ربابنة يتذكرون وفاة طيار بالاحتجاج .. ويُطالبون بالسلامة الصحية

هسبريس - عبد الرحيم العسري

في الذكرى الأولى للحادث المأساوي الذي تعرض له طيار مدني برتبة ضابط وهو في قمرة القيادة يُزاول عمله، دق طيارون مغاربة ناقوس الخطر حول أوضاع اشتغالهم داخل مطارات المملكة، معلنين خطوة احتجاجية تتمثل في وضع شارة برتقالية على أذرعهم في المطارات المغربية لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يومه الاثنين 25 يونيو.

وكان طيار مغربي، لم يتجاوز عمره 27 سنة، أصيب على متن الخطوط الملكية المغربية بأزمة قلبية قبل إقلاع الطائرة، فوافته المنية في طريقه إلى المستشفى بالدار البيضاء، وهو الحادث الذي خلف حينها غضباً عارماً وسط ربابنة الطائرات، الذين انتقدوا وقتها تأخر سيارة الإسعاف في الوصول إلى المكان.

الجمعية المغربية لربابنة الطائرات، والتي تضم حوالي 500 عضو، أكدت أن هذا "الحادث ترك تأثيرا عميقا في نفوس جميع العاملين في المهنة، لهذا قامت بإلقاء الضوء على الظروف الحقيقية التي أدت إلى وقوع الحدث المؤلم".

وكشفت جمعية الطيارين المغاربة، في معطيات توصلت بها هسبريس، أن "التحقيق في وفاة الطيار الشاب أظهر وجود اختلالات على مستوى الإنجاد وتقديم الإسعافات الأولية للمتوفى"، مشددة على ضرورة اتخاذ سلسلة من التدابير التصحيحية والوقائية العاجلة والملائمة من أجل التغلب على مكامن الخلل وأوجه القصور المستخلصة.

المتحدث باسم الجمعية المغربية لربابنة الطائرات أكد، في تصريح لهسبريس، أن أفراد أطقم الطائرات "مهددون في أي لحظة على المستوى الصحي أثناء ممارستهم لوظائفهم"، مورداً: "الوضع مقلق للغاية بعد وقوع حوادث متكررة من نفس النوع في الماضي القريب، وحتى بعد وفاة زميلنا السنة الماضية".

وطالب المتحدث، في تصريحه، بمراجعة إجراءات الرعاية الطبية الحالية في المطارات الدولية المغربية من أجل مواجهة الحوادث التي قد تحدث داخل المطارات، مضيفاً: "ناقشنا هذه القضايا مع المكتب الوطني للمطارات، ولاحظنا استعدادًا حقيقيًا لتحديث التأطير الطبي بالمطارات الدولية، إلا أنه في هذه اللحظة التي نتحدث فيها يبقى أفراد أطقم الطائرات مهددين في سلامتهم".

وتقول الجمعية المغربية لربابنة الطائرات إن الارتفاع المستمر للحركة الجوية يزيد بشكل كبير من مخاطر وقوع أحداث مماثلة، "ما يستلزم إعادة ترتيب الموظفين والمعدات والتنسيق بين الأطراف المعنية"؛ وأضاف الناطق باسمها: "من الضروري أن تكون المطارات الدولية المغربية معتمدة من قبل السلطة المشرفة، هذا هو الضمان الوحيد الذي يضمن استجابتها للمعايير والمواصفات الدولية".

وختم الناطق باسم جمعية الطيارين بالمغرب تصريحه بالقول: "تكريما لزميلنا الراحل نعتقد أن من واجبنا العمل جنبا إلى جنب مع المكتب الوطني للمطارات والخطوط الملكية المغربية وجميع الكيانات المعنية من أجل إيجاد الحلول المناسبة لضمان سلامة مستعملي المطارات المغربية والتأكد من عدم تكرار هذه المأساة مرة أخرى".

يُشار إلى أن الجمعية المغربية لربابنة الطائرات جمعية مهنية تخضع لظهير 15 نونبر 1958، وأُنشئت سنة 1971 لتمثيل ربابنة المغرب والدفاع عن الحقوق الجماعية والفردية لأعضائها، وأيضاً العمل على سلامة النقل الجوي.