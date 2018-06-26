24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2606:1513:3517:1520:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ملف الصحافي حميد المهداوي يصل مرحلة المداولة (5.00)

  2. رونار: المنتخب المغربي غادر كأس العالم بشرف رغم الأخطاء التحكيمية (5.00)

  3. إحالة تقرير النيابة العامة على مجلس النواب تثير جدلا بالبرلمان (5.00)

  4. "فيسبوك" يقود إلى اعتقال لصّ في أولاد تايمة (5.00)

  5. سفير السودان: الملك يزور الخرطوم 5 أيام .. والصحراء مغربية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | إضراب أطباء قطاع العام يعود مجددا إلى شل مستشفيات المملكة

إضراب أطباء قطاع العام يعود مجددا إلى شل مستشفيات المملكة

إضراب أطباء قطاع العام يعود مجددا إلى شل مستشفيات المملكة
هسبريس ـ عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 00:00

يبْدو أنَّ المُواجهة المفتوحة بين أطباء قطاع العام وبين وزارة الصحة لن تَضَعْ أوْزارها قريبا، خصوصاً بعد إعلان أصحاب "البذلة البيضاء" الاستمرَارَ في التَّصعيد ضد أناس الدكالي، وزير الصحة، بالعودة مجدداً إلى خوضِ سلسلة من الإضرابات الوطنية وشلِّ المرافق الصحية والمستشفيات المغربية، ابتداء من اليوم الثلاثاء ويوم غد الأربعاء، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.

وَسيَجدُ المغاربة أنفسهم اليوم الثلاثاء أمام مستشفيات فارغة في كل ربوع المملكة، بعدما قرَّرت النقابة المستقلة لأطباء قطاع العام، في إطار استكمال برنامجها النضالي لشهر يونيو الجاري، شلَّ الحركة في كل المستشفيات العمومية بالمملكة.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، حسب النقابة سالفة الذكر، "في ظل استمرار مسلسل شد الحبل بين وزارة الصحة وأطباء القطاع العام، الذين لم يسجلوا أي تجاوب إيجابي من لدن الوزارة، ومن خلالها الحكومة المغربية، للتَّفاعل بجدية مع الملف المطلبي، ومعالجة مُسبّبات الاحتجاجات"، على حد تعبيرها.

وقالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إنها "تجد نفسها اليوم مجبرة على اختيار الاستمرار في الاحتجاج، ما دامت مطالبها المشروعة لم يتحقق منها شيء منذ سنوات طوال"، معللة خطوتها هاته بالدفاع عن الملف المطلبي لفئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العمومي، وعلى رأسها تخويل الرقم الاستدلالي |509| كاملاً بتعويضاته لكل الدرجات، كمدخل للمعادلة".

ومقابل تأكيد الدكالي أن وزارته تعملُ على تعزيز الخدمات الصحية للمغاربة، أوردت النقابة أنه "نظراً لتردي الأوضاع في القطاع، خاصة في المستشفيات والمراكز الجامعية؛ فالمواطن غير راض على طريقة الاستقبال وطول المواعيد"، محملة في الوقت ذاته مسؤولية تلك الأوضاع إلى الوزارة الوصية على القطاع الصحي.

وذكرت نقابة الأطباء، في بلاغ لها، بأن هذه الخطوة التصعيدية تأتي احتجاجا ضد وزارة الدكالي، مشيرة إلى أنه "سيتم مقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية لثلاثة أشهر من فاتح يونيو الجاري إلى غاية 31 غشت المقبل، مع مقاطعة القوافل الطبية العشوائية أو ذات الشبهة السياسوية"، مشيرة إلى عزم الأطباء مقاطعة "التقارير الدورية، وسجلات المرتفقين، وكذا الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة".

المنتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء قطاع العام، قال في تصريح لهسبريس إن "الملف المطلبي لأطباء القطاع العام مطروح منذ 20 سنة، ولم يتحرك صوب الاتجاه الإيجابي"، وزاد: "خلال كل هذه الفترات اتجهنا إلى الحوار مع وزارة الصحة، وكانت هناك اتصالات كثيرة للوصول إلى صيغة توافقية تنهي حالة الاحتقان؛ غير أن الحكومة لم تتخذ أي خطوة لحلِّ مشاكلنا".

وشدَّد المسؤول النقابي، في التصريح ذاته، على أنه "لا شيء سيثنينا حتى تلبية مطالبنا"؛ وبينها تنظيم "تجهيزات التدخل في المستشفيات، التي تشْهدُ نقصاً فادحاً، ما ينعكسُ بشكلٍ خطيرٍ على حياة المواطنين". وحول دفع وزارة الصحة بكون إضرابات الأطباء غير مبررة، يرى المسؤول النقابي عكس ذلك، مردفا: "لن نتراجع وسنستمر في إضراباتنا إلى حين تحقيق مطالبنا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - مهندس الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 00:19
تاواحد ماراضي على الوضعية ف هاد البلاد.. هادو الأطباء ياحسرة و تيتشكاو .. أشنو يقول المواطن العادي المطحون ؟ فينكم المسؤولين. . تحركو قبل مايفوت الفوت الله يحفظ. .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
2 - Ousfour الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 00:22
ألله يسمح لهم. مهنة أكثرهم لا يستحقها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
3 - وجه صحيح الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 00:25
اوا باز ميلي كتقلبو على لفلوس كنتو ديرو شياخ اشيخات مشي تلاحو للطب اللي هو مهنة التضحيات يعني لمريض يمشي يموت المهم زيادة فالشهرية كون غير كتكونو فبلايصكوم بعدا قبح الله الطنازة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
4 - moha الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 00:36
المستشفيات مشلولين سوائ با الاضراب او بدونه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
5 - مواطن الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 00:38
لا يهم الاطباء في المغرب سوى المال و الربح المادي السريع.لم نستفد من الاطباء العموميين بالمرة.بل نتجه مكرهين إلى الخصوصي ليمتصوا دماءنا بدورهم.الله احسن عوان اللي طاح بين ايديهم....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
6 - مقهور الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 00:47
ومتى كانت المستشفيات بها أطباء فعندما يدهب المريض للمستشفى يعطيه موعد على ستة أشهر واﻻ عليك ببيع ما ورائك وما أمامك ليستقبلك الطبيب والله غيابكم كحضوركم حسبنا الله ونعم الوكيل ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
7 - عابر سبيل الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 00:55
الكل يضحي بالضعفاء من اجل مصلحته
الاساتذه يضحون بابناء الشعب في الاضرابات لنيل مرادهم
الاطباء يضحون بمرضى الفقراء من اجل مصلحتهم
الخلاصة تا واحد فهاد البلاد ما باغي الخير للاخر ِِِِِِِِِ حسابكم يوم الحشر و لن تسلموا من تضييع الامانة التي كلفتم بها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
8 - Hamido الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 01:00
مبارة كرة القدم خيال وأما إضراب الاطباء فهو الواقع الدي نعيشه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - Ahmed الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 01:00
و هل الصحة و التعليم والشغل و زيادة في الأجور أهم من موازين مهرجان التسامح و التعارف والترويج للسياحة الجنسية و جلب من يستغلون أوضاع المرأة المغربية و فعل بهم ما يشاء حتى أننا نرسل النساء إلى إسبانيا و دول الخليج لكي تزداد ثروات المسؤولين أما صمعت الشعب و كرامة المواطن لا أهمية لها حقا أصبحنا بلا قيمة الشعب لا يريد المنكر و الكبار البلد يريدون نشر المنكر و الانحطاط الأخلاقي في التلفاز و المهرجانات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.