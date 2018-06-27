24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:26
|06:15
|13:35
|17:16
|20:47
|22:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- جدل حول بناء مسجد
- تهاون المراقبة يعيد سيطرة الوسطاء على أسواق السمك والخضر
- مسؤولون جدد يلتحقون بالإدارة الترابية لخريبكة
- قلعة السراغنة .. تحقيق في وفاة شخص بلا مأوى
- هكذا انقلب الأزمي على موقف "البيجيدي" لتصفية معاشات النواب
هكذا انقلب الأزمي على موقف "البيجيدي" لتصفية معاشات النواب (5.00)
لاعبو المنتخب المغربي: الحظ و"تقنية الفيديو" وراء كبوة المونديال (5.00)
مصنع لـ"مانيِيتي" الإيطالية بقيمة 405 ملايين درهم في مدينة البوغاز (5.00)
- القضاء يحكم على "حراك الريف" .. الزفزافي في السجن طيلة 20 عاما - (265)
- مدير "دانون" يطرق باب عائلات مغربية للعدول عن "حملة المقاطعة" - (152)
- مصدر فرنسي: رونار يريد الابتعاد عن المغرب بعد الإقصاء من المونديال - (98)
- باشا يفارق الحياة على "الأوطوروت" .. الرشق بحجر في قفص الاتهام - (91)
- تحقيق صادم يكشف تخلي الجزائر عن 13 ألف مُهاجر بالصحراء - (71)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تهاون المراقبة يعيد سيطرة الوسطاء على أسواق السمك والخضر
عاودت أسعار الأسماك والخضر ارتفاعها بشكل لافت منذ نهاية الأسبوع الماضي، حيث فاقت الأثمنة الخاصة بهذه المواد الاستهلاكية المعدلات التي سجلت خلال رمضان المنصرم، بفعل التدخل الصارم لمصالح المراقبة التابعة لوزارة الداخلية في ضبط الأسعار خلال الشهر الفضيل.
ونجحت هذه المصالح في ضبط الأسعار، خاصة في النصف الثاني من شهر رمضان؛ لكن ما فتئت الأسعار أن عاودت ارتفاعها مباشرة بعد عيد الفطر، نتيجة العودة القوية لنشاط الوسطاء والسماسرة.
هذه العودة القوية لنشاط الوسطاء في أسواق السمك بالجملة وميناء الصيد وسوق الجملة للخضر والفواكه تسببت في رفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، لتعود الأمور إلى سابق عهدها.
وقفزت أسعار سمك السردين إلى ما بين 18 و20 درهما للكيلوغرام في الأسواق الشعبية لمدينة الدار البيضاء، بينما ارتفعت أسعار السمك الأبيض بنسبة تراوحت ما بين 10 و15 في المائة، مقارنة مع المستويات التي سجلت في الأسبوعين الأخيرين من رمضان الماضي.
وفسر المهنيون العاملون في قطاع تسويق السمك ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة بدخول مجموعة كبيرة من عمال مراكب الصيد في عطلة العيد، وهو ما أثر على حجم المنتوج من السمك المطروح في السوق؛ لكنهم في الوقت نفسه اعترفوا بكون الوسطاء أسهموا بشكل كبير في رفع الأسعار بشكل كبير، بسبب المضاربات التي يقودنها مؤثرين على سلسلة تسويق السمك قبل وصوله لتاجر التقسيط.
بدورها، شهدت أسعار الخضر ارتفاعا ملموسا، حيث ارتفعت أثمنة الطماطم والبطاطس والبصل بنسبة 15 في المائة مقارنة مع الأسعار التي سبق أن سجلت انخفاضا في رمضان.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
الدول الديمقراطية المتقدمة لا تتهاون في حماية حقوق المواطن من أطماع الشركات
النظام بالمغرب كله موضوع لخدمة أطماع الشركات ...
نصيحة لإخواني المغاربة ... الحريق الى أوروبا لمن استطاع اليه سبيلا ...
الدولة ملهية حاليا بمهرجان موازين المرجو الاتصال لاحقا
مقاطعون