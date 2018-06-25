مراجعة نظام مباراة المعهد الملكي للإدارة الترابية

هسبريس - و.م.ع

قامت وزارة الداخلية بمراجعة شاملة لنظام مباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية، بإدخال مجموعة من المستجدات.

وعرفت هذه المباراة التي أجريت الأحد بالرباط، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، مشاركة 2000 مترشح منهم 500 مترشحة أي ما نسبته 20 في المائة.

وقال غسان كصاب، العامل، مدير الولاة بوزارة الداخلية، إن المراجعة الشاملة لنظام مباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية، تأتي تنفيذا للتعليمات الملك محمد السادس تدعو إلى تثمين الرأسمال البشري والرقي بمنظومة التوظيف في هيئة رجال السلطة من خلال استهداف الكفاءات والطاقات المؤهلة لتولي مناصب المسؤولية.

وأوضح كصاب أن هذه المستجدات المنصوص عليها في قرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 25 أبريل الماضي، تتمثل في التركيز أكثر على استهداف المرشحين ذوي المؤهلات الشخصية والنفسية لتولي مهام السلطة، علاوة على الثقافة العامة والمعارف الأكاديمية، "نظرا لما أصبح يتطلبه تولي مهام رجل السلطة من تجند دائم وحضور ميداني وتواصل مستمر مع المواطن والإنصات لحاجياته وتدعيم سياسة القرب ومواكبة كل مبادرات ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وتحفيز فرص الشغل".

وأشار كصاب، إلى أنه تم بالموقع الإلكتروني المفتوح لهذه المباراة برسم السنة الجارية، تسجيل 14 ألف و500 مترشح ومترشحة، تم ترتيبهم بشكل تنازلي، حسب مجموع النقط المحصل عليها من طرف كل مترشح، من خلال نظام معلوماتي يقوم بتطبيق معايير الانتقاء الأولى المنصوص عليها في المادة 4 من القرار الجديد لوزير الداخلية، وهي معايير تهم التجربة المهنية، والسن، والمؤهلات العلمية.

وبناء عليه فقد تم في مرحلة ثانية، حسب المسؤول، استدعاء 3100 مترشح ومترشحة الأوائل حسب الاستحقاق لإيداع ملفاتهم قصد دراستها من طرف لجنة الانتقاء الأولي، قبل أن تحصر نفس اللجنة اللائحة النهائية التي تضم حوالي 2000 مترشحة ومترشح، ممن تتوفر فيهم الشروط النظامية، من أجل المشاركة في الاختبارات الكتابية المنظمة اليوم برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال .