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الرميد: أتمنى أحكاما أكثر عدالة بشأن الزفزافي ورفاقه في الاستئناف

الرميد: أتمنى أحكاما أكثر عدالة بشأن الزفزافي ورفاقه في الاستئناف
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 27 يونيو 2018 - 12:00

في أول تعليق له على الأحكام القاسية في حق ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، ورفاقه، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، إن "الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة التي يظهر أنها لم تحظ بالاستحسان العام تبقى صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال في أحكامه".

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وضعت نهاية لملف معتقلي "حراك الريف"، ليل الثلاثاء، بعد عام من سير المحاكمة، إذ وزعت أحكاماً تراوحت بين 20 سنة و10 سنوات سجناً نافذاً.

وزير حقوق الإنسان بالمغرب أوضح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الحُكم على الأحكام الصادرة في حق المعتقلين يتطلب "الاطلاع على وثائق الملف ومتابعة القضية مباشرة والاستماع إلى المناقشات والمرافعات".

وأورد المسؤول الحكومي أن القضية "ستعاد مناقشتها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية التي تتكون من خمسة قضاة تفترض فيهم الكفاءة والتجربة التي تتجاوز ما لدى زملائهم في المرحلة الابتدائية".

وتابع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في تصريحه: "أملي كبير في أن تصدر بشأن هذه القضية أحكام أكثر عدالة تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة".

وكان القضاء المغربي حكم على ناصر الزفزافي بالحرمان من الحرية طيلة 20 عاما، وحكم بالعقوبة نفسها على كل من نبيل أحمجيق، وسمير اغيد، والبوستاتي.

الهيئة ذاتها أدانت كلا من الحاكي وأدهشور بوهنوش بعقوبة سجنية مدتها 15 عاما. أما محمد جلول، الذي سبقت إدانته بخمس سنوات سجنا في احتجاجات خلال سنة 2011، فقد تمت مؤاخذته بجميع التهم الموجهة إليه واعتبار الأفعال المنسوبة إليه تشكل مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، وأدين بعشر سنوات سجنا نافذا، رفقة آخرين.

جدير بالذكر أن باقي الأحكام، التي جرى الكشف عنها في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، وزعت على باقي المعتقلين بما يزيد عن ثلاث سنوات لأغلبهم، مع غرامات مالية، دون أن تتم تبرئة أي واحد.

وهكذا أدين كل من محمد مجاوي، وشاكر مخروط، وربيع الأبلق، وإلياس حاجي، وسليمان فحيلي، ومحمد الاصريحي، والحنودي، وأبقوي، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 2000 درهم.

كما تم الحكم بـ3 سنوات حبسا نافذا و2000 درهم غرامة على كل من إبراهيم بوزيان، وعثمان بوزيان، ويوسف الحمديوي، ومحمد النعيمي، ومحمد الهادي.

أما المعتقلون رشيد اعماروش، وعبد اللطيف الموساوي، ويوسف فاضل، وعبد المحسن الاثري، وجمال مونة، وعبد العزيز خالي، والصابري بولحجول، والحاكيمي، فقد صدر في حق كل واحد منهم حكم ابتدائي بسنتين حبسا نافذا، وغرامة 2000 درهم؛ فيما أدين زكرياء قدوري بسنة و2000 درهم غرامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - rodéo الأربعاء 27 يونيو 2018 - 12:31
إذا كان المطالب بتحسين الأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية يحكم عليه ب 20 سنة و من نهب و بدد و خان الأمانة يعفى عنه فيجب أن يحكم علينا كلنا بنفس الحكم إنه لمن المحزن أن ترى الظلم والفساد و يحكم عليك بالصمت
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2 - ع الخالق طابية الأربعاء 27 يونيو 2018 - 12:39
ميمكش نشوفو احكام عادلة الانهم يريدون ان يرهبو اي مواطن يريد أن يحتج في المستقبل أنها سياسة الترهيب إنها مسرحية اما ابطالها الاسف من كان عليهم ان يقيمو العدل
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3 - Wislani الأربعاء 27 يونيو 2018 - 12:41
حكم سيبقى مرسوما على جبين المحكمة المغربية في التاريخ ..وربما .كما اكد السيد الرميد ..الاستئناف سيكون الحكم أكثر عدلا ..عدلا عدلا
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4 - LAMED الأربعاء 27 يونيو 2018 - 12:41
أقول للرميد:
دع المكارم لا تنهض لبغيتها ... واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي

فاش يهضرو الرجال, أنت غِيركُول خُبَيْز وسْكُت, عاف خيِّي.
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5 - Zirlo الأربعاء 27 يونيو 2018 - 12:42
هذه الاحكام نتمنى ان تصدر فيمن يهدد امن المغاربة من الشرملين قطاع الطرق قاتلي المغاربة في تلطريق السيار و في جميع الطرقات الذين يصولون ويجولون يعرفهم الجميع يرهبون بهم الشعب حتى يخاف من المطالبة بحقوقه. و ما هذه الاحكام الا جواب على استقلالية القضاء في بلادنا حيث من يطالب بابسط حق يحاكم باحكام ثقيلة بينما المفسدون يتم اعفاءهم و انتقالهم الى منطقة اخرى.
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6 - mre الأربعاء 27 يونيو 2018 - 12:42
المغرب داهب لا قدر الله الى الفوضى.. لم اعد افهم من يحكم و من يخطط لشيء خطير لهدا البلد الامن و المسالم.
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7 - متابع الأربعاء 27 يونيو 2018 - 12:44
اعترافكم ان هذه الأحكام لم تلقى قبولا عاما يبين ان ما يسمى النيابة العامة ليست الا نيابة خاصة لأصحاب السلطة والمال.نريد استفتاء على كل ما هو عام قبل ان نوكل عليه أحد.
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8 - abybakk الأربعاء 27 يونيو 2018 - 12:44
وتابع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في تصريحه: "أملي كبير في أن تصدر بشأن هذه القضية أحكام أكثر عدالة
اعتراف ضمني بان الاحكام غير عادلة
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