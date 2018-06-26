نجاح 84,78% من ضعاف البصر في الظفر بالباك

هسبريس - و.م.ع

أفادت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب بأن نسبة نجاح المترشحين المكفوفين وضعاف البصر في امتحانات البكالوريا برسم دورة يونيو 2018، بلغت على مستوى جهات المملكة 84,78 بالمائة.

وأوضح بلاغ للمنظمة أن عدد الناجحين على المستوى الوطني خلال دورة يونيو 2018 بلغ 78 مترشحا من أصل 92، فيما بلغ عدد الناجحين من المترشحين الأحرار 14 مترشحا من أصل 23 بجهتي الرباط-سلا-القنيطرة، والدار البيضاء-سطات، بنسبة نجاح بلغت 60,86 بالمائة، مضيفا أن عدد المستدركين المتمدرسين بلغ 9 مترشحا، و7 مترشحا من الأحرار.

وأشار البلاغ إلى أن المعاهد التعليمية التي تمدرس بها المترشحون المكفوفون همت معهد محمد السادس لتربية وتعليم المكفوفين بتمارة، ومعاهد المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بكل من الدار البيضاء وفاس ومكناس ووجدة وبني ملال، ومعهد أبي العباس السبتي للمكفوفين بمراكش، ومعهد مولاي الحسن لتربية وتعليم المكفوفين بتارودانت.

وأضاف أنه تم ترشيح المترشحين الأحرار لجهة الرباط-سلا-القنيطرة عن طريق المركز الاجتماعي التربوي التابع للمنظمة الذي كان يقدم لهم دروس الدعم والمواكبة طيلة السنة.