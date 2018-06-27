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الرئيسية | مجتمع | هذه تفاصيل عرض الحكومة "الجديد" للنقابات لتجاوز "البلوكاج"

هذه تفاصيل عرض الحكومة "الجديد" للنقابات لتجاوز "البلوكاج"

هذه تفاصيل عرض الحكومة "الجديد" للنقابات لتجاوز "البلوكاج"
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:10

يَبْدو أنًّ الحكومة ماضيةٌ في سعْيها إلى حلّ مشاكلِ الشغيلة التي عمَّرت لوقتٍ طويلٍ، إذ عَبَّرَت في آخر لقاء لها مع المركزيات النقابية عن استْعدادها لمواصلة جولات الحوار الاجتماعي إلى حدود التوصل إلى صيغة توافقية تنهي حالة البلوكاج؛ لكن مقابل ذلك، ترْفضُ النقابات "منطق الهروب إلى الأمام" الذي تسْلُكه حكومة سعد الدين العثماني في تدبيرها للملف الاجتماعي.

وبالرغم من أنَّ الحُكومة كانت أكّدت أن الحوار الاجتماعي يتَّجه إلى تبني صيغة توافقية تنهي حالة الاحتقان، وأنها ستعمل على الزيادة في أجور الموظفين؛ فإن الشغيلة تعتبر أن "الحكومة ليست لها الإدارة الفعلية للتفاعل الإيجابي مع الملف المطلبي للعمال بتقديمها عرضاً هزيلاً وتمييزياً متعلقاً بالزيادة في الأجور، وتعثر الحوار الاجتماعي باتباع آليات تفتقر إلى الضبط والمأسسة والجدية".

مصدر مقرّب من رئيس الحكومة حَضَر اجتماع المركزيات النقابية أكد لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "الأمناء العامين للنقابات يرْفُضُون العرض الحكومي المُقدّم الذي يعتبرُونه لا يَرْقَى إلى تطلُّعات العمال والشغيلة"، وقال: "هذا الموقف لا يعني إغلاق باب الحوار، لأنهم طلبوا من رئيس الحكومة أن تستمر جلسات التفاوض من أجل الوصول إلى صيغة توافقية"، وتابع: "التزاماً بمطلب النقابات تمَّ استدعاء الأمناء العامين للمركزيات إلى لقاء تشاوري من أجل الاستماع لمقترحاتهم".

وأوضح المصدر ذاته أن "العثماني أبْلَغَ النقابات بأن حُكُومته ستَعْملُ على مُدارسة المقترحات الإضافية التي تقدمت بها المركزيات يوم الاثنين"، مؤكدا أن "السلطة التنفيذية لم تقدم أي التزام بمراعاة هذه التعديلات"، قبل أن يبرز بأن "الشغيلة طالبت رئيس الحكومة ببذل مجهود إضافي للوصول إلى صيغة توافقية".

وفي هذا الصدد، أورد عبد الحق العربي، مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، أن "الحكومة والنقابات تدارسوا خلال لقاء الاثنين القانون التنظيمي للإضراب الذي وضعته حكومة عبد الإله بنكيران في البرلمان دون أن يتم المصادقة عليه"، وقال إن "الغرفة الأولى كانت ملزمة بالتقيد بالأجل المحدد له للمصادقة على القانون؛ إلا أنه تم تجاوزه".

وفي هذا السياق، وَعَدَ رئيس الحكومة بالدفع بهذا القانون نحو التنزيل؛ متوقفاً في عرْضِ تصريحه بأن "المشكل يكمن في البرلمان وأن رئيس الحكومة طلب من النقابات إبداء الرأي في هذا القانون حتى يتمّ التسريع بإنزاله".

أما بخصوص إصلاح صندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (cnops) ، فقد أقرّ رئيس الحكومة بأن وضعيته "صعبة للغاية خاصة من الناحية المادية"، بالإضافة إلى الغُموض القانوني الذي يكتنفه، بحيث لا نعرف هل الأمر يتعلق بجمعية أو منظمة، يقول العربي؛ وهو "ما يجْعله مؤسسة غير خاضعة للرقابة"، مورداً أن هناك مشروعا من أجل تحويله إلى مؤسسة عمومية على غرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (cnss).

أما بشأن الزيادة في الأجور، أوضح العربي أن "رئيس الحكومة أخْبر النقابات بأنه لا يزال متشبثاً بالعرض الاجتماعي الحالي، وهو ما ترفضه المركزيات التي تعتبره هزيلاً وتمييزياً".

وأقرّ في سياق آخر بأن "الحكومة مستعدة لتحمل نقطة الاقتطاع في نظام المعاشات المدنية، التي كانت مقررة عند الإصلاح الأخير"، مورداً أن "الحكومة قد شرعت في تنفيذ أول اقتطاع ابتداء من نهاية يناير 2016، وذلك بنسبة 1 في المائة، تلاها اقتطاع ثان في سنة 2017 بالنسبة نفسها، فيما يعد اقتطاع شهر يناير من العام الجاري الثالث من نوعه، في أفق استكمال نسبة 4 في المائة خلال يناير 2019"، وقال إن "الحكومة مستعدة لتحمل هذا الاقتطاع".

وتقترح الحكومة "الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم ما دون الرتبة الـ5 من السلم الـ10، بمبلغ صاف شهري يقدر بـ300 درهم يصرف على ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يوليوز 2018"، وكذا "الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم عن كل طفل لتشمل ستة أطفال، وذلك بالقطاعين العام والخاص، ابتداء من فاتح يوليوز 2018"، و"إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة إلى الموظفين المرتبين في السلمين الثامن والتاسع".

وبعدما أكدت قرار إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في السلمين الثامن والتاسع، قطعت الحكومة وعدا على نفسها بالرفع من منحة الازدياد عن المولود من 150 درهما حاليا إلى 1000 درهم، ابتداء من فاتح يوليوز 2018، والشروع في تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية البالغ 700 درهم شهريا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - سعد الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:42
القدرة الشراءية انهارت كليا و الفقر دب في اوساط المساعدين التقنيين ياسيدي رءيس الحكومة حرك الساكن قبل فوات الاوان شد الحبل لم يعد مجديا الاوضاع مزرية والله المستعان.
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24
2 - Saad الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:50
تدارس ووعد وقال وسنرى...كلمات تتناوب عليها الحكومة والنقابات ولا جديد انا هو تحصيل حاصل ليبغاوها المسؤولين هي ليكدار غير كايدوزو بينا الولاية ديالهوم..المستقبل قاتم في هذه البلاد ان لم اقول اسود...!!!
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6
3 - محمد الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:51
اين وصل ملف المتصرفين الدي بقي مجمدا في عهد الحكومة ابن كيران والحكومة العثمانية ازيد من 10 سنوات .ا هل نحن المغاربة ? الوزير الوظيفة العمومية صرح اكثر من مرة بان ملف المتصرقين يجب ان تحل قبل اي الحوار الاجتماعي مادافعلت لنا الحكومة اقصت السلم 10 و11 من الزيادة في الاجرة .
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4
4 - omar الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:51
بدون نرفزة ، و لا داعي للقلق ،مهلا مهلا .
لا داعي للتسرع ،إننا في عطلة .
ولا ننتظر منكم شيئا ،لا نقابة و لا حكومة ( لينا الله ) .
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2
5 - moha raiss الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:51
حين تنتههون من محاكمة المخطوفين واسكات أي صوت يطالب بحقوقه ثم تقومون بتعديل تقاعدكم المريح على ظهر الشعب المسكين حينها يكون المجال أمامكم لتقرروا وحدكم كم ستكون العقوبة الحبسية لمن يضرب عن العمل .وكم من درهم سيكون زيادة للموظف المسكين من السلم 5 إلى 10 أما الباقي فله الله تعالى . نحن لم نعد نثق فيكم أو في النقابات . لأن 8 سنوات من حكمكم بدون زيادة ? وفي الأخير تقتطعون من رواتبنا من أجل إصلاح تقاعدكم على حسابنا ? أن سنوات الرصاص عادت من جديد .
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5
6 - مقاطع الأربعاء 27 يونيو 2018 - 16:08
لماذا تسمونه الحوار الاجتماعي بما انه كلما قرأنا أو سمعنا على هذا الحوار نجد نقطة الزيادة الهزيلة منذ 2011 زيادة على قانون النقابات الذي لا يخدم العجزة الذين يترأسون النقابات ولا يريدون ان يتحمل الشباب المسؤولية لأنهم يعتبرون هذه النقابات أبقار يحلبون منها الإمتيازات. إذا اين هي الصحة والتعليم والعمل و صناديق التقاعد الاخرى RCAR SS CIMR)........و و و
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7 - محمد بلحسن الأربعاء 27 يونيو 2018 - 16:08
يجب الاقتداء بحكمة الرئيس المدير العام لشركة "دانون" في التواصل:
- تلبية طموحات العمال
- أنسنة مناهج التدبير
- الاكتفاء بأرباح معقولة.
ليست بأحلام و لا بمتمنيات. هذا هو التوجه الجديد على الصعيد الدولي.
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