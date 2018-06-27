"قادمون وقادرون" تدعو إلى دعم المدرسة المغربية

هسبريس من الرباط

عقدت جمعية "الرباط المستقبل" المنضوية تحت لواء حركة "قادمون وقادرون-مغرب المستقبل"، الثلاثاء، اجتماعا لتدارس عمل لجنة العمل الاجتماعي والتنمية المستدامة ولجنة حقوق الإنسان والمرأة والشباب.

بداية اللقاء عرفت إلقاء كلمة تأطيرية من طرف عمر الزايدي، تمحورت حول أبعاد ورهانات التنمية المستدامة انطلاقا من مقاربات اقتصادية، ايكولوجية وسوسيولوجية، مشيرا إلى الأعمدة الأربعة التي يجب أن ترتكز عليها التنمية المستدامة المتمثلة في النمو الاقتصادي، حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال اللاحقة، الإنصاف الاجتماعي، وسيادة حقوق الإنسان والديمقراطية التشاركية.

من جهتها، أكدت نورية العماني، عن لجنة حقوق الإنسان والمرأة والشباب، على ضرورة التأطير التربوي والثقافي "لزرع قيم حقوق الإنسان من خلال العمل الميداني المبني على القرب من المواطنين، ومن خلال تنظيم أوراش ثقافية وفنية تهدف إلى تأطير الشباب والأطفال".

وسلط عبد الطيف المبشور، رئيس لجنة العمل الاجتماعي والتنمية المستدامة، الضوء على الحاجيات الكثيرة للمواطنات والمواطنين بالأحياء المهمشة، وخاصة في مجال الخدمات الصحية والدعم المدرسي وتوفير دخل قار، مركزا على أهمية العمل الاجتماعي التطوعي للمساهمة في النهوض بأوضاع النساء والأطفال في وضعية هشة.

وأوضح المتحدث أنه نظرا لتزايد حدة الفوارق المجالية بين مختلف أحياء مدينة الرباط، وما يشكله ذلك من خطر على تماسك النسيج الاجتماعي، فإن تدخل الجمعية يجب أن يستهدف الأحياء والفئات الأكثر تهميشا.

الحاضرون أجمعوا على ضرورة دعم المدرسة المغربية من خلال التعبئة المجتمعية وانخراط جميع الفاعلين، وخاصة المجتمع المدني، في جهود الإصلاح، داعين وزارة التربية الوطنية إلى "تبسيط المساطر الإدارية المنظمة للشراكة مع المجتمع المدني لتمكين الجمعيات من لعب دورها في التعبئة والتأطير والمساهمة في تحسين صورة المدرسة".

واختتم اللقاء بالاتفاق على برنامج عمل شمل القيام بأنشطة تأطيرية للفئات المستهدفة على المستوى الثقافي والتدبيري والاجتماعي، تنظيم قوافل طبية وتحسيسية في بعض الأحياء المهمشة لفائدة المعوزين، العمل على مساعدة ودعم التلاميذ الذي يعانون من التعثر الدراسي، مساندة الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل ضمان ولوجهم إلى مختلف الحقوق والتنسيق مع الجمعيات التي تشتغل في هذا المجال بهدف دعمها بشتى الوسائل، إضافة إلى تنظيم ندوات وورشات حول مختلف القضايا التي تهم ساكنة العاصمة، كالأمن والبيئة والنقل والتربية والثقافة.