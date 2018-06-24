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الصيادلة يسعون إلى إسقاط "ضريبة الدواء" المفروضة على المغاربة

الصيادلة يسعون إلى إسقاط "ضريبة الدواء" المفروضة على المغاربة
هسبريس - محمد الراجي
الأحد 24 يونيو 2018 - 22:00

بعد الجدل الذي رافق إقدام الحكومة على فرض ضريبة على اقتناء الأدوية - وهي عبارة عن "تنبر" قيمته 0,25 سنتيم يؤديها المواطن عن كل 100 درهم من الأدوية المشتراة - يحاول الصيادلة إسقاط هذا الرسم الذي يتكلفون باستخلاصه من المواطنين.

كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، وبعد أن عبّرت عن رفضها الضريبة الحكومية الجديدة على الأدوية، واعتبرت أن مهمة استخلاص الضرائب ليس من مهامّ الصيادلة، عقدت اجتماعا مع المديرية العامة للضرائب، وقدمت لها مذكرة لإسقاط الرسم الضريبي سالف الذكر.

ويأتي اجتماع كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مع المديرية العامة للضرائب، بعد إجبار المديريات الجهوية في بعض المدن الصيادلة على استخلاص الضريبة على الدواء، وهي العملية التي يعتبرها الصيادلة مستحيلة لعدم تقبل المواطنين لها.

الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب قال، في تصريح لهسبريس، إن فرض استخلاص الضريبة على الدواء يهدد الصيادلة بعقوبات حبسية وغرامات، موضحا أن استخلاص هذه الضريبة يعني الزيادة في سعر بيع الدواء بشكل غير قانوني.

وأضاف أنّ المديرية العامة للضرائب كانت تتغاضى عن استخلاص الضريبة الجديدة، التي فرضتها الحكومة في قانون المالية للسنة الجارية، لكن بعض المديريات الجهوية للضرائب بدأت تفرض على الصيادلة استخلاص هذه الضريبة، وهو ما يرفضونه على اعتبار أن استخلاص الضريبة ليس من اختصاصهم.

ووجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مذكرة إلى الإدارة العامة للضرائب، التمست فيها إعفاء الصيدليات من استخلاص رسوم "التنبر" المطبقة على الأدوية، والتي يؤديها المواطنون، بسبب استحالة تحصيلها من المرضى، وهو ما يُرغم الصيادلة على أدائها نيابة عن المواطنين.

وأوضح بلاغ كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أن مسؤولي المديرية العامة للضرائب "أبدوا تفهما ملموسا للمقترحات العادلة للصيادلة، مؤكدين حرصهم على إيجاد حلول للإشكاليات المطروحة في القريب العاجل".

وكانت الحكومة قد فرضت في قانون المالية لسنة 2018 رسوما على اقتناء الأدوية، حيث أصبح مفروضا على المريض أداء 0,25 في المائة عن كل 100 درهم من الأدوية المشتراة، وأوكلت مهمة استخلاص هذا الرسم إلى الصيادلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - said الأحد 24 يونيو 2018 - 22:16
واش الصيدلي خدام في دار الضريية واش كتخلصو الدولة على هاد الخدمة الجديدة، اسيدي اديرو مخزني في كل صيدلية وهو ليهضر مع المواطن اولى يديرو في كل صيدلية مكتب تاع الضريبة يتكلفو هوما مع المواطنين. وهاد القانون ما كاين في تا بلاد عار بحال هاد القوانين.
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20
2 - معطي الأحد 24 يونيو 2018 - 22:21
ضريبة المرض والتداوي من المرض، فعلى المواطن أن لا يمرض، وإذا مرض فعليه أن يكتم مرضه، وإلا سيؤدي ضريبة مرضه...
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19
3 - مغربي الأحد 24 يونيو 2018 - 22:24
اكيد أن الحكومة التي تقودها لا عدالة ولا تنمية تريد إسقاط المغرب في مستنقعات ملغومة، والدليل على ذلك أنها تتحرش بالشعب لينتفظ، الحكومة الحالية والسابقة تريد أن تنتقم ولكن ممن ولصالح من؟ !!!!
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15
4 - Zouhair الأحد 24 يونيو 2018 - 22:27
كلشي فيه الضرائب .
ماكينش شي حاجة مافيهاش الضريبة.
والمشكل البلاد مكتستفدش منها.
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12
5 - ملولي الأحد 24 يونيو 2018 - 22:27
مع هذه الحكومة مكاين غا زيد اوزيد .بدل البحث عن حلول واقعية وفعالة من اجل النهوض بأوضاع البلاد والعباد يتم الإعتماد على الحلول السهلة من بينها اللجوء إلى جيب المواطن البسيط والمغلوب على امره .
الله يهديكم علينا راه تقهرنا
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14
6 - الابيض الأحد 24 يونيو 2018 - 22:30
هذه الضريبة مفروضة على كل المنتجات التي تباع نقدا espèce و ليست مفروضة على الأدوية فقط، من يؤدي بالشيك أو بالبطاقة البنكية غير معني بالأمر.
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4
7 - saad الأحد 24 يونيو 2018 - 22:34
فقط في المغرب، ضريبة 7% على جميع الأدوية. إلا مرضتي خاصك تعطي للدولة 7% لحماق هدا
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10
8 - مواطن الأحد 24 يونيو 2018 - 22:35
على من تيضحكو هاد الصيادلة ؟
واش 0.25 درهم ديال التنبر اللي خصهم اناضلو باش تحيد ولا الجشع ديالهم اللي تيوصل الأرباح ديالهم ل 30٪ عن كل دواء على ظهر المريض
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0
9 - مواطن الأحد 24 يونيو 2018 - 22:42
كنت معافى تخلص الضريبة طحتي مريض مهلوك تخلص الضريبة والحل هو نقاطعو المرض. !!!!!!
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2
10 - ابراهيم الأحد 24 يونيو 2018 - 22:47
بدل ما يلغوا الضرائب على الادوية قاعدين يزيدو فالتنابر !!!! اش يا ودي هاد الحكومة تاع زيد زيد؟؟؟
لو على الاقل عندنا قطاع صحي وتغطية صحية فالمستوى كان قلنا لابأس ب 25 سنتيم على كل 100 درهم. لكن لا تغطية صحية مثل الادميين ولا مستشفيات تليق بالادميين ولا هم يحزنون في بلاد مازال الفقر ينهش في ابنائها والحوامل يلدن في حدائق المستشفيات وفي اعالى الجبال.... بغيت نعرف اش كيديروا بهاد الضرائب اللي كيجمعوا ها العار اذا ما تقعدوا للحساب معانا اذا كنا حنا الغلط نخرجوا من هاد البلاد واذا نتوما غالطين ردوا لينا حقنا وعطونا بالتساع.
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11 - كريم الأحد 24 يونيو 2018 - 22:48
الدولة مكرهاتش دير ضريبة على الهواء الذي نستنشقه
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12 - محمد الأحد 24 يونيو 2018 - 22:50
قالتها لي إحدى الصيدليات ولم أتقبل الأمر ولم أؤد لها هذه الضريبة. وقالت لي بأنها هي من ستتحمل تكلفتها.
لا أفهم ل هذه الحكومة صوتنا عليها لتحل لنا مشاكلنا وتيسر لنا عيشنا، أم صوتنا عليها لتنغصها علينا وتفتعل لنا مشاكل كمواطنين وتتركنا بعضنا بموج في بعض.
مصيبة، الله يفكنا منها يا رب.
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2
13 - Driss الأحد 24 يونيو 2018 - 22:52
الجشع هو الربح المبالغ فيه اللي يأخذه الصيادلة والذي يتجاوز 30 % أرباح عن كل دواء ....
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14 - محمد من مكناس الأحد 24 يونيو 2018 - 23:01
من مات عليه أن يدفع الضريبة أيضا.
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15 - البشير الأحد 24 يونيو 2018 - 23:01
كلفة مهرجان موازين كافية لاعطاء الدواء لجميع المغاربة مجانا عدة سنوات الاموال التي توزع يمينا ويسارا بافريقيا كافية لاخراج المغرب من تخلفه في القطاع الصحي التروة كاينة غير هي متتنفقش فالمصلحة العامة للشعب بل على الزواق
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