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تهاون المراقبة يعيد سيطرة الوسطاء على أسواق السمك والخضر

تهاون المراقبة يعيد سيطرة الوسطاء على أسواق السمك والخضر
هسبريس – محمد لديب
الأربعاء 27 يونيو 2018 - 02:20

عاودت أسعار الأسماك والخضر ارتفاعها بشكل لافت منذ نهاية الأسبوع الماضي، حيث فاقت الأثمنة الخاصة بهذه المواد الاستهلاكية المعدلات التي سجلت خلال رمضان المنصرم، بفعل التدخل الصارم لمصالح المراقبة التابعة لوزارة الداخلية في ضبط الأسعار خلال الشهر الفضيل.

ونجحت هذه المصالح في ضبط الأسعار، خاصة في النصف الثاني من شهر رمضان؛ لكن ما فتئت الأسعار أن عاودت ارتفاعها مباشرة بعد عيد الفطر، نتيجة العودة القوية لنشاط الوسطاء والسماسرة.

هذه العودة القوية لنشاط الوسطاء في أسواق السمك بالجملة وميناء الصيد وسوق الجملة للخضر والفواكه تسببت في رفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، لتعود الأمور إلى سابق عهدها.

وقفزت أسعار سمك السردين إلى ما بين 18 و20 درهما للكيلوغرام في الأسواق الشعبية لمدينة الدار البيضاء، بينما ارتفعت أسعار السمك الأبيض بنسبة تراوحت ما بين 10 و15 في المائة، مقارنة مع المستويات التي سجلت في الأسبوعين الأخيرين من رمضان الماضي.

وفسر المهنيون العاملون في قطاع تسويق السمك ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة بدخول مجموعة كبيرة من عمال مراكب الصيد في عطلة العيد، وهو ما أثر على حجم المنتوج من السمك المطروح في السوق؛ لكنهم في الوقت نفسه اعترفوا بكون الوسطاء أسهموا بشكل كبير في رفع الأسعار بشكل كبير، بسبب المضاربات التي يقودنها مؤثرين على سلسلة تسويق السمك قبل وصوله لتاجر التقسيط.

بدورها، شهدت أسعار الخضر ارتفاعا ملموسا، حيث ارتفعت أثمنة الطماطم والبطاطس والبصل بنسبة 15 في المائة مقارنة مع الأسعار التي سبق أن سجلت انخفاضا في رمضان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - محمد الأربعاء 27 يونيو 2018 - 02:46
خفت نكتب شي تعليق نطالب فيه بتخفيض الأسعار ، يضربوني بشي 20 عام دالحبس .
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8
2 - صنطيحة السياسة الأربعاء 27 يونيو 2018 - 02:49
علاش احنا فوقراء ... حيث هوما وزراء ...

الدول الديمقراطية المتقدمة لا تتهاون في حماية حقوق المواطن من أطماع الشركات

النظام بالمغرب كله موضوع لخدمة أطماع الشركات ...

نصيحة لإخواني المغاربة ... الحريق الى أوروبا لمن استطاع اليه سبيلا ...
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5
3 - شمالي الأربعاء 27 يونيو 2018 - 02:51
واش رجعنا عايشين في غابة قلوهنا مبقنا نسمعو خبر يفرح او يفاجي علينا.وراه الشعب تقهر مكاين ليرحمو.اتقو الله فينا راه حنا عينا.واش بغينا نموتو صحا.اين هم المسؤولون على رقابة الاسعار والاحتكار.راه الشعب مخلسكوم شهريا ومهلي فيكم من فوق.والله يجازكوم ديرو غير خدمتكم ،حللو فلوسكم
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3
4 - فاسي الأربعاء 27 يونيو 2018 - 02:51
تهاون المراقبة وبيع معظم التروة السمكية لاوربا بجوج فرانك لا يستفيد منها الشعب بل تدهب لحسابات المسؤولين ببنوك سويسرا والشعب الضحية جوج بحورا والسمك غالي جدا وقليل حلل وناقش
الدولة ملهية حاليا بمهرجان موازين المرجو الاتصال لاحقا
مقاطعون
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