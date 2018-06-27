أكبر نقابة بالجامعات تتهم الوزير الصمدي بالمحاباة

هسبريس - عبد الرحيم العسري

مواجهة جديدة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي، وبين خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي؛ فقد اتهمت النقابة الأكثر تمثيلية الوزير المشرف على القطاع بـ"نهج مناورات مفضوحة من أجل إضعاف النقابة الوطنية للتعليم العالي، وفق أجندات سياسوية مكشوفة"، بتعبير التنظيم النقابي.

وقال أساتذة الجامعات إنه "في الوقت الذي كان الرأي العام ينتظر أجرأة ما اتُّفِق حوله بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية وشكَّل موضوعَ البلاغ المشترك ليوم 28 مارس 2018 بين الطرفين، عمدت الوزارة لإعادة صياغة نفس النقط فيما سمي "ببلاغ مشترك" مع طرف آخر وتقديم النقط بعينها على أنها فتح ونصر مبين"، في إشارة إلى جلوس الوزير الوصي على القطاع مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، المقربة من حزب العدالة والتنمية.

وحملت النقابة الأكثر تمثيلية، التي خرجت لتوها من المؤتمر الوطني الحادي عشر، المسؤولية كاملة لما قد تنتجه سياسة "التسويف والتماطل وربح الوقت من نتائج عكسية تنذر بدخول جامعي على صفيح ساخن"، منددة بـ"الارتجال وقصر النظر في مواجهة الخصاص المهول من الأطر في شتى المجالات الذي تعاني منه بلادنا، ذلك الارتجال الذي يتجلى في تعميم الاكتظاظ وتدني نسبة التأطير على المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، بالقرار المركزي للرفع من عدد الطلبة في غياب أي مواكبة للبنيات التحتية أو للتأطيرين البيداغوجي والإداري".

وأشار المصدر ذاته إلى وجود اختلالات "خطيرة" على مستوى التسيير الإداري في عدة مؤسسات جامعية؛ من ضمنها ما تعيشه كلية العلوم القانونية بتطوان منذ شهور.

وطالبت النقابة الوزارة الوصية بإعمال مسطرة الافتحاص والتحقيق، للوقوف على حقيقة ما يُتداول في الوسط المحلي حول حالات الفساد الإداري.

محمد جمال الدين صباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أكد، في تصريح لهسبريس، أنه من "غير المعقول أن تتفق الوزارة معنا على نقاط معنية ضمن الملف المطلبي، ثم تعود بعدها للجلوس مع طرف آخر حول نفس النقاط، في وقت ينتظر فيه أساتذة الجامعات المرور إلى مسطرة التفعيل".

وأوضح صباني، الذي خلف الكاتب العام السابق عبد الكريم مدون، أن "الوزارة لم تباشر رسمياً الحوار حول إصلاح منظومة التعليم، بالرغم من وصول الجميع إلى قناعة مشتركة منذ عشر سنوات مفادها ضرورة إعادة النظر في المنظومة برمتها".

ويُشير المسؤول النقابي إلى وجود نقاط عالقة لم يتم الحسم فيها مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خصوصا تلك المتعلقة بالمسار المهني لأطر التدريس ومشاكل أخرى في مواقع جامعية مختلفة.

علاوة على ذلك، دقّ التنظيم النقابي ذاته، في بلاغ جديد، ناقوس الخطر حول الأزمة المتفاقمة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب على خلفية ما اعتبره "المنحى التصفوي لطابع المرفق العام للمنظومة التي تنحوه السياسة الرسمية وفق المقاربة المحاسباتية الصرفة والتي عوض تأهيل التعليم العالي باعتباره قطاعاً استراتيجياً تعرضه مجالاً للربح السريع".