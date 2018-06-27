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أخنوش يلتقي مهنيين لتدارس التحضير لعيد الأضحى‎

أخنوش يلتقي مهنيين لتدارس التحضير لعيد الأضحى‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:15

عقد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالرباط، اجتماعا مع امحمد كريمين، رئيس الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، بحضور أعضاء من هذه الفيدرالية، ومديري المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، ومديري ومسؤولي الوزارة، خصص لتدارس ومناقشة الترتيبات والاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى.

وتم بشراكة مع الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء إطلاق عملية تثبيت ﺣﻟﻘات ترقيم الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى، لضمان تتبع أفضل للماشية والشفافية في المعاملات التجارية.

وشكل هذا الاجتماع، وفق بلاغ للوزارة توصلت به هسبريس، فرصة لتقييم التقدم الحاصل في هذه العملية، وسبقته حملة لتسجيل وحدات تربية الماشية والتسمين من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛ في حين تضطلع حاليا الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء بمسؤولية الترقيم، عبر التثبيت المجاني لحلقات خاصة بعيد الأضحى للماشية الموجهة للذبح بهذه المناسبة.

وتجند جميع الفاعلين بقوة لتنظيم الحملات التحسيسية اللازمة وعلى نطاق واسع، يورد البلاغ، مدعومين من المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمصالح الجهوية لوزارة الفلاحة، لضمان انخراط مربي الماشية والمسمنين في هذا البرنامج.

وشكل الاجتماع أيضا مناسبة لتنسيق تدخلات مختلف الجهات المعنية، المؤسساتية والمهنية، من أجل ضمان الانسجام اللازم للجهود المبذولة وتعبئة جميع الفاعلين من مربين ومسمنين لتقديم عرض ذي جودة عالية للمستهلكين.

ويجب التأكيد على ٲن مختلف التدابير الضرورية في هذا الاتجاه قد تم اتخاذها، وٲن أي تقصير أو عدم احترام لمتطلبات الجودة في جميع حلقات السلسلة سيعرض المخالفين للعقوبات، حسب المصدر ذاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مسرحية الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:38
السيد أخنوش هذا العام يقول لجميع المغاربة الفقراء و المساكين المحتاجين كبش العيد على حسابو يخرج الزكاة ههه زوينة هذه النكة؟
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2 - محمد ٱ الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:50
ابغينا وزير التعليم يجتمع مع أبناءنا وبناتنا حول ما بعد الحصول على الشواهد.أما الحولي مغادي يبقى غير حولي.....
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8
3 - wood الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:53
عيد الاضحى في المغرب كارثة وطنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى ،فإن كانت بعض الفئات تستفيد ظرفيا في هذه المناسبة فإن ذلك على حساب فئات أخرة اوسع و اكثر تضررا ، كما تستفيد الدولة من الجبايات . فسياسة المخزن هي دائما ( لقم ليه من لحيته ) فبدل ان تخلق الدولة قيمة مضافة فإن تعتمد على تسليط فئة من الشعب على فئة أخرى !! فمناسبة هذا العيد تشكل ضغطا قويا على الأسر المغربية من الجانب النفسي و المادي و ذلك لضعف القطيع و ندرة الجودة و آرتفاع الاثمان و انتشار مظاهر الغش و النصب بكل انواعها ، و ما ظاهرة ٱخضرار الاضاحي ليست منا ببعيد حيت خسرت المئات من العائلات اضحيتها بسبب الغش في العلف الذي يباع بأثمنة خيالية ، و على ما يبدو ان لا شيء تغير عن السنة الماضية ، بالاضافة ان هذه المناسبة تكثر فيها السرقة و حوادث الاجرام و تزداد حوادث السير !!!
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4 - مغربي الأربعاء 27 يونيو 2018 - 16:01
نريد الجودة والضرب بيد من حديد على كل من غش واراد ان يطعم المغاربة المرض
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0
5 - مواطن مغربي الأربعاء 27 يونيو 2018 - 16:02
اقترح على الوزارة المعنية ان تقنن تجارة بيع الاضاحي وذلك بفرض الفاتورة عند الشراء على البائع حتى اذا كان هناك غش في البهيمة يكون بسهولة التعرف على صاحبها وتقديمه للعدالة..
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