المريزق: أحكام الريف تراجع خطير عن المكتسبات‎

هسبريس من الرباط

اعتبر المصطفى المريزق، رئيس حركة قادمون وقادرون- مغرب المستقبل، أن الأحكام التي أدين بها نشطاء حراك الريف قاسية جدا وموجعة وخانقة وتراجع خطير عن الحقوق والمكتسبات.

وعلق المريزق على الأحكام، في تصريح لهسبريس، قائلا: "لن نفقد الأمل ولا نهاب المحن.. لقد عانينا الأمرين في طريقنا إلى مغرب المستقبل. ومن هنا، آمنا بالديمقراطية، إلا أن هذا التاريخ الذي كان تاريخ تهميش وقمع واستبعاد اجتماعي يبين لنا اليوم أن الحلقة الجوهرية في الإخفاق هي فقدان لا الحرية بالمعنى المجرد ولا الديمقراطية بالمعني الإنساني، وإنما فقدان الوساطة بين الشعب والدولة، وفقدان الثقة في المؤسسات".

وتساءل الفاعل السياسي والحقوقي: "أي موقف ستتبناه الحكومة غدا؟ وأي موقف ستعبر عنه الأحزاب السياسية بعد غد؟ وأية تصريحات للحقوقيين من خارج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومن داخله؟ وماذا ستكتب الصحافة؟".

واعتبر المتحدث "أنه امتحان جديد، عبرت عنه بمناسبة الذكرى الأخيرة للمرحوم إدريس بن زكري، الذي تركنا نحلم كل يوم بالأمل لكي يكون للوطن قيمة حقيقية في ذاته. وتركنا ننتظر من الدولة، بأشكالها المختلفة، أن لا تسلب منا الحقوق، وأن لا تخنق مبادراتنا المواطنة".

وأضاف: "لن أرجع إلى ما كتبته في هذا الصدد الشهر الماضي، وما أكتبه اليوم هو الأمل لكي لا نصاب بالجنون.. ما أكتبه اليوم هو تجديد العهد مع المحن.. وهو الرجوع إلى بيت القصيد والالتحام بقضايا الشعب والوطن من أجل مغرب المستقبل".

وشدد رئيس حركة قادمون وقادرون- مغرب المستقبل على أنه سينتظر "ما ستقوله نخب المركز وأطر المنتديات الدولية والعالمية.. سأنتظر موقف النقابات العمالية، سأنتظر نخبة الفكر والثقافة، سأنتظر مواقف الجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية، سأنتظر كذلك وجوه الإعلام والسينما والمسرح والفن".

وختم المصطفى المريزق حديثه بالتشديد على أنه لن يتوقف "عن المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الذين صدرت في حقهم هذه الأحكام الخيالية.. القاسية جدا.. جدا.. جدا! كل التضامن مع المعتقلين وعائلاتهم".