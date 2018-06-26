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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | مدير "دانون" يطرق باب عائلات مغربية للعدول عن "حملة المقاطعة"

مدير "دانون" يطرق باب عائلات مغربية للعدول عن "حملة المقاطعة"

مدير "دانون" يطرق باب عائلات مغربية للعدول عن "حملة المقاطعة"
هسبريس - يوسف لخضر
الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:10

عقد إيمانويل فابير، الرئيس المدير العام لمجموعة "دانون" الدولية، صباح اليوم الثلاثاء، لقاءً مع عائلات مغربية للإنصات إليها وتبادل الآراء.

وأظهرت صورة نشرها حساب "سنطرال دانون المغرب"، فابير جالساً بأحد المنازل في الدار البيضاء يستمع إلى أمهات مغربيات، صحبة مسؤولي الشركة بالمغرب.

وحل إيمانويل فابير، المسؤول الأول عن "دانون" بعد حملة مقاطعة همت فرعها بالمغرب منذ شهرين وتكبدت بسببها آثاراً سلبية.

وقال فابير، في "فيديو" نشرته صفحة "سنطرال دانون" على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، إن زيارته إلى المغرب جاءت للقاء المغاربة والإنصات إلى رسالتهم على خلفية حملة مقاطعة علامة "سنطرال".

وأشار إلى أن "دانون المغرب عرفت مقاطعة واسعة منذ شهرين"، وخاطب المقاطعين قائلاً: "أحترم كلياً اختياركم، ولو أني أتأسف بعمق لذلك".

واعتبر المتحدث أن مقاطعة "سنطرال دانون" هي رسالة قوية، وأضاف أنه تابع الوضع عن كثب منذ بدايته وقرر المجيء إلى المغرب للقاء المستهلكين والشباب والبقالين وممثلي العمال وفرق الشركة والفلاحين.

وأوضح فابير، الذي يقود المجموعة الدولية منذ خمس سنوات، أن زيارته إلى المملكة تهدف إلى الإنصات إلى رسالة المغاربة وفهمها وتغيير الأمور.

ومن المنتظر أن يعقد فابير عشية اليوم ندوة صحافية في الدار البيضاء، بعد قرارات اتخذتها "سنطرال دانون" عقب استهدافها بحملة مقاطعة تطالب بخفض أسعار منتجاتها من الحليب ومشتقاته.

وكانت "سنطرال" أكبر متضرر من حملة مقاطعة انطلقت من "فيسبوك" في العشرين من أبريل الماضي، واستهدفت أيضاً شركة للماء المعدني وأخرى للمحروقات.

وبعد أن طالتها المقاطعة على أرض الواقع، اتخذت الشركة عدداً من القرارات، من بينها عدم توزيعها لأرباح السنة الماضية 2017 على المساهمين، إضافة إلى تخفيض حجم جمع الحليب الخام من 120 ألف فلاحاً شريكاً لها عبر ربوع المملكة بنسبة 30 في المائة ابتداءً من 29 ماي المنصرم.

كما اضطرت شركة "سنطرال دانون"، المتواجدة بالمغرب منذ سبعين سنة، لوضع حد لعقود العمل المؤقتة ذات المدة القصيرة، ما جعل عدداً من العمال يحتجون أمام البرلمان لوقف المقاطعة وطلب تدخل الحكومة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (78)

1 - العدلوني رشيد الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:24
‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️اي مغربي غا يتكلم باسم المقاطعين مع هذا الفرنسي الاستعماري فهو لا يمثلنا البتة!!!

اي امرأة او أم او شكون ما كانت ما عندهاش الحق تتكلم باسمنا نحن المقاطعون نحسب هذه الشركة مؤسسة استعمارية فرضها الاستعمار بعد قتل الالاف من المغاربة والاستحواذ على ثرواتنا الفلاحية والمعدنية وتهديد العرش بتبديل الملك محمد الخامس بملك اخر.

اي واحد غا يتفاهم او يتنازل لهاد الشركة ولو بشيء بسيط أعتبره شخصيا خائن للشعب وللوطن
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188
2 - إل كابتانو الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:26
خايف على المنصب ديالوا حتا لهاد الدرجة...
تخفيض الأسعار غايخلق عدم إستقرار فأسهم الشركة ولكن غتزاد الأرباح فالأخير...
الحل هو خفض الأسعار
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227
3 - غيورة على بني وطني الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:27
الحل بسيط، هو خفض الثمن، فلا داعي لتضييع الوقت و البحث عن طرق أخرى
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269
4 - عاش الشعب الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:27
راه المطالب باينة لي هي اتنقص الثمن او هاد التمثيل كامل مكاين لاش.
فجميع المنتوجات لي مشمولة بالمقاطعة او حتى لي غير مشمولة حاليا.
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188
5 - m-w الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:27
واو قصوحييت الراس
طارت معزا ....

وا نقصو فالثمن ، مابغيتوش تفهمو
ولا تاتحماقو علينا

اتخذتم جميع المحاولات، إلا محاولت تلبيت طلب الشعب المستضعفين

أف لكم وأفكاركم دْزّْفْتْ
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163
6 - مصطفى الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:28
ليس لديكم جودة عالية جدا نرجو منكم تخلي عن هده الشركة خبيثة مقطاعة ستتم إلى يوم القيامة
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100
7 - مواطن مغربي الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:28
يلاه يدق على 40 مليون مواطن ويتصنت ليهم كاملين يطلع للبوادي والجبال والقرى النائية والمدن وكل مناطق المغرب ديك ساعة ممكن منقاطعوش
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96
8 - samir oulidam الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:29
افضل حليب هو سنطرال صراحة، معمر نشرب غيرو.
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-360
9 - N.H الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:29
يجب الإنصات للشعب بالكامل و ليس لبعض العائلات و رسالة الشعب واضحة و مفهومة و هي تخفيض تمن الحليب إلى 05 دراهم و التخفيض كذلك من جميع مشتقات الحليب و الرفع من الجودة لأن التمن جد باهض إن لم تحقق هذه المطالب فنحن مقاطعون للأبد
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107
10 - مغربية الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:30
الشوهة والسلام. هل هكذا تحل المشاكل؟
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59
11 - محمد الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:30
ومادا ينفعنا التوسل فالطلب المقاطعين بيين رفع تمن الشراء الحليب من عند الكسسابة و خفض تمن الحليب إلى 6 دراهم للتر
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31
12 - توفيق الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:31
سؤالي لهذا المدير: حل هذا اللغز

في فرنسا: حك دانون يعادل 26 ريال مغربي وسميك 12.000 درهم مغربي
في المغرب: حك دانون يساوي 40 ريال مغربي وسميك 2.570 درهم مغربي
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115
13 - KAMاا الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:31
خفض الاتمان سيد المدير اضمن لك رفع مقاطعتنا وتحويلها الى الشركات المستفيدة من الحملة
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57
14 - اسامة الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:32
سبحان الله دبا عاد بانليهم طرق ابواب العائلات المغربية ممممممم مساكين كايشفو.
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40
15 - الشرقي حنزاز الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:32
عند شي عائلة? كفاش عزلها او اش غادي ايناقشوا? ا شكون لي خول ليهم الحق?
باينة عائلة شي مدير من المديرين او جالسين اتسولموا علينا
مقاطعون حتى تستجب الحكومة لانتظارات الشعب
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51
16 - امغار ناريف الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:32
طرق ابواب العائللت المفربية لن يوقف المقاطعة يجب تخفيض ثمن الحليب الى خمسة دراهم ودانون الى مئة وخمسين سنتيم هكذا يجب للتعامل مع المقاطعة اما ان تزور العائللت في المنازل دون تخفيض الا ثمنة فهذا مجرد مراوغة لا اقل ولا اكثر
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42
17 - السوسي الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:33
تبقى مبادرة شكلية اشهارية .ولكن على الاقل قام بما لم يقم به اشخاص من بني جلدتنا انتخبناهم باصواتنا و اعطيناهم ثقتنا فضحكو على انفسهم لا علينا .لانك ادا اكرمت الكريم ملكته وادا انت اكرمت اللئيم تمرد .
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25
18 - سهام الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:33
ماشي بزاف شركة سنطرال طردات بزاف ديال العمال من الشركة وعوضاتهم بعمال مؤقتين يعني كون كانوا كيهمهم العمال ويشردوا عائلات
الله يفرجها على هاد الشعب لي عيا من القهرة والإستبداد
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30
19 - سهام الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:33
ماشي بزاف شركة سنطرال طردات بزاف ديال العمال من الشركة وعوضاتهم بعمال مؤقتين يعني كون كانوا كيهمهم العمال ويشردوا عائلات
الله يفرجها على هاد الشعب لي عيا من القهرة والإستبداد
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9
20 - هند الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:34
متطلباتنا واضحة و هي خفض الأسعار, حملتنا هذه لا تهدف إلى تدمير اقتصاد البلاد بل إلى تأديبكم لأن الجشع أعمى أعينكم,نريد لتر من الحليب 5 دراهم و انتهى.
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29
21 - بنت البلاد الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:34
أتمنى أن تكون زيارته لتغيير المنهجية الشرسة المتبعة ضد المستهلك و أن يرحمونا من كثرة المواد المضافة على مشتقات الحليب حتى اصبحت لا تطيب لنا من كثرة التصنيع الذي طالها و باتت أجسامنا تنخر بالأمراض و ليس فقط لمداعبة مسامعنا بالوعود الكاذبة. نريد أغذية سليمة و طبيعية و كفاكم استهثارا بصحتنا
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19
22 - le citoyen الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:34
Mr.Je regrette, sinon nous regrettons cette entrevue avec les familles Marocaines. Cela n'est qu'un vernissage de la réalité. Centrale Danone n'a pas réagit dés le début du boycott que 60 jours après. Pendant cette période la centrale a mobilisé tout une armée de pragmatiques voir même de certains Ministres.
Mr Il fallait agir comme vous le faite en France lors des manifestations,non 60 jours après.
Disant que vos responsables nous ont bine traités comme des inconnus au fond de notre pays(traîtres,troupeaux,invisibles,des enfants,de fils de pu...)Alors quoi encore Mr le responsable
Maintenant et après le refus catégorique du peuple d'acheter le lait(qui n'est que de l'eau mélange avec la gélatine??
Il faut être humain envers le Peuple Marocain.
Comme le Gouvernement nous a délaisser nous battre avec notre destin, alors nous avons pris notre avenir avec nos mains,notre corps pour défendre notre PERSONNALITE qui a été insultée sans honte.
Le boycott continué malgré tout.
PSV
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11
23 - مداوييخ ونفتخر الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:36
لتر = 4 دراهيم
يوغورت = 1درهم بكل انواعه
العصير = 4 للتر بكل انواعه
اوشوف تشوف
مداوييخ ونفتخر
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28
24 - ايت الراصد:المهاجر الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:36
ليس بعيدا عن الموضوع يمكن القول لقد انتهى مفعول تخدير لعبة الكرة ...واتضح كيف ان من يسيطر على العالم اقتصاديا وسياسيا هو من يسير التحكيم لصالحه ...؟!؟ ليبقى الاهم هو الاساسي الذي يجب ان نتحاور بشأنه ....انها الغرابة ان يعرف المسؤولون عن شركة الحليب المتخلى عنها ان المقاطعة لها أسباب موضوعية منها عدم جودة المنتوج وغلائه وبالتالي ياتي كبيرهم ليقوم بدور انه جاهل ويريد ان يعرف لماذا تستمر المقاطعة ..باختصار ستستمر المقاطعة الى حين تلبية المطالب الشعبية على رأسها اعادة النظر في المواد الممزوجة بالحليب التي تؤثر سلبا على جودته وحتى يتم التخفيض من سعره المبالغ فيه ...
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19
25 - احمد الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:36
الناس لي كيتواصلوا ماشي بحل كحل الراس ديالنا افريقيا و سيدي علي
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3
26 - مستمرون إلى أن ينقص الثمن الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:36
سوف نستمر إلى غاية تحقيق المطلب الوحيد، لكني أتحصر على صبيانية مسؤولينا و غبائهم السياسي و المجتمعي، فقد كان الأحرى بهم تشجيع الشركات لإنقاص هوامش ربحها الخيالية و دعم القدرة الشرائية للمواطن الذي يؤدي كل ما عليه من ضرائب للدولة دون تذمر مقابل صفر من الخدمات الإجتماعية البسيطة و الأساسية
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15
27 - عاصم الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:37
امنى من المقاطعين استخدام تقنية VAR لمعرفة حقيقة مشاعر هذا الباطرون.
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12
28 - consommateurs الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:38
apres qlq video et témoignage et le monsonge de l etat j ai décidé de ne plus acheter de lait pour ma famille ni central ni jaouda ni rien je n ai plus confiance dans le produit marocains et ceci et vrai pour tous les produits au maroc .parceque personne ne respecte le consommateur et vous nous donner des produits sans certification internationale .un peu de lait de soja en poudre et l eau de robinet a un prix de 7 dh .
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9
29 - ali الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:39
لااعرف لمادا لم يتم خفض الثمن بدل هدد الخسائر
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15
30 - مقاطع الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:39
أن لن أتراجع عن المقاطعة ولو جاء الرئيس المدير العام السنترالي ّإلى بيتي !!
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12
31 - عوريبي محمد الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:40
اكثر ما يثير في هذا الصراع هو طلب الحكومة بالتدخل لوقف المقاطعة لا اظن اصحاب هذه المبادرة مكتملي العقل والرءيا ان سلمنا بان الحكومة ستستجيب لحفنة من الناس فاولى بها الاستجابة لشعب باكمله يرزح تحت الفقر ونهب المضاربين واللوبيات الفرنكومغربية ومن وجهة نظري كبناء مياوم فان الكل امام معادلة تستلزم معطى جديد لامكانية حلها الا وهي الاستجابة لمطالب المواطنين والا فان الامر لايعدو كونه كلاما على العواهن ومضيعة للوقت واصرار على زيادة المشاكل تقاقما .ارجو ان يكون المدير العام للشركة جاء الى المغرب يحمل معه بعض التنازلات .فالمواطن في موقف مكره اخوك لابطل
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11
32 - منصف الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:40
السيد المدير .مستخدم بشركة الحليب بفرنسا يتقضى مليون ونصف في الشهر والحليب يباع 4دراهم لتر. في المغرب مستخدم بشركة الحليب سنترال 2500درهم والحليب يباع 7دراهم لتر
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15
33 - Zig.italy الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:40
سلاح الشعب الاخير المقاطع كان فعالا وعلينا اتباعه
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16
34 - محمد الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:40
مطالب المغاربة واضحة جدا. تخفيض ثمن الحليب. باش من لغة بغيتونا نݣولوها واش مزال مبغيتوش تفهمو
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16
35 - abdou الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:40
يقولون ''الغرب'' أن الشعب المغربي شعب حساس و بفكر بمشاعره أكثر من عقله، لذلك جاء رد الفعل بالشكل التالي من مدير عام شركة كبرى، و لو حصل نفس الشيء في بلاده لقاموا بالرضوخ لإرادة شعبهم و الإعتذار عن أي تراجع بخصوص جودة المنتوج أو زيادة في ثمنه... بالرجوع لحالتنا و بعد تحليل بسيط نجد أن دولتنا و حكومتنا لا تدافع عن مصلحة المواطن بقدر ما تدافع عن الشركات الكبرى للإستثمار في البلاد و الفوز بصفقات غير مرئية تمر مر الكرام تحت الطاولات، و ييتمر مسلسل إغناء الأغنياء على حساب الفقراء في كل المجالات، و من يعارض فهو خائن و يجب محاربته، حتى لو على حساب أغلبية الشعب... سنستمر في مقاطعة كل من يغتني على حسابنا بطرق غير قانونية و ليس فقط الشركات المعلومة.
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10
36 - Citoyen الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:40
Enfin un homme de la dite société vient prêter l'oreille aux consommateurs avec toute habilité et gentillesse contrairement aux responsables marocains qui voulaient hausser le ton.Merci MONSIEUR EMMANUEL
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2
37 - ساخط ومتدمر الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:41
مادا يقصد هدا الرجل بكلامه((المقاطعة تحمل رسالة قوية))؟انهم الامبرياليون يتنصتون على احاسيس وزفرات الشعوب المكلومة.انهم مصاصي الدماء يسلكون كل السبل لابقاء الوضع على ما هو عليه...وهل دانون يباع فقط في البيضاء وفي ذلك الحي فقط؟ام ان الامر مرتبط بحساب الكثافة السكانية ....؟مقاطون لكل اشكال الجشع والنهب .المقاطعة هي من اهم ما يملكه المفقرين لمواجهة الفساد الداخلي والامبرياليين الاجانب...
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12
38 - Mohamed AYACH الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:42
This is what happen when you push people to their limits u'r futur is doomed the brand is done for ...Sorry
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5
39 - Deku الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:42
كل الارباح تذهب لفرنسا..........
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10
40 - رضوانلعلالي الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:42
شوفوا لبغيت نفول ليكم اما تحبطو التمن اما بدلو لبلاصه ملي نيليو معاكم غدي نبداو مع الشركات الاخرى ليهادا تنصوا الشركات لاخرى يهبطو من التمن قبل ميخسروا وشتوا داك لشهار ديال اورونج. رهم تيعبروا علينا. اخنا خاوا تتجمعنا قاضيه وحده. وتشوفونا معا المنتخب بحال لعيله وحده. ليتضلمنا متخد منا الا الخساره اوا فهمنا وفهموا ليمبغوش يغهمونا كما قال الريسسس الونسي توا فهمتكم
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9
41 - Amghar الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:43
Stop the fraud first and stop skimming the butter and cream from the milk, and selling the masses just white water.

Therefore, our children and teenagers do not get to benefit from the calcium, protein, potassium, phosphorus, Vitamin D, Vitamin B12, Vitamin A,
Riboflavin (B2), Niacin.

We do not want your fake milk. We want full organic milk.

Milk in many European supermarkets is sold a loss leader to attract more customers. Why don't you do that?

Also stop cheating by using milk powder and mixing it with water and selling it as fresh milk.
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4
42 - مقاطع الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:43
بدون مناقشة نحن مع المقاطعة لكن أرى أن المستفيد الأول هي جودة لأنهم يستفيدون من الربح مرتين ولا يخفضون الثمن للمواطن يعني نسقط سنترال و تنعش جودة والمواطن يؤدي نفس الثمن مصائب قوم عند قوم فوائد يجب عليهم كذلك تخفيض الثمن و الا سنقاطعهم كذلك و نشتري الحليب مباشرة من عند المقشدة هكذا نحقق نتيجة المقاطعة أليس كذلك
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16
43 - مغربي قح الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:44
شكون هما هاد العائلات ههه، الحل أسهل مما تتخيلوا ألا وهو سعر ليتر الحليب 5 دراهم مع تحسين الجودة ، غير هذا أنصح كل المسؤولين بلا ماتصدعونا وشكرا # مقاطعون #
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9
44 - Radio-Canada الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:44
رئيس الحكومة امانيل يستمع الى مشاكل المواطن المغربي
القضية مقلوبة في المغرب
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11
45 - انور الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:44
لا حل مع مع شركة سانطرال الا بتخفيض الثمن ...انتهى الكلام
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10
46 - كبور بناني سميرس الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:45
70 سنة عاد جا الرئيس المدير العام لمجموعة "دانون" الدولية
إلى المداويخ أنتم على الطريق الصحيح واصلوا، ربما يأتي الرئيس الفرنسي برجليه لكي يستعطفكم لشراء حليب ينتجه بنو جلدتكم ويبعونه للأجنبي ويضعه في علب ويربح وراء ظهورهم وظهورنا الملايير.
تبا لدولة لا تستطيع تسيير قطاع أسهل مايكون.
كيف لنا أن نتحدث عن الصناعات الثقيلة.
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14
47 - الغيور الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:46
à M le PDJ il faut diminuer le prix du litre de lait si vous voulez qu' on arete le boycot
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3
48 - مدوخ مقاطع الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:48
والله العضيم ونبيه الكريم،سيوا راكم الضيعو فالوقت وتزيدو فالخساءر انتاعكم راه الشعب معندو رجعا اعلى الموقاطعة سيوا الا نقست الاسعار من غير دالك موقاطعووووووون
والعناد والضد ضد المواطنين لن يزد الحملة الا قوة و استهداف اشياء اخرا لان المقاطعة اصبحت تقافة عند المواطن المستهلك ،الي اهلكتوه بالجشع انتاعكم والاحتكاك
انشري هسبرس ،وشكرا
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8
49 - o-z الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:50
المستقبل في المغرب لشركتي الشركي و المراعي والباقي الى قسم الهواة
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4
50 - racha الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:50
moi femme et mere marocaine je demande premierement la qualité du produit lait et ces derivés secondo la propretée des lieux de travail etle prix adapeter au niveau de vie marocaine
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7
51 - مقاطعون الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:50
مقاطعون مقاطعون مقاطعون خليه يروب خليه يروب
هل من مزيد من مقاطعة نحنو شعب جاهزون ومقاطعون
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8
52 - Moundir الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:50
Si le PDG n’arrive pas à remettre sur pied son entreprise, qu’il démissionne
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-2
53 - مستهلك الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:51
اللهم شئء قليل ودايم ..........................................ولاء شئء كثير ومفقود Mieux vaut un petit benefice q un grand benefice mais rare
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54 - العبقري الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:55
لو لم تنجح مقاطعة موازين لما جاء.
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55 - Taz الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:56
،انقص غير درهم ثمن خبزة ويهني راسو. باش القو الناس باش ادوزوه.
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56 - شامة الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:57
اتساءل لماذا صانطرال وحدها ؟
هل عرفتم ان حليب الشركات الاخرى صار لا يمر عليه يوم حتى يتكبد اذا وضعته على النار
اذا كنّا منصفين فيلزم مقاطعة الحليب ومشتقاته والعودة الى اللبان وإلا سيصير الامر فيه أمورا اخرى
لا أقول هذا من باب توقيف المقاطعة وإنما من باب الانصاف
ربما تصرف بعض مسؤولي صنطرال بعجرفة وكبر وهذا عمل الشركة ومدى تقديرها للمواطن وهي وحدها من يجب ان تتحرك
في وجه من لا يقدر المواطنين ممن نصبتهم ممثلين عنها
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57 - majid الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:58
ا لذي يجب ان يفهمه مدير دانون ان المقاطعة هدفها الاكبر و رسالتها هو هدم اقتصاد الاحتكار و هيمنة اسر معينة على ثروات البلاد و خلق اقتصاد تنافسي حقيقي لكل منتج فيه موضع قدم اما الشركات الثلاث التي تم مقاطعتها ما هي الا واجهة و رمز للاحتكار اراد المغاربة من خلالها ارسال رسالة لمن يهمهم الامر في هذه البلاد مفادها ان الموس وصل لعظم و المغاربة قادرون على الدفاع عن انفسهم ان ظل المسؤولون في دار غفلون
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58 - مدوّخ الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:58
هههه...هادوك واقيلة العائلة ديال هاداك بنكيران اللي قال: المغاربة خونة...
- قرار تخفيض حجم جمع الحليب الخام من120ألف فلاحاً شريكاً لها عبر ربوع المملكة بنسبة30في المائة ابتداءً من29 ماي المنصرم.
- قرار وضع حد لعقود العمل المؤقتة ذات المدة القصيرة
لم يكونا بحاجة لزيارة السيد فابير للمغرب فلماذا يأتي إدن فقط للإنصات لبعض العائلات(بغض النظر عن تمثيليتهاالفعلية أم لا للمستهلكين)وتبادل الآراء؟
ألا يملك من اتخذ القرارات السالفة الذكر آذانا يسمعون بها لينصتوا هم عوض أن يكلّفواالسيد فانير مشقّة السفر إلى المغرب؟
إلى من يملك آذانا يسمعون بها نقول لهم جملة واحدة:"الضغط أو التهديد لا ولم ولن يجدي أبدا نفعا"
صحيح أن مصالحنا مشتركة:مصلحتكم فينا كزبائن ومصلحتنا في وجودكم لخلق منافسة شريفة بعيدة عن الإحتكار والجشع فلا تغفلوا أوضاعنا وقدراتنا في تحديد أثمنتكم فنحن نملك أسلحة أقوى من أسلحتكم ولا نرغب في استعمالها ضدكم فقط ترفا وإنما للدفاع عن أنفسنا وهذا ما يجب أن تفهموه وتعوه جيدا
العمال الموسميون وموزعي الحليب جزء منا وما كان على الشركة استعمالهم كسلاح ضدنا لأنه رصاص مطاطي لا يقتل وسلاحنا أشد فتكا
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59 - laaraj الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 15:00
Monsieur Danone, votre visite est une bonne initiative. Merci pour cette attention pour le client marocain. Maintenant voici ma propostion:
il faut miser sur l'avenir. comment? Danone a assez gagné au Maroc pendant des décennies. il est temps de récompenser le client marocain.
réduisez les prix, laisser les familles respirer un peu. faites un peu de social. soyez une entreprise citoyenne. Ainsi l'avenir sera pour vous.
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60 - واحد من الناس الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 15:00
أيها المقاطعون نحن انتصرنا المسالة مسالة وقت فقط فنسألكم التبات ليس الحل هو الهرول، بل المواجهة. سكان أوربا عانوا المرة والجوع والحرب للوصول إلى ما وصلوا إليه الآن بحيث أصبحت قارتهم مقصد الفقراء المضطهدين. فمن لويس 16 الى الحرب العالمية الأولى و الثانية.
اذا كان الحل هو حل النعامة الخاءفة التي تضع رأسها في الرمال اعتقادا منها انها مختفية فلنكن كلنا نعامات اذا...
أوربا لم تهرب ولاكن واجهت وتقدمت. توفت الملايين ليعيش الملايين في رخاء. أمريكا، المانيا، الصين وإنجلترا كلهم ثاروا و عانوا لحياة ارغد وأحسن. ونحن نختاروا الحل الاسهل: حل الخيانة والجبن.
فهذه بلادنا، شأنا ام أبينا. ارحل وغب سنوات عدة وملقانا في مطار محمد الخامس ان شاء الله.
لابد من العودة
غبت 40 سنة. 40 سنة من الخيانة والجبن.... والان أكانت بلادي مرا او عسلا فستاجرعها مهما يكن.
بلادي: do NOT F* Touch....
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61 - يونس الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 15:01
سلام عليكم
كما جاء في تعليقات حل بسيط جدا و ستربحوم كتير.. هو يجب تخفيض متلا ادا كنتم تربحو درهم اربحو 0.5 و جعلوا اعلاناتكم في رضا المستهلك متلا ..الى كل المواطنون المغارب نحن قررنا تخفيض منتوجاتنا رضاءا للشعب المغربي و نحن نتفق معكم في غلاء المواد الاستهلاكية و بصفتنا مسؤولون عن شركة الحليب قررنا تخفيض ارباحنا من منتوجاتنا الى 50% ......
وهكدا سيتجه المواطن الى شراء منتوجاتكم الرخيص و بستغنوا عن الاخرى الى ان يفعلو متلكم
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62 - مغربي الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 15:01
احسن جودة حليب هي سانطرال و الثمن جد مناسب لا أفهم سبب المقاطعة
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63 - ريماس الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 15:03
سنطرال الما و زغاريت .
تغيير الجودة و الثمن طارت معزة
مقاطعة و لن نقاطع المقاطعة
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64 - fouad italy الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 15:04
محاس بضربة الى درويش مسكين ،هذا المدير مشا عند شي عائلة في المعاريف ولا كاليفورنيا هدوك أصلا وخا ويلي لحليب ب 50dh لتر يشريوه باش يبانو أنهم عندهم لفلوس أما درويش وأنا واحد منهم معندوش حتى باش يشري خبز وعاد يشري لحليب ليغلى من لحليب أوروبا .
خلاصة القول(القوي يأكل الضعيف )
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65 - مصطفى كاراطيكا الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 15:08
رآه وخا تديرو لي يديرو #كلنا_مقاطعون #مقاطعون وحتى يجي وقت الانتخابات وغادي تشوفو الشعب إلى ستحمرته من عهد الاستعمار اش يدير وتحية للمداويخ
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66 - ابن الامبراطورية المغربية الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 15:09
بغض النظر عن الموقف من الشركات موضوع المقاطعة... استوقفني طريقة تعامل سنطرال دانون مع الموضوع و محاولاتها المتكررة اصلاح ذات البين بينها و بين المستهلك... طبعا تبقى اقل استعلاء عن المغاربة و هذا يدل عن الهوة السحيقة بين المسيرين و مالكي رووس الاموال الاجانب و المغاربة اللذين لا يعرفون عن شيئا عن التواصل و الماركوتينغ
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67 - عبد الناصر الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 15:10
كل المغاربة الحرار معنيين بالمقاطعة وليس بعض العائلات فقط
المداويخ والقطيع الأحرار ما غاديش يتوقفو عن المقاطعة حتى خفض الأسعار فهمتوني ولا لا...
المقاطعة مستمرة حتى تحقيق الهدف
تحية للشعب المغربي الحر
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68 - bernoussi الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 15:12
Ce monsieur vient visiter nos foyers comme un politicien en campagne électorale. Son message ne peut être que trompeur parce que la problématique est toute:
1- son lait vendu aux marocains est trop cher
2- son lait est MAUVAIS pour la santé, j'insiste la dessus alors qu'il s'en retourne le vendre à ses compatriotes;
La question principale est que nous devons prendre en main notre défense en tant que consommateurs et combattre tous les abus et tous les profiteurs. Les gros profiteurs doivent plier devant la volonté des citoyens. il n'y a que comme ça que nous nous ferons respecter sinon nous avons la preuve depuis plusieurs décennies que nous sommes gouvernés par des sans foi ni loi et que notre richesse est entre les mains de capitalistes sauvages . Ils sont prêts à affamer leurs compatriotes juste pour gonfler leurs comptes dans les banques étrangères et les paradis fiscaux. Je ne bois plus de lait
je n'achète plus d'eau minérale et surtout pas AFRIQUIA, SHELL ou TOTAL pour mon carbu
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69 - محمد شعبان الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 15:14
مفروض تجار المغرب ينشؤون شركه منافسه لهذه الشركه الاستعماريه
او يتحد نشطاء المقاطعه ويؤسسون شركه باموال الشعب المغربى
كل واحد يشترى سهم ب 100 درهم
ويؤسسون مجلس اداره ومختصين ويندبون خبراء للصين لشراء المعدات
او كوريا او مليزيا ومليزيا افضل ويختارون الافضل
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70 - talha الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 15:16
أولا خفض الأسعار ثانيا الجودة مكيناش غير الما او زغارد ثالثا انت لا تمثلنا المقاطعة مستمرة لانها هي ملاد المواطن المقهور المغربي
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71 - الشلح الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 15:16
c'était pas la peine de faire ce fatigué et faire le déplacement c'est pas aussi compliqué que ça,, en deux mots la qualité est médiocre le prix à baisser Basta !!!!!
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72 - مول حنوت الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 15:19
البقال سوسي مسكين كي الربح 2 دريال الزيد تلجة الميكة الكردي ... الله ياخض فيكم الحق اسنترال .....
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73 - meme الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 15:23
هيهي و كسبنا القضية كسبناها دي قضيه كانت في متاهة تبارك الله علئ المغاربه راكم رجالة و نص يمشي النص يبقاو الرجالة و الدولة خاصها تعزف باننا نحب بلدما و ملكنا و قادرين علئ فدائه و فدائ وطننا و الحمد لله
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74 - بوكماخ الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 15:25
من خول لهذه الاسر التحدث باسم شعب مغربي ، لانه ببساطة رسالة المقاطعين واضحة خفضوا الاسعار واحترموا اراة شعب قال بصوت واضح لم يعد في مستطاعنا المزيد من التحمل .والمزيد من التفقير .
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75 - عبد الله الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 15:25
تعتبر هده الزيارة درس المسؤولين المغاربة الدين يختفون عن مشاكل المواطنين مباشرة بعد انتخابهم
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76 - صنطيحة السياسة الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 15:27
راه المشكل في الحكومة ...

نقول ليك آسي فابيير ... راه الحل الوحيد لمشكل المقاطعة هو تترأس بنفسك الإنتخابات وتولي رئيس الحكومة وتفرض على أخنوش ينقص الثمن ... من غير هاد الشي راه غير كضيع وقتك ووقتنا ...
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77 - مغربية حرة الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 15:28
مقاطعون حتى تلبيوا المطالب نتاعنا راه تيقولون الزبون ددائما على الحق
جاي تساوما على حقنا؟
سيروا لشي سوق اخرى حنا عارفين كيفاش يصاوب دانون ههههههههههه بقات في المجية غادي عند لعيالات زعما راك فاهم ،

خليو الvar ينفعكم xD
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78 - الى بعض المعلقين ... الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 15:28
... الذين يفكرون بعقول الاسلاف حول الاستعمار.
اعلموا ان ما جمعنا بالفرنسيين هو معاهدة الحماية والخدمة من اجل اصلاح احوال المغرب بما كان يناسب العصر.
وبعد الاستقلال جمعتنا معهم معاهدة التعاون والشراكة في مجال الاقتصاد والتعليم والامن.
لا تنسوا بان اكبر عدد مغاربة العالم يوجدون بفرنسا ، وان تحويلاتهم من العملة الصعبة واستثماراتهم في بلدهم الاصلي تعتبر رافدا مهما لميزانية المغرب.
ولا تنسوا ان هناك في فرنسا شركات يملكها مغاربة تعمل وتنافس بكل حرية في فرنسا.
لنفرض ان الفرنسيين عاملونا بالمثل و قاطعوا كل المنتحات المغربية ماذا نحن فاعلون؟
لاشك ان المغرب سيكون الخاسر الاكبر لانه محاصر من جيرانه الجزائر و موريتانيا وها هي المقاطعة ستكسر اجنحة شركاته الوطنية الطامحة لاستثمارات كبرى في افريقيا.
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