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- مدير "دانون" يطرق باب عائلات مغربية للعدول عن "حملة المقاطعة" - (75)
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كُتّاب وآراء
مدير "دانون" يطرق باب عائلات مغربية للعدول عن "حملة المقاطعة"
عقد إيمانويل فابير، الرئيس المدير العام لمجموعة "دانون" الدولية، صباح اليوم الثلاثاء، لقاءً مع عائلات مغربية للإنصات إليها وتبادل الآراء.
وأظهرت صورة نشرها حساب "سنطرال دانون المغرب"، فابير جالساً بأحد المنازل في الدار البيضاء يستمع إلى أمهات مغربيات، صحبة مسؤولي الشركة بالمغرب.
وحل إيمانويل فابير، المسؤول الأول عن "دانون" بعد حملة مقاطعة همت فرعها بالمغرب منذ شهرين وتكبدت بسببها آثاراً سلبية.
وقال فابير، في "فيديو" نشرته صفحة "سنطرال دانون" على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، إن زيارته إلى المغرب جاءت للقاء المغاربة والإنصات إلى رسالتهم على خلفية حملة مقاطعة علامة "سنطرال".
وأشار إلى أن "دانون المغرب عرفت مقاطعة واسعة منذ شهرين"، وخاطب المقاطعين قائلاً: "أحترم كلياً اختياركم، ولو أني أتأسف بعمق لذلك".
واعتبر المتحدث أن مقاطعة "سنطرال دانون" هي رسالة قوية، وأضاف أنه تابع الوضع عن كثب منذ بدايته وقرر المجيء إلى المغرب للقاء المستهلكين والشباب والبقالين وممثلي العمال وفرق الشركة والفلاحين.
وأوضح فابير، الذي يقود المجموعة الدولية منذ خمس سنوات، أن زيارته إلى المملكة تهدف إلى الإنصات إلى رسالة المغاربة وفهمها وتغيير الأمور.
ومن المنتظر أن يعقد فابير عشية اليوم ندوة صحافية في الدار البيضاء، بعد قرارات اتخذتها "سنطرال دانون" عقب استهدافها بحملة مقاطعة تطالب بخفض أسعار منتجاتها من الحليب ومشتقاته.
وكانت "سنطرال" أكبر متضرر من حملة مقاطعة انطلقت من "فيسبوك" في العشرين من أبريل الماضي، واستهدفت أيضاً شركة للماء المعدني وأخرى للمحروقات.
وبعد أن طالتها المقاطعة على أرض الواقع، اتخذت الشركة عدداً من القرارات، من بينها عدم توزيعها لأرباح السنة الماضية 2017 على المساهمين، إضافة إلى تخفيض حجم جمع الحليب الخام من 120 ألف فلاحاً شريكاً لها عبر ربوع المملكة بنسبة 30 في المائة ابتداءً من 29 ماي المنصرم.
كما اضطرت شركة "سنطرال دانون"، المتواجدة بالمغرب منذ سبعين سنة، لوضع حد لعقود العمل المؤقتة ذات المدة القصيرة، ما جعل عدداً من العمال يحتجون أمام البرلمان لوقف المقاطعة وطلب تدخل الحكومة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (78)
اي امرأة او أم او شكون ما كانت ما عندهاش الحق تتكلم باسمنا نحن المقاطعون نحسب هذه الشركة مؤسسة استعمارية فرضها الاستعمار بعد قتل الالاف من المغاربة والاستحواذ على ثرواتنا الفلاحية والمعدنية وتهديد العرش بتبديل الملك محمد الخامس بملك اخر.
اي واحد غا يتفاهم او يتنازل لهاد الشركة ولو بشيء بسيط أعتبره شخصيا خائن للشعب وللوطن
تخفيض الأسعار غايخلق عدم إستقرار فأسهم الشركة ولكن غتزاد الأرباح فالأخير...
الحل هو خفض الأسعار
فجميع المنتوجات لي مشمولة بالمقاطعة او حتى لي غير مشمولة حاليا.
طارت معزا ....
وا نقصو فالثمن ، مابغيتوش تفهمو
ولا تاتحماقو علينا
اتخذتم جميع المحاولات، إلا محاولت تلبيت طلب الشعب المستضعفين
أف لكم وأفكاركم دْزّْفْتْ
في فرنسا: حك دانون يعادل 26 ريال مغربي وسميك 12.000 درهم مغربي
في المغرب: حك دانون يساوي 40 ريال مغربي وسميك 2.570 درهم مغربي
باينة عائلة شي مدير من المديرين او جالسين اتسولموا علينا
مقاطعون حتى تستجب الحكومة لانتظارات الشعب
الله يفرجها على هاد الشعب لي عيا من القهرة والإستبداد
الله يفرجها على هاد الشعب لي عيا من القهرة والإستبداد
Mr Il fallait agir comme vous le faite en France lors des manifestations,non 60 jours après.
Disant que vos responsables nous ont bine traités comme des inconnus au fond de notre pays(traîtres,troupeaux,invisibles,des enfants,de fils de pu...)Alors quoi encore Mr le responsable
Maintenant et après le refus catégorique du peuple d'acheter le lait(qui n'est que de l'eau mélange avec la gélatine??
Il faut être humain envers le Peuple Marocain.
Comme le Gouvernement nous a délaisser nous battre avec notre destin, alors nous avons pris notre avenir avec nos mains,notre corps pour défendre notre PERSONNALITE qui a été insultée sans honte.
Le boycott continué malgré tout.
PSV
يوغورت = 1درهم بكل انواعه
العصير = 4 للتر بكل انواعه
اوشوف تشوف
مداوييخ ونفتخر
Therefore, our children and teenagers do not get to benefit from the calcium, protein, potassium, phosphorus, Vitamin D, Vitamin B12, Vitamin A,
Riboflavin (B2), Niacin.
We do not want your fake milk. We want full organic milk.
Milk in many European supermarkets is sold a loss leader to attract more customers. Why don't you do that?
Also stop cheating by using milk powder and mixing it with water and selling it as fresh milk.
القضية مقلوبة في المغرب
إلى المداويخ أنتم على الطريق الصحيح واصلوا، ربما يأتي الرئيس الفرنسي برجليه لكي يستعطفكم لشراء حليب ينتجه بنو جلدتكم ويبعونه للأجنبي ويضعه في علب ويربح وراء ظهورهم وظهورنا الملايير.
تبا لدولة لا تستطيع تسيير قطاع أسهل مايكون.
كيف لنا أن نتحدث عن الصناعات الثقيلة.
والعناد والضد ضد المواطنين لن يزد الحملة الا قوة و استهداف اشياء اخرا لان المقاطعة اصبحت تقافة عند المواطن المستهلك ،الي اهلكتوه بالجشع انتاعكم والاحتكاك
انشري هسبرس ،وشكرا
هل من مزيد من مقاطعة نحنو شعب جاهزون ومقاطعون
هل عرفتم ان حليب الشركات الاخرى صار لا يمر عليه يوم حتى يتكبد اذا وضعته على النار
اذا كنّا منصفين فيلزم مقاطعة الحليب ومشتقاته والعودة الى اللبان وإلا سيصير الامر فيه أمورا اخرى
لا أقول هذا من باب توقيف المقاطعة وإنما من باب الانصاف
ربما تصرف بعض مسؤولي صنطرال بعجرفة وكبر وهذا عمل الشركة ومدى تقديرها للمواطن وهي وحدها من يجب ان تتحرك
في وجه من لا يقدر المواطنين ممن نصبتهم ممثلين عنها
- قرار تخفيض حجم جمع الحليب الخام من120ألف فلاحاً شريكاً لها عبر ربوع المملكة بنسبة30في المائة ابتداءً من29 ماي المنصرم.
- قرار وضع حد لعقود العمل المؤقتة ذات المدة القصيرة
لم يكونا بحاجة لزيارة السيد فابير للمغرب فلماذا يأتي إدن فقط للإنصات لبعض العائلات(بغض النظر عن تمثيليتهاالفعلية أم لا للمستهلكين)وتبادل الآراء؟
ألا يملك من اتخذ القرارات السالفة الذكر آذانا يسمعون بها لينصتوا هم عوض أن يكلّفواالسيد فانير مشقّة السفر إلى المغرب؟
إلى من يملك آذانا يسمعون بها نقول لهم جملة واحدة:"الضغط أو التهديد لا ولم ولن يجدي أبدا نفعا"
صحيح أن مصالحنا مشتركة:مصلحتكم فينا كزبائن ومصلحتنا في وجودكم لخلق منافسة شريفة بعيدة عن الإحتكار والجشع فلا تغفلوا أوضاعنا وقدراتنا في تحديد أثمنتكم فنحن نملك أسلحة أقوى من أسلحتكم ولا نرغب في استعمالها ضدكم فقط ترفا وإنما للدفاع عن أنفسنا وهذا ما يجب أن تفهموه وتعوه جيدا
العمال الموسميون وموزعي الحليب جزء منا وما كان على الشركة استعمالهم كسلاح ضدنا لأنه رصاص مطاطي لا يقتل وسلاحنا أشد فتكا
il faut miser sur l'avenir. comment? Danone a assez gagné au Maroc pendant des décennies. il est temps de récompenser le client marocain.
réduisez les prix, laisser les familles respirer un peu. faites un peu de social. soyez une entreprise citoyenne. Ainsi l'avenir sera pour vous.
اذا كان الحل هو حل النعامة الخاءفة التي تضع رأسها في الرمال اعتقادا منها انها مختفية فلنكن كلنا نعامات اذا...
أوربا لم تهرب ولاكن واجهت وتقدمت. توفت الملايين ليعيش الملايين في رخاء. أمريكا، المانيا، الصين وإنجلترا كلهم ثاروا و عانوا لحياة ارغد وأحسن. ونحن نختاروا الحل الاسهل: حل الخيانة والجبن.
فهذه بلادنا، شأنا ام أبينا. ارحل وغب سنوات عدة وملقانا في مطار محمد الخامس ان شاء الله.
لابد من العودة
غبت 40 سنة. 40 سنة من الخيانة والجبن.... والان أكانت بلادي مرا او عسلا فستاجرعها مهما يكن.
بلادي: do NOT F* Touch....
كما جاء في تعليقات حل بسيط جدا و ستربحوم كتير.. هو يجب تخفيض متلا ادا كنتم تربحو درهم اربحو 0.5 و جعلوا اعلاناتكم في رضا المستهلك متلا ..الى كل المواطنون المغارب نحن قررنا تخفيض منتوجاتنا رضاءا للشعب المغربي و نحن نتفق معكم في غلاء المواد الاستهلاكية و بصفتنا مسؤولون عن شركة الحليب قررنا تخفيض ارباحنا من منتوجاتنا الى 50% ......
وهكدا سيتجه المواطن الى شراء منتوجاتكم الرخيص و بستغنوا عن الاخرى الى ان يفعلو متلكم
تغيير الجودة و الثمن طارت معزة
مقاطعة و لن نقاطع المقاطعة
خلاصة القول(القوي يأكل الضعيف )
المداويخ والقطيع الأحرار ما غاديش يتوقفو عن المقاطعة حتى خفض الأسعار فهمتوني ولا لا...
المقاطعة مستمرة حتى تحقيق الهدف
تحية للشعب المغربي الحر
1- son lait vendu aux marocains est trop cher
2- son lait est MAUVAIS pour la santé, j'insiste la dessus alors qu'il s'en retourne le vendre à ses compatriotes;
La question principale est que nous devons prendre en main notre défense en tant que consommateurs et combattre tous les abus et tous les profiteurs. Les gros profiteurs doivent plier devant la volonté des citoyens. il n'y a que comme ça que nous nous ferons respecter sinon nous avons la preuve depuis plusieurs décennies que nous sommes gouvernés par des sans foi ni loi et que notre richesse est entre les mains de capitalistes sauvages . Ils sont prêts à affamer leurs compatriotes juste pour gonfler leurs comptes dans les banques étrangères et les paradis fiscaux. Je ne bois plus de lait
je n'achète plus d'eau minérale et surtout pas AFRIQUIA, SHELL ou TOTAL pour mon carbu
او يتحد نشطاء المقاطعه ويؤسسون شركه باموال الشعب المغربى
كل واحد يشترى سهم ب 100 درهم
ويؤسسون مجلس اداره ومختصين ويندبون خبراء للصين لشراء المعدات
او كوريا او مليزيا ومليزيا افضل ويختارون الافضل
نقول ليك آسي فابيير ... راه الحل الوحيد لمشكل المقاطعة هو تترأس بنفسك الإنتخابات وتولي رئيس الحكومة وتفرض على أخنوش ينقص الثمن ... من غير هاد الشي راه غير كضيع وقتك ووقتنا ...
جاي تساوما على حقنا؟
سيروا لشي سوق اخرى حنا عارفين كيفاش يصاوب دانون ههههههههههه بقات في المجية غادي عند لعيالات زعما راك فاهم ،
خليو الvar ينفعكم xD
اعلموا ان ما جمعنا بالفرنسيين هو معاهدة الحماية والخدمة من اجل اصلاح احوال المغرب بما كان يناسب العصر.
وبعد الاستقلال جمعتنا معهم معاهدة التعاون والشراكة في مجال الاقتصاد والتعليم والامن.
لا تنسوا بان اكبر عدد مغاربة العالم يوجدون بفرنسا ، وان تحويلاتهم من العملة الصعبة واستثماراتهم في بلدهم الاصلي تعتبر رافدا مهما لميزانية المغرب.
ولا تنسوا ان هناك في فرنسا شركات يملكها مغاربة تعمل وتنافس بكل حرية في فرنسا.
لنفرض ان الفرنسيين عاملونا بالمثل و قاطعوا كل المنتحات المغربية ماذا نحن فاعلون؟
لاشك ان المغرب سيكون الخاسر الاكبر لانه محاصر من جيرانه الجزائر و موريتانيا وها هي المقاطعة ستكسر اجنحة شركاته الوطنية الطامحة لاستثمارات كبرى في افريقيا.