صحافي سوداني يروي مشاهداته بالمغرب .. هكذا استقبلتني "كازا"

محمد محمود*

(1ـ 10)

المكان: مطار الخرطوم. الزمان: فجر الثالث عشر من نوفمبر 2016. الوجهة: الدار البيضاء ـ المغرب.

في هذه المرة، كنت على موعدٍ مع رحلة؛ تأخرت مرات كثيرة وتأجلت لعواملَ عديدة، خططت لها شغفا، ودبرت لها تعلقا، حتى الموعد المضروب عندي المكتوب عند الأعلى.

بحقيبة سفر متوسطة، تحتوي على قطع من الملابس الملبوسة!، وملحفة جديدة ناعمة ـ لا تُغني من برد ذلكم البلد شيئا ـ، وكُتبٍ، وبعض الأغراض الشخصية وغير الشخصية، موضوعة بإتقان ونظام، مجموعها لا تتجاوز الثلاثين كيلوغراماً. وأخرى صغيرة أحملها على ظهري فيها جهاز (حاسوب محمول)، ومُصحف، وبعض المستندات والشهادات وشيء من الدويلرات، وأغراض أخرى اكتشفت فيما بعد أن لا قيمة لها ولا معنى! وفي يميني تذكرة سفر محشورة وسط صفحات جواز السفر، وفي جيبي الشمال هاتف محمول موصول بشاحن خلوي... وبقلب موصول بالجذور صعدت إلى الطائرة وتركت السودان، تركت خلفي ذكرياتٍ وآمالاً وآلاماً، ونيلاً صبوراً.

إذا كانت وجهتك إلى الدار البيضاء من الخرطوم، فلن تجد خطوطاً جوية تُقلِّك إليها مباشرة، فإما أن تمر بالدوحة وإما بإسطنبول أو القاهرة أو جدة؛ إذ تستغرق الرحلة من السودان إلى المغرب حوالي عشر ساعات، محلقاً في الجو؛ فانطلقت من الخرطوم إلى الدوحة في ثلاث ساعات، ومنها إلى الدار البيضاء في سبع ساعات... رحلة يتسمر فيها ظهرك وينفد فيها صبرك وتزداد فيها لوعتك.

لقد كانت رغبتي الأكيدة في رحلتي للمغرب لسببين رئيسين: أن أواصل الدراسات العليا في (التنوع الإعلامي والتواصل) في إحدى جامعاتها، وأكتسب مهارات صحافية جديدة. والسبب الثاني هو أن أدرس شَعبه، وأحاول فهمه، وأنسرب إلى صميم حياتهم وفكرهم ومعمارهم ونمط عيشهم؛ لألخص ما يسود بينهم من الأخلاق والمعارف والعادات والغرائب والطرائف، فأنا أتطلَّع دوماً لرؤية الغريب والجديد والمثير، ولذلك لا يجب أن نخاف من كلمة (مثير) لأن الذي لا يثيرني لا يُساوي أن يُلتفت إليه، وأفكر فيه!

في المطار كل شيء على ما يرام

وصلت إلى مطار محمد الخامس عصر اليوم الثاني من موعد الإقلاع، وكانت الأمطار تهطل وقوس قزح يغازل السماء، وطيور النورس تحلق بشكل دائري من بعيد، كان ذلك المشهد مدعاة تفاؤل لي وكفيلاً بإدخال السرور إلى قلبي..

المطار في الداخل بدا لي واسعاً ومزدحماً بالمسافرين الذين توافدوا من أقطار العالم كافة، وبدا أيضاً أكثر رشاقةً وترتيباً ودقَّةً في تنظيم حركتهم وحركة الطائرات؛ بالرغم من الإجراءات الأمنية المشددة، في الدخول والخروج في الحركة والسكون، حيث يحتل المطار المرتبة الأولى بالمغرب والرابعة في إفريقيا من حيث عدد المسافرين.

جاء دوري سريعاً، ووجدت نفسي في بضع دقائق أمام ضابط المطار في الشباك، مَدَدْتُّ له جوازي، وبنظرة سريعة رمقني فيها ومن ثم عاد للنظر إلى بيانات الجواز، أدخل رقم (التأشيرة) في النظام الإلكتروني للمسافرين، ابتسمت له ليطمئن لي وليسرع من الإجراءات، لكن ذلك لم يُفلح! ووجه إلي أسئلة سريعة من قبيل: لماذا جئت؟ أين ستتوجه؟ هل لديك معارف في المغرب يمكن الرجوع إليهم؟ وغيرها..

قدمت له إجابات صادقة ونموذجية وجاهزة، طرق على جوازي بختم الوصول، وسلمني إياه، وقال لي وهو يترقب المسافر الذي يليني: "مرحبا بيك في المغرب"؛ أطلقتُ شهيقا طويلاً، ثم تقدمت ووجدت حقيبتي تدور في سير الحقائب وتنتظر من يأخذ بيدها، فأنا آتٍ إليكِ!

مطار يقدم خدماته وينجز دوره باحترافية عالية، وهكذا تعُرف البلدان بمطاراتها فهي العنوان الرئيسي لمحتواها. بعدها توجهت إلى أقرب شباك لصرف العملات الأجنبية، لأني من الآن فصاعداً سأحتاج إلى عملة البلد في التحرك والتعامل، صرفت مبدئياً مائتي دولار بـ(1900) درهم، إذ ارتفعت قيمة الدرهم المغربي في السنين الأخيرة بفضل النمو الاقتصادي وارتفاع حجم الصادرات.

كازا البيضاء

وجهتي الأولى والمباشرة، حسب تصوري، كانت إلى مراكش لحضور أشغال مؤتمر المناخ (COP22)؛ ولكن وجدت ساعات متبقية لتحرك القطار إلى مراكش، قررت أن أمر سريعاً على أجزاء من الدار البيضاء (كازابلانكا)، وهي كذلك مدينة بيضاء، صامتة ناطقة، ترتمي على ساحل المحيط الأطلسي، وهي القاطرة التجارية والاقتصادية للمملكة، وخزانها البشري، تحتوي حوالي 4 ملايين نسمة، شوارعها مزدحمة ومزركشة، الأرجل تتسارع والأوجه تتشابه والجمال يتناثر.

وبالرغم من الاكتظاظ فإنك لا تجد بداً من الوقوف لشيء يدهشك ويجذب انتباهك ويثير اهتمامك من المباني العريقة الأصيلة والعصرية، والشوارع النظيفة والمطاعم والمقاهي الأثيرة والباعة الجائلين، والسياح المتجولين... الناس هنالك لا يلاحظون أنك غريب أو بالأحرى لا يعبؤون بك، ولا يحلقون فيك، لا وقت لديهم الكل مشغول بالعمل والكل مشغول بنفسه.

بسبابة ممشوقة وبحماس مفرط أوقفت أول عربة تاكسي لي في المغرب، يا للروعة أنا الآن يمكنني أن أجوب شوارع كازابلانكا بحُريَّة، من أول جملة تفوهت بها اكتشف فيها سائق التاكسي بسهولة أني لست من هنا، بدا لي الرجل حكيماً وزاهداً على عكس بقية سائقي التاكسي الذين يوصفون بالاستغلاليين والمراوغين!

تجاذبت أطراف الحديث معه، أخفض صوت الراديو الذي كان يبث موسيقى أمازيغية، وضغط على زر العداد، سألني: "فين غادي؟" أنزلت زجاج النافذة إلى المنتصف، ثم تعدلت في الجلوس وقلت له بسرعة ودون تردد: (مسجد الحسن الثاني)، وتقريباً عشر دقائق من (كازا فوياجور) وصلت إلى معلم مهم طالما تمنيت زيارته وهو من أبرز المعالم السياحية في الدار البيضاء والمغرب والمنطقة ككل، تلك التحفة المعمارية ذات الطابع الأندلسي المغربي نادرة المثيل، تشعر وأنت في باحتها وفي مصلاها بهيبة المكان والرحمن وبإبداع الإنسان.

بعدها توجهت إلى كورنيش عين الذياب، فهي رئة الدار البيضاء ومصدر هوائها الطلق النقي، تصطف حوله مجموعة من الفنادق الشامخة والمنتجعات الباسمة.. أما إذا أردت أن ترجع بالتاريخ إلى الوراء، فعليك بالمدينة القديمة فستحكي لك جدرانها وتحفها النادرة الكثير مما جرى في السنين الغابرة فهي ناطقة وخير شاهد ودليل، لكن قليلي هم أولو الأبصار!

تابعت في وسائل إعلام مغربية من قبل أخباراً عن انتشار مظاهر قطع الطرق والاعتداء، خاصة في بعض الأحياء الشعبية في الدار البيضاء، وازدهار تلك العمليات في ساعات متأخرة من الليل، وهم من يُعرَفُون في المغرب بـ(الشفارة) والـ(كريساج) و(المشرملين)، إذ لم ألتقِ بهم طوال وجودي في المغرب، وهذه محمدة لي ولهم أيضا!

ويُشاع إن سكان الدار البيضاء يطبع عليهم الخشونة ويتحدثون بنبرة عالية، وملامحهم صارمة، عكس سمات سكان المدن الأخرى كمراكش وطنجة وفاس... ويرجع ذلك إلى نشأتهم وإيقاع المدينة، وتعاملهم ومواجهتهم المعتادة مع المعتدين بكافة أصنافهم بجسارة وقوة!

جلت هذه الأماكن وبسرعة في حوالي ساعتين ونصف، إحساس الدهشة والفرح طغى على شعور الإرهاق والتعب، سعدت كثيراً بالأماكن التي زُرتها، وشعرت بالزهو والنجاح لا سيما وأنا أحقق كل أريده بكل سهولة دون عسر... كانت زيارتي هذه الأولى إلى كازابلانكا؛ لكن لن تكون الأخيرة، فأنا على موعد بالتوجه جنوباً نحو عالم آخر، إلى أرض الله..