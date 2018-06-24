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الرئيسية | مجتمع | محاكمة الصحافي المهداوي تشارف "النهاية" .. وأسرته تنتظر البراءة

محاكمة الصحافي المهداوي تشارف "النهاية" .. وأسرته تنتظر البراءة

محاكمة الصحافي المهداوي تشارف "النهاية" .. وأسرته تنتظر البراءة
هسبريس - عبد الإله شبل
الأحد 24 يونيو 2018 - 17:30

تنطلق، يوم غد الاثنين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، آخر أطوار محاكمة الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع "بديل" المتابع بتهمة المس بأمن وسلامة الدولة، والذي جرى ضم ملفه إلى ملف معتقلي حراك الريف، حيث سيقدم دفاعه مرافعته قبل النطق بالحكم.

وفي الوقت الذي أكد فيه دفاع المعتقلين التزامهم الصمت خلال مرحلة المرافعات بناء على "أوامر" من الموكلين، أكد المحامي محمد الهيني، في تصريحه لهسبريس، أنه سيقوم بمرافعة في صالح الصحافي حميد المهداوي، مشددا على براءته من التهم الموجهة إليه.

ومن المنتظر أن تعرف جلسة يوم غد الاثنين حضورا كبيرا لأفراد أسرة الصحافي حميد المهداوي، إلى جانب أصدقائه ومعارفه وعدد من الصحافيين، لمواكبة مرافعة دفاعه المتمثل في كل من سعيد بنحماني الذي تم تكليفه من لدن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ثم محمد الهيني والمحامي الحبيب حاجي، على أن يقدم المتهم آخر ما له من إضافات في الملف قبل النطق بالحكم.

وتعيش أسرة الصحافي حميد المهداوي، خلال هذه الأيام الأخيرة، على أعصابها وكلها أمل في إصدار القاضي علي الطرشي، رئيس الهيئة المشرفة على الملف، حكما يقضي ببراءة المتهم من المنسوب إليه.

وكتبت بشرى الخونشافي، زوجة حميد المهداوي، على صدر صفحتها بالفيسبوك: "جفانا النوم، البراءة ثم البراءة ولا شيء غير البراءة"، داعية الجميع من حقوقيين وصحافيين وغيرهم إلى الحضور ومواكبة الجلسة الأخير من محاكمة زوجها المعتقل.

وندد حميد المهداوي، مدير موقع "بديل"، في أكثر من جلسة، باستمرار اعتقاله بالتهم المنسوبة إليه، على اعتبار أن المكالمات الهاتفية التي تمت بينه والمسمى نور الدين البوعزاتي والتي يتابع على إثرها "تم بترها، وما تحدث عنه البوعزاتي يظهر أنه حمق ولا يمكن التبليغ عنه".

وسبق للصحافي، خلال الاستماع إليه من لدن المحكمة، أن أكد أن المكالمة الهاتفية التي تمت بينهما تعلوها تناقضات؛ ذلك أن الشخص المتصل به "يتناقض في كلامه، فتارة يتحدث عن الشروط الموضوعية للثورة، وتارة يتحدث عن خيانة الريفيين للزفزافي، وهذا كلام يجهض الثورة ويضرب الحراك السلمي".

وتساءل المهداوي: "كيف يعقل بأن المدعو البوعزاتي حاضن للحراك وموّله بمبلغ 160 مليون سنتيم، وأن الزفزافي يتواجد بمنزله، وسيجعل منه ملكا؛ لكنه يرفض الإفصاح لي عن مكانه"، مشيرا إلى أن البوعزاتي، الذي كان قد أخبره بوجود دبابات وأسلحة ستلج المغرب للقيام بثورة، "تبين لي أنه شخص غير جدي ومزاعمه غير حقيقية ولا تستحق التبليغ".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - واحد من المداويخ الأحد 24 يونيو 2018 - 17:45
أراد أن يبحث أن الشهرة بكل الطرق ولكن مع الأسف ضل واحدة منها وقادته إلى السجن . اقول لهذا الشخص اي علاقة تجمعك لسكان الريف انت من مدينة سلا ولماذا ذهبت إلى الحسيمة واعتليت منصة الزفزافي وبدأت تخاطب المداويخ . أظن أن الشهرة التي تبحث عنها قد خانتك لأنها تقبل الأذكياء وليس الأغبياء.
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-71
2 - عريبوري الأحد 24 يونيو 2018 - 17:46
ربما المقصود هو نهاية البدلية الاولى
اطلقو سراحه
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34
3 - Hamido الأحد 24 يونيو 2018 - 17:46
المحاميان الهيني ولحبيب حاجي يؤازران المهداوي وفي نفس الوقت لا يدخران جهدا لاغراق توفيق بوعشرين وهما أمران لا يستقيمان.وهدا يوضح بان المسألة شخصية.ارتقوا يرحمكم الله.
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17
4 - Mahzala الأحد 24 يونيو 2018 - 17:50
ما باليد حيلة نري الضلم ضلمات ونحن مكتوفي اليدين والرجلين ولساننا ممنوع ان يعنطق بكلمة حق في وجه الضلم
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39
5 - Adil الأحد 24 يونيو 2018 - 17:55
السيد بريء من كل التهم اطلقوا سراحه
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22
6 - لكرد الليط الريفي الأحد 24 يونيو 2018 - 17:57
المهداوي كان يناصر بشدة ما يسمى بحراك الريف .. كان خطاباته حماسية ونارية أمام المحتجين ..هذا راه الناس في فيديوهات مسجلة.. ومهنة الصحافي هي الكتابة وإبداء الرأي في اي موضوع يهم المواطن سواء في قضايا وطنية او دولية وليس تحريض شباب متحمس إلى الفوضى والعنف .. على كل حال نتمنى له أن تكون الحكم مخفف ..
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-12
7 - أدربال الأحد 24 يونيو 2018 - 18:00
عيب و عار .
إكون عندنا معتقلي الرأي فالمغرب في سنة 2018 .
شيء مخزي فعلا .
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20
8 - yaaaaaaaaadris الأحد 24 يونيو 2018 - 18:04
طلقوا السيد ، راه الظلم ظلمات يوم القيامة ، شنو دار كاع ، كان تيفضح الفساد و كان يتمتع بوطنية صادقة
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18
9 - رؤوس قد أينعت الأحد 24 يونيو 2018 - 18:06
أطلب من النيابة العامة الحكم عليه بالبراءة ليخرج و يلتحق يزميليه الهيني و حاجي لينفضحو مجموعين كما انفضح الإثنين الأخيرين مؤخرا، اخرج لنا يا مهداوي لتعطينا رأيك في الصهاينة من اليهود المغاربة، المساواة في الإرث، في الزنا،في اللواط و في الإجهاض الختياري، أما المقاطعة فهي ناجحة، يعني نورمال تقول أنا معاها، bon dimanche
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-1
10 - لبيب وادي زم الأحد 24 يونيو 2018 - 18:10
أجريت حوارا عبر الهاتف مع شخص يهدد بادخال السلاح إلى المغرب ، وتحويل البلاد إلى حمام دم .واحتفاضك بالمعلومة الخطيرة وعدم اخبار الأمن، يجعلك محل مشاركة في الجريمة، وادعاؤك بعدم التبليغ بدعوى أن مخاطبك مجنون وكلامه لا يستحق التبليغ عنه، تلك حيلة لا تنطلي إلا على بليد .
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1
11 - Imad الأحد 24 يونيو 2018 - 18:11
لو كان حقا ولد الشعب لقام المداويخ لنصرته و تحريره
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