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الرئيسية | مجتمع | تصريحات وزيري العدل وحقوق الإنسان تغضب "مسيحيين مغاربة "

تصريحات وزيري العدل وحقوق الإنسان تغضب "مسيحيين مغاربة "

تصريحات وزيري العدل وحقوق الإنسان تغضب "مسيحيين مغاربة "
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 28 يونيو 2018 - 11:00

أثارت تصريحاتٌ أدلى بها مؤخرا كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، ووزير العدل، محمد أوجار، حول الأقليات الدينية في المغرب، حفيظة المغاربة المسيحيين، معتبرين إياها "تردّيا" عما ينص عليه دستور المملكة، والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

تنسيقية المغاربة المسيحيين اعتبرت أنّ تصريح وزير العدل، محمد أوجار، في برنامج تلفزيوني بُثّ على القناة الأولى، أنكر فيه وجود أقلية مغربية مسيحية، واعترف فقط بحرية العقدية للأجانب من الأفارقة والأوروبيين، وكذا الأقلية اليهودية، مجانب للصواب.

وقالت التنسيقية إنَّ "أعداد المغاربة المسيحيين هي بالآلاف، وتتعدّى أعداد اليهود المغاربة"، معتبرة أنّ ما صدَر عن وزير العدل "أمر خطير، ويعتبر مخالفا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب".

وردّت تنسيقية المغاربة المسيحيين على تصريحات وزير العدل، التي حصَر فيها الاعتراف بحرية العقيدة في الأجانب، سواء المقيمين أو الوافدين، والأقلية اليهودية بالمغرب، بالقول: "المواطنون المغاربة لهم الحق في تغيير المعتقد وفي ممارسته وليس الأجانب فقط".

انتقادات تنسيقية المغاربة المسيحيين طالت، أيضا، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بعد الحوار الذي أجراه مع إحدى الجرائد اليومية، والذي اعتبر فيه أنّ حرية المعتقد وإن كانت لا تشكل تهديدا للدولة في المدى القريب، ولكنها من المؤكد ستشكل خطرا على المدى البعيد.

وقالت تنسيقية المغاربة المسيحيين ردّا على تصريحات الرميد: "نحن كمغاربة مسيحيين نستنكر أن وزيرا من المفروض أنه يرعى حقوق الإنسان يَعتبر حقا أساسيا من حقوق الإنسان يشكل تهديدا للوطن"، متسائلة: "كيف تصير الحقوق تهديدا للوطن؟".

محمد السوسي، منسق تنسيقية المغاربة المسيحيين، قالَ في تصريح لهسبريس، جوابا على سؤال حول ما إن كان السماح للمسيحيين المغاربة بممارسة حريتهم في المعتقد سيخلخل تماسك الأمن الروحي للمغاربة: "نحن لا نطالب أحدا بتغيير عقيدته، ولا نزعزع عقيدة أحد".

واستطرد السوسي، حين حديثه عن مسألة "زعزعة عقيدة" مسلم، التي تتخذها الدولة المغربية مبررا لعدم السماح بممارسة حرية المعتقد للمغاربة المسيحيين، والتي يعاقب عليها القانون الجنائي: "إذا كانت عقيدة المسلم قابلة لأن تتزعزع، فإنّ المشكل فيه هو، وليس فينا نحن".

وكانت تنسيقية المغاربة المسيحيين كثّفت مساعيها في الآونة الأخيرة من أجل السماح للمغاربة المسيحيين بممارسة شعائرهم وطقوسهم علانية، إذ التقى أعضاء منها الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقدموا له مذكرة تتضمن لائحة مطالبهم، كما قدموا مذكرة مماثلة لرئيس الحكومة.

ويبدو من خلال التصريحات الأخيرة لكل من وزير العدل، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنّ الحكومة غيرُ مستعدة للتفاعل مع مطالب المغاربة المسيحيين، وهو الموقف نفسه الذي يبدو سائدا لدى الدولة، بعد إقدامها على منع ندوة دولية كان يعتزم تنظيمها نور الدين عيوش، وكان من المفترض أن تتناول موضوع الحريات، ومن ضمنها حرية العقيدة.

محمد السوسي اعتبر أنّ التصريحات التي أدلى بها كل من محمد أوجار والمصطفى الرميد "تتناقض حتى مع جاء به دستور 2011، والمسار الذي انخرط فيه المغرب في مجال حقوق الإنسان، كما تتناقض مع تصريحات سابقة لملك البلاد، قال فيها إنّه أمير لجميع المؤمنين وليس للمسلمين فقط".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - Simon الخميس 28 يونيو 2018 - 11:10
ونحن أيضا نرى ،،،،محمد السوسي ،مسيحي ،كيف محمد ومسيحيي ؟سير بعدا دعي رأسك في المحكمة وبدل اسم محمد راك ما تستاهلوش عاد شوف اش عا دير!!!!
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60
2 - Rachid الخميس 28 يونيو 2018 - 11:11
حتى تصريحات وزراء دول الاتحاد الاوروبي بخصوص الاسلام خطيرة وفيها تقييد لحريات المسلمين في أوروبا.....
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69
3 - hamdane الخميس 28 يونيو 2018 - 11:20
هذا يدل على جهل تام للحكومة على تكونى النسيج للمجتمع المغربي. فكيف يمكن لحكومة تتمتع بهذا الجهل أن تذبر شأن هذا المجتمع وتستجيب لتطلعاته وهمومه؟
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-21
4 - مغربي الخميس 28 يونيو 2018 - 11:21
،،الدين عند الله الإسلام فلا تموتن إلا و أنتم مسلمون: المغاربة مسلمون وما أنتم إلا فتنة
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36
5 - bernoussi الخميس 28 يونيو 2018 - 11:23
Nous entrons dans une zone de turbulences où les limites sont encore floues ou mal définies et est-il nécessaire qu'il y ait même des limites quand l'état lui même ne s'en donne pas la peine afin de mieux représenter les marocains. Nous entrons en fait sous l'ère des dictatures minoritaires ou plus précisément de la dictature des minorités. tant mieux pour elles si elles finissent par imposer leurs points de vue.Ce qui est triste, désolant et qui pourrait devenir révoltant c'est que la majorité est censée être représentée au parlement et au gouvernement mais c'est elle qui subit le plus. Les prix des consommables lui sont imposés, les lois injustes pareil, les détournements en tous genres , la spoliation des richesses nationales et j'en passe ...résultat des courses: la jeunesse a perdu tout repère la rassurant sur son avenir pendant qu'elle souffre de son présent. Les tentations alors sont faciles et le travail des tentateurs est facilité pour aguicher les plus influençables
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1
6 - فكيكي الخميس 28 يونيو 2018 - 11:27
هل تغيير المعتقد هو المهم اعتنق ما شئت فحسابك عند الله وهو السميع العليم. المهم والمطلوب منا كمغاربة تغيير ما بأنفسنا ليغير الله أحوالنا إلى ما هو أفضل:سلوكاتنا معاملتنا منهجيتنا في معالجتها قضايانا وفي تربية أولادنا. ...وما الفائدة من تغيير المعتقد الديني وحالتك هي هي !
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19
7 - ملاحظ الخميس 28 يونيو 2018 - 11:30
ترى من هم المؤمنين ومن هم المسلمين في نظر هاذ محمد السوسي؟
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1
8 - محمدي السنور الخميس 28 يونيو 2018 - 11:30
العين بالعين و السن بالسن الى شفتوا اش كايقولو علينا المسيح و اليهود ف بلادهوم راه هاد التصريح ديال اوجار والو من داكشي لي كايقولو اوجار الرزانة و الخدمة واصل سيد الوزير
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5
9 - المهدي الخميس 28 يونيو 2018 - 11:30
انهم يخافون على المسلم المغربي ان تزعزع عقيدته .. اتركوا هذا المسلم وابتعدوا عنه ستزعزعون عقيدته التي تضمن حصانته حتى وهو يكرع الروج والبيرة التي تصنعها له شركة براسري دو ماروك .. حتى وهو يبعثر زرق ابنائه في التيرسي والكونطي والكوارطي الذي ترعاه PMU والمغربية للألعاب في اللوطو وطوطوفوت إلخ .. المغربي الوديع الذي يتقرقب ويشهر سيفه في الشارع لا ينبغي المساس بعقيدته والمغربية التي تتربص في المطار بالرحلات القادمة من المشرق يخشى عليهم السيدان الوزيران ان يعبث بايمانهما ... وباراكا من النفاق راه بنادم كلو مزعزع ماشي غير العقيدة ..
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3
10 - زيزفون حسن الخميس 28 يونيو 2018 - 11:31
المسيحيون المغاربة لا مكان لهم بالمغرب و السبب بسيط جدا فمجرد القبول بهم فسيطالبون بتطبيق قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالمسيحيين مما سيحدث فتنة
ليس بعدها فتنة فآباؤهم هم حثما مسلمين مما سيقلب قوانين الزواج و الميراث و أي تراجع عن القوانين سيضع المغرب في قفص الإتهام بإضطهاد المسيحيين المغاربة فيفرض الغرب عقوبات قاسية على المغرب كما حدث بالسودان التي لم تجد بدا من تقسيم البلد إلى شمال مسلم و جنوب مسيحي كما أن الغرب يجد دائما العذر للتدخل العسكري في كثير من الدول الإفريقية بدعوى حماية المسيحيين...
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10
11 - تغيير الدين منزلة بين بين، الخميس 28 يونيو 2018 - 11:31
المغاربة الذين غيروا ديانتهم يعتبرون في منزلة بين ديانتين ماهم مسلمين وما هم مسيحيين فهل الدستور نص على تغيير الدين،،،.????????
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2
12 - محمود الخميس 28 يونيو 2018 - 11:33
ليس هناك شئ إسمه مواثيق أو حقوق الإنسان الشئ الحقيقي الموجود هو محاربة الإسلام و المسلمين بشتى الوسائل
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7
13 - مغربي مسلم الخميس 28 يونيو 2018 - 11:38
وهل المغاربة المسلمون راضون عن هذين الوزيرين ؟ في تصريحاتهما والمهام الموكولة لهما ولغيرهما؟
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4
14 - عبد السلام اطراشلي الخميس 28 يونيو 2018 - 11:40
العبادة هي تقرب إلى الله لا تتطلب الاشهاد من أحد.
المغرب محتاج إلى أبناءه بجميع دياناتهم.
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-2
15 - سفيان الخميس 28 يونيو 2018 - 11:46
و شهد شاهد من أهلها "إذا كانت عقيدة المسلم قابلة لأن تتزعزع، فإنّ المشكل فيه هو، وليس فينا نحن".
اعكس الصوره اسي السوسي و اضحك او يمكن تبكي لان انت كنتِ مسلم انت و طائفتك كلها، و تزعزعت عقيدتكم لان المشكل فيكم ماشي فالمبشرين اللي ضحكوا عليكم.
أبسط شيء، و انتم تؤمنون فيه كذلك للتذكير فقط، دام ان الله خلق ادم بدون ام و لا اب فانه قادر سبحانه ان يخلق عيسى بأم دون أب.
فكر فيها و الله يهديك انت و اللي معك
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16 - محمد الخميس 28 يونيو 2018 - 11:47
و بما ان عقيدتك تزعزعت من مسلم الى مسيحي فان المشكل اصبح فيك انت فما رايك في تحليلك
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17 - مصطلح الأقليات الخميس 28 يونيو 2018 - 11:48
غالبا ما تكون المصطلحات مطية البعض لتمويه الرأي العام إزاء بعض الحقائق والأوضاع منها "مصطلح الأقليات الدينية" بشتى معانيه.فهؤلاء يستعملونه لكسب تعاطف الآخرين من حيث الأقلية التي تحيل عل معاني الضعف والهدنة مقابل الأكثرية التي تحيل على معاني القوة والغطرسة ، مما يجعلنا أمام طرفين من المواطنين منفصلين في حين لايوجد مايبرر هذا السعي إلى هذا الفصل إلا مبرر الظهور بمظهر الحمل الوديع وإظهار الآخرين بمظهر الذئب المفترس لحقوقه.إن المغرب بلد إسلامي لاتؤثر في دينه وعقيدته ديانات وعقائد أشخاص معدودين على رؤوس الأصابع ويطالبون وقفة الند للند مع عامة الشعب في مظهر استفزازي.فكن مسيحيا أو يهوديا أو ملحدا...دون أن تسعى إلى مضايقة عقيدة ودين الشعب والبلاد ، وتشوش عليهما.ومادمتم تستدلون بالمواثيق الدولية والبلدان الأجنبية فانظروا هل يمكنون المسلمين مواطنين وأجانب من حريتهم كأقليات في سائر المرافق العمومية ومناحي الحياة العملية والإعلامية والسياسية وغيرها.فلا يمكن أن تطالبوا في بلدكم بما لم يتوفر لإخوانكم في بلدان تعتنقون نفس ديانتهم ولاتدعوهم هذه الديانة إلى احترام حريات نن لايدين بها.
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