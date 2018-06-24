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عدد الناجحين في "الباك" يرتفع بالصخيرات تمارة

عدد الناجحين في "الباك" يرتفع بالصخيرات تمارة
هسبريس - و.م.ع
الأحد 24 يونيو 2018 - 18:05

بلغ عدد الناجحين في امتحانات الباكالوريا في دورتها العادية 2018، على صعيد المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالصخيرات تمارة، 4101 مترشحا ومترشحة، بنسبة زيادة بلغت 9 نقاط مقارنة مع سنة 2017.

وذكر بلاغ للمديرية أن عدد المترشحين الذين اجتازوا هذه الامتحانات على صعيد المديرية الإقليمية بلغ 6274 مترشحة ومترشحا من المتمدرسين، بلغ عدد الإناث منهم 3430، مضيفا أن نسبة النجاح بلغت هذه السنة 65,41 في المئة لتحتل مديرية الصخيرات تمارة المرتبة الثانية على صعيد جهة الرباط سلا القنيطرة.

وبخصوص فئة الأحرار، فقد اجتاز هذه الدورة 1381 مترشحة ومترشحا، من بينهم 442 من الإناث، توفق منهم 546 مترشحة ومترشحا بنسبة نجاح بلغت 39,54 في المئة.

وبلغت نسبة نجاح المترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين اجتازوا هذه الدورة وعددهم 13 بالإضافة إلى مترشحة واحدة من الأحرار، 11 مترشحة ومترشحا، حيث استفادوا من تكييف ظروف إجراء الامتحان.

وحسب المصدر ذاته، ستنظم الدورة الاستدراكية في الامتحان الجهوي الموحد يومي 6 و 7 يوليوز المقبل، فيما ستجرى الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد أيام 10 و 11 و 12 و 13 من نفس الشهر، وسيجتازها 2830 مترشحة ومترشحا، من بينهم 777 ينتسبون لفئة الأحرار.

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