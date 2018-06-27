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مكرن تحصل على أعلى معدل إقليمي في الباك

مكرن تحصل على أعلى معدل إقليمي في الباك
هسبريس من الرباط
الأربعاء 27 يونيو 2018 - 06:46

حصلت التلميذة وصال مكرن التي تدرس بمؤسسة "الفا" الخصوصية بمدينة القنيطرة على أول معدل إقليمي في امتحانات الباكالوريا، الدورة العادية، في شعبة العلوم الرياضية "ب"، بلغ 19.16.

وتعد وصال مكرن تلميذة طموحة ومتألقة في دراستها منذ صغرها، تنتمي إلى أسرة مثقفة؛ فأبوها مهندس دولة، وهي من مواليد سنة 2000.

وأعربت وصال، في اتصال بهسبريس، عن سعادتها بحصولها على أعلى معدل على الصعيد الإقليمي، مشيرة إلى أن هذا التفوق الذي حصلت عليه ساهمت فيه مجموعة من العوامل من أهمها العناية التي توليها لها أسرتها في الدراسة، بالإضافة وجود طاقم إداري وتربوي كفء بالمؤسسة التي قضت بها ست سنوات من الدراسة.

وكشفت وصال أنها حصلت في الامتحان الجهوي على معدل 18.70، وفي المراقبة المستمرة 19.02، وفي الامتحان الوطني 19.16، موردة أن استعداداها للامتحان كان طيلة السنة الدراسية.

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