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كُتّاب وآراء
العرائش .. إيناس السحاقي تنال الباكلوريا بتميز
تمكّنت التلميذة إيناس السحاقي، من ذوي الاحتياجات الخاصة، متمدرسة بثانوية مولاي محمد بن عبد الله التأهيلية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالعرائش من الحصول على معدل وطني بلغ 18.00، ومعدل عام بـ17.29 خلال الدورة العادية لامتحانات الباكلوريا (يونيو 2018) مسلك الآداب.
وأوضحت التلميذة، خلال استقبالها من لدن المدير الإقليمي للوزارة الوصية على القطاع التربوي، وفق بلاغ للمديرية توصلت به هسبريس، أن "هذا الإنجاز الذي حققته خلال هذا الاستحقاق الوطني جاء تتويجا لتضافر جهود جميع المتدخلين في الفعل التربوي التعليمي من أطقم الإدارة التربوية للمؤسسة والسيدات والسادة الأستاذات والأساتذة طيلة الموسم الدراسي 2017/2018"، منوهة في الوقت نفسه بالمواكبة والرعاية التي حظيت بها من لدن مصالح المديرية.
وقد سجّلت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالعرائش نسبة نجاح جد مهمة خلال هذه الدورة العادية لامتحانات البكالوريا بزيادة بلغت 12.52 في المائة مقارنة مع الدورة نفسها من سنة 2017؛ "بفضل الانخراط الواعي والمسؤول لجميع المتدخلين من أطر تربوية ومفتشين وأطر الإدارة التربوية ومصالح المديرية وأمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وسلطات إقليمية ومصالح الأمن ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية التي أسهمت في توفير جميع الشروط لضمان إجراء هذا الاستحقاق الوطني في ظروف جد ممتازة"، يقول البلاغ.