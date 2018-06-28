هيأة حقوقية: الأحكام ضد معتقلي الريف "سياسية"

هسبريس من الرباط

أفاد المركز المغربي لحقوق الإنسان، بعد إسدال غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الستار على محاكمة نشطاء حراك الحسيمة، بأن "المحكمة أدانت المتهمين بكل التهم التي وجهتها النيابة العامة في حقهم، ولم تسقط عنهم أي تهمة، رغم دفوعات الدفاع وهشاشة الادعاء في حقهم".

ووصف المركز الحقوقي، في بلاغ توصلت به هسبريس، هذه الأحكام الصادرة في حق نشطاء "حراك الحسيمة" بكونها "سياسية محضة، وقاسية جدا، ومتوقعة، بالنظر إلى مظاهر التعبئة والشحن والتحريض التي رافقت المحاكمة، والتهم الثقيلة التي وجهت إلى النشطاء من لدن النيابة العامة".

وزاد المصدر ذاته: "إن أطوار المحاكمة، وما جاء بعدها من أحكام في حق معتقلي حراك الحسيمة، تعكس انتفاء مطلقا لقواعد المحاكمة العادلة، وبالتالي تذهب باستقلالية القضاء وموضوعيته وحياده أدراج الرياح"، واسترسل: "إن النشطاء المناضلين بالحراك الشعبي بالحسيمة بلغوا رسالتهم، التي تعكس الانطباع السائد لدى شرائح عريضة من الشعب المغربي، قابعة في براثن التهميش والغبن، بكونها ضحية سياسات عمومية فاشلة، وضحية نهب المال العام، وقد أدوا ضريبة باهظة من حريتهم، جراء هذه الرسالة".

وحذرت الهيئة الحقوقية، التي يرأسها الناشط عبد الإله الخضري، من كون هذه الأحكام القاسية "قد تدفع البلاد إلى تأسيس سنوات رصاص جديدة، لكن بصيغة انتهاكات حقوقية نوعية وذكية، تمحي منجزات مبادرات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتدفع الدولة إلى إعلان مصالحة جديدة وجبر ضرر لحق بمناضلين وبأسرهم، بل وبمنطقة الريف برمتها".

واستطرد البلاغ: "إن الأحكام الصادرة في حق نشطاء الحراك تركت انطباعا قاتما وشديد الخطورة في نفوس المواطنين إزاء مستقبل الحريات وحقوق الإنسان ببلادنا، على نحو دشنت بموجبه لعهد جديد، يزداد من خلاله منسوب الاحتقان في صفوف المواطنين أكثر مما هو عليه الآن".

وذهب المركز إلى أن "القضاء في المرحلة الابتدائية أخلف وعده مع تطلعات الشعب المغربي من أجل قضاء مستقل، ولم يكن موفقا على الإطلاق في صون الحقوق والحريات، بل كان متماهيا مع صوت القمع والانتقام والتحكم، وهو ما يؤكد أن استقلالية القضاء المغربي بعيدة المنال في المنظور القريب والمتوسط".

واعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان أن "البلاد بحاجة إلى ترميم جسور الثقة بين الدولة والمواطن المظلوم في عيشه وكرامته، بدل تعميق الشروخ القائمة، من خلال محاكمات مشحونة سياسيا وأمنيا".

وطالب المركز القضاء الاستئنافي بتصحيح الأحكام الابتدائية الجائرة، بما يمكن من إنصاف نشطاء حراك الحسيمة، وتبرئتهم من كل التهم الواهية التي لفقت لهم"، داقا ناقوس الخطر "إزاء مظاهر التأثير السلبي على نزاهة وحيادية ومصداقية القضاء ببلادنا، على نحو ينهي أشواطا طويلة من محاولات صون المكتسبات الحقوقية".