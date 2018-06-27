أخنوش يلتقي مهنيين لتدارس التحضير لعيد الأضحى‎

هسبريس من الرباط

عقد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالرباط، اجتماعا مع امحمد كريمين، رئيس الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، بحضور أعضاء من هذه الفيدرالية، ومديري المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، ومديري ومسؤولي الوزارة، خصص لتدارس ومناقشة الترتيبات والاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى.

وتم بشراكة مع الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء إطلاق عملية تثبيت ﺣﻟﻘات ترقيم الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى، لضمان تتبع أفضل للماشية والشفافية في المعاملات التجارية.

وشكل هذا الاجتماع، وفق بلاغ للوزارة توصلت به هسبريس، فرصة لتقييم التقدم الحاصل في هذه العملية، وسبقته حملة لتسجيل وحدات تربية الماشية والتسمين من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛ في حين تضطلع حاليا الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء بمسؤولية الترقيم، عبر التثبيت المجاني لحلقات خاصة بعيد الأضحى للماشية الموجهة للذبح بهذه المناسبة.

وتجند جميع الفاعلين بقوة لتنظيم الحملات التحسيسية اللازمة وعلى نطاق واسع، يورد البلاغ، مدعومين من المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمصالح الجهوية لوزارة الفلاحة، لضمان انخراط مربي الماشية والمسمنين في هذا البرنامج.

وشكل الاجتماع أيضا مناسبة لتنسيق تدخلات مختلف الجهات المعنية، المؤسساتية والمهنية، من أجل ضمان الانسجام اللازم للجهود المبذولة وتعبئة جميع الفاعلين من مربين ومسمنين لتقديم عرض ذي جودة عالية للمستهلكين.

ويجب التأكيد على ٲن مختلف التدابير الضرورية في هذا الاتجاه قد تم اتخاذها، وٲن أي تقصير أو عدم احترام لمتطلبات الجودة في جميع حلقات السلسلة سيعرض المخالفين للعقوبات، حسب المصدر ذاته.