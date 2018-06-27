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الرئيسية | مجتمع | إدانة الزفزافي تحيي الاحتجاجات في منطقة الريف

إدانة الزفزافي تحيي الاحتجاجات في منطقة الريف

إدانة الزفزافي تحيي الاحتجاجات في منطقة الريف
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الأربعاء 27 يونيو 2018 - 18:05

عادت أجواءُ الاحتجاج الحاشد إلى شوارع مدينة الحسيمة، مجدداً، بعد الأحكام الصادرة في حق ناصر الزفزافي، أيقونة "حراك الريف"، ورفاقه المعتقلين في الدار البيضاء، التي وصلت في مجموعها إلى أزيد من 200 سنة، وتفجيرها حالة من السخط والتذمر الشديدين وسط الريف، بعد الهدوء الذي خيّم على الحسيمة لقرابةَ شهور، إثر خُفوتِ حدَّة الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة على طول ستة أشهر.

وخرج عشرات من ناشطي "حراك الريف" بمدينة الحسيمة، في وقت متأخر من ليل أمس الثلاثاء، رفضاً لأحكام القضاء بإدانة ناصر الزفزافي، القائد الميداني لـ"حراك الريف"، وسجنه 20 عاماً، زيادة على الأحكام الأخرى بحق الناشطين المدانين.

وحسب ما أظْهرته مقاطع فيديو، عبر تقنية "المباشر" على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد رفع النشطاء شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، كما انتقدوا عدم تدخل السلطات الحكومية لحلحلة الوضع في الريف.

وامتدت الاحتجاجات الرافضة الأحكام إلى مدينة وجدة، فقد خرج الطلبة والمعطلون إلى شوارع "عاصمة جهة الشرق"، وانطلقت مسيرة الطلبة الغاضبين من جامعة محمد الأول بوجدة، في "حي القدس" مرورا بشارع محمد السادس في طريقها إلى الولاية.

ورفع المحتجون شعارات من قبيل: "فوسفاط وجوج بحورا ... عايشين عيشة مقهورة" و"اعتقلوهم عدموهم ...ولاد الشعب يخلفوهوم" و"الشعب يريد سراح المعتقل" و"زيد اقمع.. زيد اقمع... ما بقيتيش كاتخلع".

ومن المرتقب أن تخرج، اليوم الأربعاء، مسيرات احتجاج في كل من الناظور والعروي وإمزورن وتلارواق والحسيمة والرباط، تنديدا بالأحكام الصادرة في حق الزفزافي ورفاقه.

وبالرغم من حضور القوات العمومية في ساحات غالبية مدن الريف، فإن النشطاء دعوا إلى تنظيم أشكال احتجاجية داعية إلى إطلاق سراح الموقوفين والوقوف إلى جانب عائلات المعتقلين وفاء للمعتقلين وسلمية الحراك الشعبي.

ودعا نشطاء الحراك الشعبي بالناظور الساكنة إلى الخروج للتعبير عن غضبهم إزاء هذه الأحكام التي وصلت، في مجموعها، إلى أزيد من 300 سنة نافذة في حق أبناء الريف، حيث أصدر نشطاء الحراك الشعبي بالناظور بيانا يدعون من خلاله إلى الخروج للاحتجاج مساء اليوم الأربعاء بساحة التحرير، تنديدا بالأحكام الصادرة في حق الزفزافي ورفاقه.

نوال بنعيسى، الناشطة في حراك الريف، لم تُخفِ حسرتها من الأحكام "القاسية" التي توبع بها نشطاء الريف، وقالت: "كنا ننتظر من الدولة أن تفتح صفحة جديدة قوامها المصالحة مع الريف وطي صفحة الماضي؛ لكن العكس هو الذي وقع"، قبل أن تضيف: "كان ينتابنا أملٌ أن ندشّن مع هذا العهد الجديد مزيداً من الحريات والكرامة؛ لكن هذه الأحكام أرْجعتنا إلى عهد غابرٍ".

وكشفت بنعيسى، التي اشْتهرت بقيادتها لمسيرات "الحسيمة" بعد اعتقال قائد الحراك، ناصر الزفزافي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "الوضع في الريف مشحونٌ، عائلات المعتقلين مَصْدُومة لم تتوقف عن البكاء منذ ليلة أمسِ"، موردة أن "دعوات الإضراب التي أطلقها بعض النشطاء لم تلق تفاعلاً كبيراً بسبب العسكرة المفروضة على الريف"، وفتضيف: "المدينة شبه خالية لا أحد يستطع الخروج إلى الساحات والشوارع، إنه وضعٌ استثنائي".

من جانبه، أقر محمد الغلبزوري بأن "هناك تذمرا واسعا في صفوف السكان، وليس هناك حديث إلا حول الأحكام القاسية"، وزاد: "هناك شعور بالحزن الجماعي وبالانتقام الجماعي للدولة ضد الريف".

وعن دعوات الإضراب التي تعالت داخل مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناشط الحقوقي، في تصريح لهسبريس، إن "استجابة ضعيفة لنداءات الإضراب العام الذي دعا إليه بعض الأشخاص في الفايسبوك، وهناك مجموعة من الشباب يؤكدون عزمهم للخروج للتظاهر ليلة اليوم في الحسيمة".

وأورد الناشط في إمزورن: "هناك دعوات للاحتجاج اليوم ليلا؛ ولكن لا أعتقد بأن الدولة ستسمح لهم؛ لأن هناك تطويقا أمنيا لكل نواحي المدينة"، وأضاف: "لا أحد توقع هذه الأحكام القاسية؛ لأنني شخصيا تابعت جميع أطوار محاكمات الدار البيضاء، والنيابة لن تقدم أدلة ثابتة لإدانة المعتقلين إلا ما يدخل في الذاكرة الجماعية للريف بالإضافة إلى بعض التدوينات التي تدخل في إطار حرية التعبير".

وتابع: "الاأكام الصادرة ليست ضد المعتقلين؛ بل ضد الريف وتاريخه وذاكرته الجماعية.. ولهذا، الدولة تكون قد نسفت مسلسل الإنصاف والمصالحة بنفسها، وعمقت الجرج بين الريف والمركز، وزرعت الحقد والكراهية، وعمقت الإحساس بالحكرة لدى الريفيين".

بدوره، أكد إلياس الموساوي، الناشط في حراك الريف، أن "الصدمة عمت المنطقة، والكل اعتبر أن الأحكام وجهت إلى الريف كرقعة جغرافية طاهرة وممانعة، وليست موجهة إلى نشطاء الحراك"، لافتا إلى أن "الأحكام مجحفة، ولا أحد كان ينتظرها".

أما فيما يتعلق بالوضع الميداني في منطقة الريف، فيقول الموساوي: "خرجت عدة تظاهرات عفوية؛ بعضها استكملت مسارها، وبعضها الآخر تعرض للمحاصرة قبل الانطلاق".

وتابع الموساوي، في تصريح لهسبريس، بالقول: "ما هو كائن، إلى حد الآن، هو عسكرة رهيبة لكل من إمزورن والحسيمة؛ ففي هذه اللحظات أسطول من القوات العمومية تلتحق بتلارواق، التي ستخرج للاحتجاج اليوم، على غرار باقي قرى وبلدات الريف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - كازاوي الأربعاء 27 يونيو 2018 - 18:15
القاضي يطبق القانون فقط. يجب تدخل المشرع لتعديل الشق القانوني المتعلق بالمساس بالنظام العام وتحديد الفئة المقصودة بهذه العقوبات. ليس كل من طالب بحقه هو مجرم.... نحن في عصر الحوار وحرية التعبير.
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62
2 - حسن الشريف الأربعاء 27 يونيو 2018 - 18:15
‏"حين تسمعون الأحكام القاسية لا تبكوا ، وإنما زغردوا ، لأننا انتصرنا في جميع الأحوال "
ناصر الزفزافي
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41
3 - كتكوت الأربعاء 27 يونيو 2018 - 18:18
سلام، كلشي كايدداعى مع المغاربة بالخير و الإزدهار، و ماكانشوفو غير الإخفاقات و الشر، بلاد ديانتها الإسلام، و مليئة بالمساجد و الأضرحة، و ماكاتقبل حتى دعوة ديال الخير.......إذا كانت هاد ماعرفت شحال من مليون مغربي، تاواحد ما دعوتو مقبولة، يا الديفو فينا، يا القضية فيها إن و أخواتها.
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-55
4 - ايموزار كندر الأربعاء 27 يونيو 2018 - 18:19
انا بغيت نعرف غير هاد القاضي ليحكم على هاد الناس ب 300 سنة مفرقة عليهوم واش عمروا دواز غير ليلة وحدة فالحبس
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43
5 - مغربي ملاحض الأربعاء 27 يونيو 2018 - 18:23
الحمد.لله ان حكومة اليوم اغلب وزراءها برابرة وان وزير العدل والداخلية والاول برابرة والا فقد كان يقال ان العرب يريدون شرا باهل الريف المهم ان تتميز الاحكام بالانصاف ودون تحيز او عنصرية وان يكون القانون فوق الجميع ودون تسييس
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-62
6 - abderrahim الأربعاء 27 يونيو 2018 - 18:24
على الدولة أن تتراجع عن الأحكام التي أدين بها الزفافي وأصدقائه وتمتيعهم بالحرية من أجل إعطاء صورة نموذجية عن الديموقراطية و حرية الرأي التي ضحى من أجلها رجال عظماء ومثل هذه الأحكام لا تزيد الأمور إلى تعقيدا وتازما وتعود بالمغرب إلى الوراء أي إلى أيام الرصاص
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28
7 - بودواهي الأربعاء 27 يونيو 2018 - 18:26
أحكام قاسية جدا و المراد منها الانتقام من هؤلاء النشطاء و من عواءلهم و من ساكنة الريف قاطبة ..!!!
الدولة بهكدا أحكام تلعب بالنار حقيقة حيث من الممكن جدا أن تتاجج الأوضاع ليس في الريف وحده بل في كل مناطق المغرب خاصة أن الأوضاع الإجتماعية و الاقتصادية و الحقوقية و السياسية سيئة جدا ....!!!!
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30
8 - رشدي الأربعاء 27 يونيو 2018 - 18:27
هناك 2 سيناريوهات لنهاية القصة : إقناع الزفزافي بطلب العفو و ستستجيب السلطة الأعلى في البلاد لذلك بالعفو عن الزفزافي و أصدقاءه و ستكسب بذلك نقطا لصالحها و سيترسخ في الوعي المشترك ان لا أحد يستطيع تحريك أو تغيير شيء في هذا البلد إلا السلطة العليا ! لا سلطة إلى هي !
السيناريو الثاني أن لا يقبل الزفزافي أن يطلب العفو و سيتم بإقناعه بنفس الوسائل التي أقنع بها من سبقه ( اليوسفي، الفقيه البصري، اليازغي....) و سيدخل غمار السياسة !!!
إنها نفس سياسة المخزن العتيد منذ 1200 عام
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29
9 - عتمان الأربعاء 27 يونيو 2018 - 18:28
أودي المغرب غدي يخرج إلى ما شافوش الحل السريع نهاد المسألة و عباد الله هاد ناس قالو خصم خدمة جامعة مستشفى طاوهم عشرين سنة إخوانونا ناس دجرادة طلبو بالخدمة عطاوهم عاميين و العجب فهاد البلاد....أنا الحمد الله ميسر عليا الله بالخدمة فالمغرب و لكن مني كنشوف هاد الحكرة ولا الحلم ديالي إوروبا ونخلي هاد البلاد نماليها.حيت حنا ماشي شعب كحسبون خرفان ولا باحال اليهودي كحسبونا غويلم
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13
10 - امخممد من فرنسا الأربعاء 27 يونيو 2018 - 18:31
الأحكام القاسية:
والسلام عليكم اخواني المغاربة واش هده هي العدالة لماذا الزلزال الملكي اذا كان الزفزافي علا غير حق إذن الوزرا المعفيين مضلومين آش هد الحكام مهما جطو اكتشف ان هناك احتلالات إذن الزفزافي عَل حق لماذا حاكمتموه مهما هناك تعطل للمشاريع واش تحسبون الشعب المغربي كيرضع صبعوا هاهي سنوات الرصاص قد ولت فالمغرب لن يتفارق مع الظلم والاضطهاد أبدا أنا هاجرت المغرب لمدة عشر سنوات لهده الأسباب وزرته مرة واحدة طيلة هذه المدة
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14
11 - اللهم اجعل هاذا البلد امنا الأربعاء 27 يونيو 2018 - 18:32
امن البلد خير و اولى من حقوقي صحيح نعم للاصلاح و المساواة والعدل والعيش الكريم انما بالتي هي احسن وبدون فتن ما ضهر منها وما بطن انضر للاسلوب الحضري للاحتجاج الاخير (المقاطعة) اليست افضل من التخريب في الشوارع والتشويش على استقرار البلاد تحية للشعب المغربي الوفي من طنجة الى الكويرة ومن وجدة الى اوسرد نمت على بلادي
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6
12 - رضى الأربعاء 27 يونيو 2018 - 18:39
حسبنا الله و نعم الوكيل يا رب تسهل علينا نخويو هاد الغابة
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0
13 - العباس الأربعاء 27 يونيو 2018 - 18:40
سياسة الكيل بمكيالين.
سياسة الإنبطاح أمام الإنفصاليين والمتعجرفين الصحراويين وسياسة القمع إتجاه باقي المغاربة.
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11
14 - بعلولي الأربعاء 27 يونيو 2018 - 18:46
عقابه في الاخرة اشد لانه قبل خروج هادا المهرب للعلن لم نكن نسمع مصطلحات التفرقة بين المغاربة ، كالعياش و السب في اعراض المغابرة و استفزاز كل من هو ضد افكاره المليئة بالفتنة . عمرنا كنا كنسعو هاد الهضرة عمرنا سمعنا شي حد كي وقف الخطبة ديال الجمعة و كي ياخد هو الكلمة ...هاد السيد لا يمثل الا نفسه كلنا مريد مستشفيات و حقوق و عدل اجتماعي لكن ماشي بهاد الطريقة الخبيثة و حقوقنا عارفينها ماشي حتى جا عاد عرفناها . كاين شي وحدين باغيينا نوليو السويد ولا سويسرا و حنا هم المشكل علاش زعما حنا حسن من الجزاءريين ولا توانسة ولا المصريين ؟ علاش انتقدمو و انوليو حسن منهم ؟ العنصر البشري متخلف في المغرب و فهاد الدول لي اغلبها اغنى من المغرب .الشعب لي كي قول ليك فلوس الفسفاط بغيت حقي منها و جوج بحور تقدر تناقش معاه؟ جوجو بحور صير صيد و كول راه صادرات المغرب كلها ما كا تخلص حتى نصف وارداتنا .شعب كي قاطع الحليب و لا يقاطع السجاءر هههه
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1
15 - Nour tadlaoui الأربعاء 27 يونيو 2018 - 18:54
انها مهزلة تؤشر على عودة الاستبداد وتسخير القضاء لتصفية الاصوات الحرة التي تطالب بالكرامة والتوزيع العادل للثروة ومحاربة الفساد والمفسدين والقطع مع مملكة الريع والامتيازات والهبات والعطايا والحكم باسم الحق الإلهي الذي لم يعد له مكان في القرن21.ان الشعب ينتظر من البرلمان تطبيق الفصل 71 من الدستور والذي يخول له العفو على المعتقلين وعدم ترك الأمر مرهون فقط بالملك.
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7
16 - slimane الأربعاء 27 يونيو 2018 - 18:55
بالنظر إلى الجرائم التي اقترفها المتهمون والتي تدخل في اطار جرائم تقتيل القوات العمومية وإحراق مركبات وآليات عمومية والمس بأمن الدولة الداخلية وبث الرعب والترهيب في نفوس المواطنين والدعوة الصريحة إلى الانفصال...فإن الاحكام كانت معقولة وواقعية بل ومخففة..
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-3
17 - لعم الأربعاء 27 يونيو 2018 - 18:56
السلام عليكم
كيفما كان الحال لاتنسو بأنهم أبناء المغرب ولكن من سرق مليارات الدولة اي الشعب فقط الإقالة ومن سرق دجاجة 20 سنة
أتمنى أن يكونو فهمو الدرس وما على الملك نصره الله للتدخل الإعفاءي إن كان ممكنا او إعادة الحكم الاستانافي والله الموفق للجميع
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-1
18 - كيف لي فين يعيش الأربعاء 27 يونيو 2018 - 18:57
بلاد الدل الإنسان اهاجر منها والسلام
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1
19 - عبد السلام اطراشلي الأربعاء 27 يونيو 2018 - 19:01
الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف لم تكن ضدهم وحدهم بل هي ضد كل الغيورين على هذا الوطن . والقضاء الذي أصدر تلك الأحكام القاسية تهيأت له كل الظروف مع إعادة انتشار. . . .
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20 - على كوم الأربعاء 27 يونيو 2018 - 19:03
سعوا بشتى الوسائل لإخماد ثورة الريف و استغرقوا فيها وقت طويل و جهد جهيد حتى هدأت الأوضاع بشكل كبير فقام أغباء بإعادتها إلى الصفر يجب إعادة النظر في النظام و في القوانين لأنهما أصبحا بائدين و لم يعد يصلحا كيف لمن سرق المليارات ألا يحاكم أساسا و لمن طلب حقه 20 سنة من السجن لمذا لم يصدر حكم على متهمو كديم إيزيك الذين أثبتث التسجيلات قتلهم 12 عنصر من قوات التدخل و التبول على جثتهم. هذا القانون إن وجد فهو ظالم قانون الحكم على الهوى و حسب المزاج
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21 - REDA الأربعاء 27 يونيو 2018 - 19:05
الظلم ظلمات يوم القيامة
العجب العجاب هل القاضي يريد الفتنة في الريف
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