جامعيون يطالبون بإنصافهم بعد معاناة عشرين سنة

هسبريس من الرباط

أعرب مجموعة من الأساتذة الجامعيين الحاصلين على دكتوراه الدولة عن معاناتهم مما وصفوه بــ"الحيف الذي طالهم جراء تبعات مرسوم97"، بعد أن كان قد تم توظيفهم بعد فبراير 1997 في إطار أستاذ تعليم عالٍ مساعد.

المتضررون، الذين يقارب عددهم الثلاثين إطارا، أوضحوا، عبر مراسلة توصلت بها هسبريس، أنهم وظفوا في ظروف انتقالية ضمن إطار أستاذ التعليم العالي مساعد "تماشيا مع تدابير انتقالية استثنائية بدل إطار أستاذ التعليم العالي محاضر"، مما منعهم من الاستفادة من الترقية إلى إطار أستاذ التعليم العالي بعد أربع سنوات من الممارسة.

وأعرب موقعو المراسلة أن السلطة الوصية "لم تبادر إلى تحديد مسار هذه الفئة المهني وتدبير الإجراءات الاستثنائية التي كان من الطبيعي اتخاذها في فبراير 1997 لتفادي إلحاق حيف فادح بالحاصلين على دكتوراه الدولة والموظفين بعد هذا التاريخ، وغضت الطرف، تقصيرا أو إهمالا، عن ضرورة إعمال مبدأ المساواة مع الشريحة نفسها الموظفة قبل فبراير 1997 في تجاهل صارخ للإنصاف والعدالة وفي ضرب ناسف للمساواة التي تعد عماد دولة الحق والقانون"، وفق تعبيرهم.

مطالب هذه الفئة، تضيف الوثيقة ذاتها، "أصبحت أكثر إلحاحا مع الإصلاحات التي فعلتها الحكومة وانسجاما مع منطق دستور يوليوز 2011، فكان أن حصلت على وعود من السلطة الوصية بتدارك هذا الخلل الفادح وإعادة الاعتبار لنخبة من الأساتذة الجامعيين المغاربة".

وأضافت المراسلة ذاتها أن الوزارة أعدت مرسوما في هذا الشأن تزامناً مع مراسيم مواكبة خاصة بالترقية "غير أن ذلك سرعان ما تعرض لارتباك في مسطرة التفعيل بدعوى ضرورة التنسيق مع وزارة الوظيفة العمومية، وكأن قدر هذه الفئة هو القبول بالأمر الواقع، بما يعنيه ذلك من تجاهل حقوق مادية واعتبارية والتعايش مع وضعية غير سليمة تضرب في الصميم أساس دولة القانون"، يقول المتضررون في مراسلتهم.

ولخص موقعو الوثيقة وضعيتهم في "ضرورة الإفراغ في إطار أستاذ التعليم العالي منذ بداية المزاولة كأستاذ جامعي، مع احتساب الأقدمية، علما أن الضرر النفسي والاعتباري الذي لحق بهؤلاء الأساتذة الجامعيين وما عانوه من تسويف وتجاهل هو أكبر من كل تعويض"، مطالبين بضرورة مسارعة السلطة الوصية إلى "تنفيذ التزاماتها وتجاوز هذا الملف المسيء للتعليم العالي بالمغرب".