البشرية، قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وربطها، على جميع المستويات، بتفعيل آليات المحاسبة، غايتها في ذلك الرقي بعمل الإدارة الترابية، وفق دينامية ايجابية تجعل الإدارة في خدمة المواطنين لمواكبة حاجياتهم ولرعاية مصالحهم التي ما فتئ الملك محمد السادس يؤكد عليها في كل المناسبات باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة"، وفق تعبير المصدر ذاته.

رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، نوه بدوره بالتعليمات الملكية المشار إليها في بيان وزارة الداخلية، المتعلقة بضرورة التزام معايير الاستحقاق والكفاءة عند تعيينات رجال السلطة وترقياتهم، وأيضا الالتزام بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ودعا العثماني إلى تعميم هذه التعليمات على جميع الإدارات، مؤكداً أنه "بالرغم من توفر بلادنا على العديد من الإجراءات والقوانين والمراسيم في هذا المجال، فهي في حاجة إلى التفعيل، ويجب وضع حد لأي شكل من أشكال التسيب والفساد والرشوة أو المجاملة في التعيينات مثلا، أو أي شكل من أشكال عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة".

مفهوم جديد للسلطة

محمد شقير، باحث ومحلل سياسي، يرى أن الإجراءات الجديدة بوزارة الداخلية تأتي ضمن سياق عام بدأ منذ تولي الملك محمد السادس العرش، وتدخل ضمن ترسيخ المفهوم الجديد للسلطة الذي ابتدأ بهذه الوزارة بمرحلة الاستغناء عن ما يُسمى برجالات إدريس البصري، وزير الداخلية القوي في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، سواء على مستوى تعيين الولاة أو العمال أو باقي المناصب السامية.

وأوضح الباحث المغربي، ضمن تصريح لهسبريس، أن تغيير طبيعة العلاقة القائمة بين السلطة والمواطن استغرق أكثر من 18 سنة، وصولاً إلى هذه المرحلة الجديدة التي تعتمد معايير خاصة في تعيين رجال السلطة، بدل معايير "مزاجية" كانت سائدة.

ويرى شقير أن إجراءات الداخلية تُساير المعايير الجديدة التي تم اعتمادها في باقي القطاعات الحكومية بشأن الترشح لمناصب المسؤولية، وتتناغم أيضاً مع التعليمات الملكية التي استبقت الحركة الواسعة في صفوف أطر الوزارة ذاتها.

ولفت المتحدث إلى أن الحراكات الاجتماعية التي عاشها المغرب مؤخرا، خصوصا في الحسيمة وجرادة، كشفت مساهمة عدد من رجالات السلطة في إشعال غضب الساكنة، و"هو ما تطلب عزل وتأديب عدد منهم، لنشرع في تدشين مرحلة جديدة في مفهوم السلطة"، بتعبير شقير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - Youssef السبت 23 يونيو 2018 - 16:14
على الله غا مايكونش هدشي غي شكلي
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2 - طالب السبت 23 يونيو 2018 - 16:14
اجتثاث الفساد في المغرب يتطلب ارسال المئات من رجال السلطة الى السجن و ليس اعفاءهم من مهام..على من تضحكون؟
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3 - محمدي السبت 23 يونيو 2018 - 16:15
كل هدا جميل لكن نريد تطهير المحاكم من القضاة المرتشين وسياسة من اين لك هدا بالنسبة لسلك القضاء لان ادا ساد العدل الزدهر المجتمع
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4 - عابر سبيل السبت 23 يونيو 2018 - 16:16
الزلزال الاداري أطاح ببعض و ليس كل الفاسدين يبدو ان الأخرين وجدو من يتستر عليهم و المحاسبون ما هم إلا بأكباش فداء لم تتم المحاسبة كما توقعها المواطن،، مشاريع فاسدة بالجملة أبطالها رجال السلطة
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5 - حسن h السبت 23 يونيو 2018 - 16:17
محد الشفارة لكانو هما لمزال كيتحكمو فينا والله الرشوة وباك صاحبي لحيدات من الحصول على الوظيفة وولاده الفقرا لهم الله
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6 - المخنوق عبد الجليل السبت 23 يونيو 2018 - 16:18
عاش سيدنا محمد السادس امير المؤمنين
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7 - مواطن مغربي السبت 23 يونيو 2018 - 16:18
المحسوبية والرشوة سرطان خطير يعشش في احشاء اداراتنا..ولن تجدي فيه التعليمات الملكية..بل ستزيد مبالغ الرشوة للظفر بالمنصب الإداري
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8 - مغربي قح السبت 23 يونيو 2018 - 16:20
الزلزال هو لي واقع للطبقة العظمى من الشعب غير ذلك فلا وجود لأي زلزال.الدول لي عندها مؤسسات ديال بصح لا تحتاج لزلزال.لم ن ار قبل زلازل بدول ديمقراطية .راه هادا دليل انه الدولة عايشة في فوضى وخاصها زلزال!!
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9 - عبد الرحمان السبت 23 يونيو 2018 - 16:20
كيبان لي أكبر زلزال عرفه المغربى هو مقاطعة سنطرال وموازين ويتبعه فضيحة المسؤولين بسبب خسارة المنتخب المغربي
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10 - عادل السبت 23 يونيو 2018 - 16:23
الحمد لله بلدنا بخير .رغم كل التحديات القائمة إلا اننا في المسار الصحيح. يعزا ذالك الى مجموعة من المعطيات الظرفية و الى تطلعات جدية إلى إستشراق غدا أفضل . الله ينصر سيدنا .
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11 - مغربي السبت 23 يونيو 2018 - 16:24
بادرة طيبة، ونتمنى تطبيقها على جميع القطاعات الاخرى بدون استثناء، وخصوصا قطاع السجون والعدل الذي تكثر فيه التزكيات ويهمش الاكفاء
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12 - Saad السبت 23 يونيو 2018 - 16:25
المفهوم الحقيقي لللسلطة هي ملكية برلمانية تفرق بين المال والسلطة ديمقراطية تحقق النماء لللشعب وتستفتيه في شؤونه٠ الصحراء سيحل مشكلها آنذاك لوحده٠
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13 - الحسين السبت 23 يونيو 2018 - 16:26
اذا كان الأمر كذلك وهو تدخلات الملك لوضع القوانين ومحاسبة المسؤلين وغير ذللك
فما فائدة الحكومة والوزارات والبرلمانيين؟
ففي نظري لا نحتاج إلى هاؤلاء لانهم وجودهم لا معنى له .. نحتاج فقط الا وزير الداخلية لتنفيذ أوامر القصر وانتهى الموضوع.
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14 - wood السبت 23 يونيو 2018 - 16:26
وزارة الداخلية تمثل الذراع الرئيسي للمخزن ، و هاجسها الاول مراقبة المواطنين و التجسس عليهم ، كما ان أي حركة او سكون و اي نشاط حكومي أو اقتصادي أو اجتماعي إلا و تشرف عليه وزارة الداخلية بما في ذلك التعليم الصخة الفلاحة و حتى الانتخابات ، و هاجسها الأول الامن و هدفها الاول و الأخير هو أن يكون الجميع خاضع كليا لسلطة المخزن ، و يعتبر الكثيرون أن النظام المخزي يشكل عائق حقيقي نحو تقدم المغرب بل اساس الفساد و الريع الذي ينخر المجتمع المغربي ، أما حاليا مع تطور وسائل الاتصال و انتشار الهواتف النقالة بالكاميرات فأصبح هاجس السلطة المخزنية بالدرجة الأولى أخفاء ما أمكن مظاهر الفساد و الإختلالات الاجتماعية . بٱختصار فإن النظام المخزني غير قابل للاصلاح او التطوير بل يجب حله بالكامل و هذا الامر غير ممكن لانه مرتبط اساسا بصالح اقلية لن تفرط ابدا في مصالحها و ٱمتيازاتها مهما كلفها الامر !!!
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15 - شمالي السبت 23 يونيو 2018 - 16:27
دواء مسكن الألم لا يعالج الداء.المرض أكبر وأكثر خطورة لم يعد ينفع معه المسكنات.هذه كلها سياسة وكلام فارغ لا يسمن ولا يغني من جوع.لان وزارة الداخلية و الحكومة تسير من دواليب اللقصر...نحن نعلم دور الدولة العميقة التي استعبدت هذا الشعب الضعيف.
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