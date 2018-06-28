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الرئيسية | مجتمع | وزارة التربية تحتفي بـ"متفوقي الباك" على مستوى الجهات والوطن

وزارة التربية تحتفي بـ"متفوقي الباك" على مستوى الجهات والوطن

وزارة التربية تحتفي بـ"متفوقي الباك" على مستوى الجهات والوطن
هسبريس - أمال كنين
الخميس 28 يونيو 2018 - 18:25

توجت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، اليوم الخميس، التلاميذ المتفوقين في امتحانات الباكالوريا، سواء على المستوى الوطني أو على صعيد الجهات، وبلغ عددهم حوالي 20 تلميذا من مختلف أرجاء المملكة.

وضمت لائحة المتفوقين الذين تم تتويجهم ثلاثة أشخاص في وضعيات إعاقة؛ فيما توج 11 تلميذا من بين المتفوقين على المستوى الوطني، على رأسهم نايت علي ناصر، الذي حاز على معدل 19.44 بشعبة العلوم الفيزيائية خيار فرنسية، متبوعا بالشرغاوي أيمن، الحائز على معدل 19.38 بشعبة علوم رياضية ب خيار فرنسية، وكروان نوال، الحائزة على معدل 19.35 بشعبة علوم فيزيائية خيار فرنسية.

وفي هذا الإطار قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، إن "هؤلاء التلاميذ سيشكلون رواد الغد"، مضيفا: "هم مفخرة للوطن". واعتبر الوزير أن من خلال هؤلاء التلاميذ يمكن تقديم النموذج المثالي للوطن وللتلاميذ، موجها الشكر للأساتذة، ومعتبرا أن لهم دورا مهما في الحصول على مثل هذه النتائج.

وعبر عبد السلام الديب، الحائز على معدل 19.22 بجهة كلميم واد نون، شعبة "علوم رياضية علوم أ"، عن سعادته بالتكريم الذي ناله، مشيرا في تصريح لهسبريس إلى رغبته في الولوج إلى الأقسام التحضيرية استعدادا للالتحاق بإحدى كبريات الجامعات المتخصصة في الهندسة، وزاد معلقا: "يمكن تحقيق أي شيء عن طريق التحلي بالعزيمة والإصرار".

من جانبها عبرت بسمة بشيري، الحائزة على معدل 19.26 بشعبة علوم فيزيائية، خيار فرنسية، بجهة الدار البيضاء، عن فرحها وافتخارها بالنتيجة التي استطعت الوصول إليها، قائلة إنها "لم تأت من فراغ بل من مجهودات جبارة طوال السنة الدراسية"، مشددة على طموحها إلى دراسة الطب.

وسبق أن أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن عدد الناجحين الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي في الدورة العادية لامتحانات البكالوريا 2018 بلغ 187138 ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح بلغت 57.36 في المائة، مقابل 50.28 في المائة في الدورة نفسها لعام 2017، وبزيادة بلغت 7.08 نقط مئوية.

وبلغ العدد الإجمالي للناجحات الممدرسات 103567؛ وهو ما يمثل نسبة 55.34 في المائة من مجموع الناجحين والناجحات، وفق بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - باك ماك الخميس 28 يونيو 2018 - 18:39
ها كارثة تعريب التعليم بانت ,اغلب المتوفقين درسو بالفرنسية لغة بلاد متقدمة ,اما عريبان فالتشوميرة تتسناهم .قريو ولادكم بالفرنساوية وعنداك اكدبو عليكم لي واكلين الغلة وتيسبو الملة را تيقريو ولادهم في privé وباغين ولادكم يبقاو حاصلين مع عرباوة
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2 - حلاوة الخميس 28 يونيو 2018 - 18:45
بتوفيق للجميع. ونتمنى ان نرى تفوقا. في البحت العلمي والاختبارات المعملية . لان حتى التفوق في النضري لم يعد. معيارا. في بعض الدول بقدر البحوت العلمية النضرية التي تعطي نتائج . كوريا الجنوبية متلا . الشفوي لا يغني الا صاحبه. في وضيفة مريحة مملة . ويبقى الوضع على ماهو عليه بابتوفيق للجميع .
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6
3 - المكلخ الخميس 28 يونيو 2018 - 19:06
تبارك الله ماشاء الله تلاميد نفتخر بهم واتمنى ان يحقق الله رجاءهم.....ارجو ان يحكوا لنا كيف وصلوا الى هده النتاءىج وخاصة دور الاساتدة والاسرة وهل احتاجوا الى الدعم....المستوى الاجتماعي...المستوى الدراسي للاباء وهل هناك من ابويه مطلقين....كم من ساعة يخصصونها للمراجعة يوميا....حتى نستفيد من تجاربهم....
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