24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2706:1613:3617:1620:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. هل تُسهم المدن الجديدة بالمغرب في تخفيف الضغط السكاني؟ (5.00)

  2. في الترافع عن الأمازيغية باللغة العربية (5.00)

  3. الجيش الإسرائيلي يوصي بتأجيل الحرب ضد غزة (5.00)

  4. المبادرة المدنية من أجل الريف تتوجس من ردّة حقوقية في المغرب (5.00)

  5. إعلان الحداد على عدالة البلاد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | العلوي: الأحكام ضد نشطاء حراك الريف قاسية تمس بأحلام المغاربة

العلوي: الأحكام ضد نشطاء حراك الريف قاسية تمس بأحلام المغاربة

العلوي: الأحكام ضد نشطاء حراك الريف قاسية تمس بأحلام المغاربة
هسبريس - عبد الرحيم العسري (صور: أنس ألمو)
الجمعة 29 يونيو 2018 - 10:00

قال مولاي إسماعيل العلوي، الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية، إن الأحكام الصادرة في حق عدد من نشطاء حراك الريف كانت "قاسية جداً وتُعيد المغاربة إلى ما عاشوه في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي".

وأكد السياسي اليساري، الذي يُوصف بحكيم حُكماء "حزب علي يعتة"، في حوار مصور مع هسبريس ينشر لاحقاً، أن الأحكام القاسية التي وزعت على مجموعة من المعتقلين "لن تلغي القضايا والمشاكل التي خرج من أجلها هؤلاء الشباب في الريف ومناطق أخرى"، مورداً أن "المغرب يعيش أزمة خطيرة تتطلب تحمل المسؤولية التاريخية من أعلى سلطة في البلاد إلى أسفلها".

وأوضح مولاي إسماعيل العلوي أن الأحكام الصادرة ضد نشطاء الحراك شكلت صدمة وسط الرأي العام الوطني، مضيفاً: "من دون شك أن هذه العقوبات القاسية لم يكن المغاربة ينتظرون سماعها بعدما كنا نسمعها فقط في سنوات الجمر والرصاص".

وتمنى الأمين العام السابق لـ"الكتاب"، والذي يُشارك حزبه في حكومة العثماني، أن يستدرك القضاء هذه الأحكام القاسية خلال مرحلة الاستئناف لأنها قد تشكل بحسبه "ضربة مميتة للاختيار الديمقراطي في هذه البلاد"، قبل أن يُضيف: "علينا أن نقولها بصراحة..هذا مساس كبير بأحلامنا وتطلعاتنا كمواطنين ومواطنات ومساس أيضاً بالتراكمات الدستورية".

ولتجاوز الأزمة، يرى المتحدث أن على المغرب القيام برجة إيجابية تعبر بالبلاد إلى بر الأمان، محذراً من الصمت الحكومي الرهيب الذي لا يتفاعل مع قضايا الشارع، بدل أن تتحمل الحكومة كل مسؤولياتها.

وزاد العلوي: "لا يمكن أن نبقى متفرجين هكذا..على العثماني أن يتكلم ويقول ما يجب أن يقال، وإذا لم يكن لديه ما يقول عليه أن يصرح بذلك أيضاً، لأن استقالة الحكومة ليست من المحرمات، يمكنها في حالة فشلها أن تتقدم لصاحب الجلالة بطلب الاستقالة، والملك يملك صلاحيات للقيام باللازم للخروج بالبلاد من هذه المرحلة الخطيرة بعواقبها".

من جهة ثانية، شكك مولاي إسماعيل العلوي في استقلالية القُضاة الذين أصدروا أحكامهم القاسية ضد الزفزافي ورفاقه، مورداً: "أستغرب من تصريح أحد محامي الدولة الذي جاء فيه أن الدفاع لم يطالب بأي إجراء زجري للمتهمين، ولم يطالب حتى بتعويضات لرجال الأمن الذين تضرروا من الاحتجاجات"، وأوضح: "مثل هذه التصريحات تحيلنا على سؤال يفرض نفسه، مع احترامنا لكل أفراد القضاء، وهو إذا كان القضاء مستقلاً فهل كل القضاة مستقلين؟".

وللخروج من هذا الوضع، ناشد الزعيم السياسي السابق الملك محمد السادس إصدار عفو ملكي شامل على هؤلاء الشباب "الذين كانوا فقط مترجمين لنوع من الغبن يعيشه الشباب المغربي العاطل عن العمل والمتعطش إلى ما يفرج عليه الغمة التي يُحس بها من حين لآخر"، وفق تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - ba aziz الجمعة 29 يونيو 2018 - 10:07
ماشي قاسية، راه لا أساس لها من الصحة ، عاش المغرب و عاش شعبه
و كل يوم و نحن للحرية أقرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
2 - سفيان الشعبي الجمعة 29 يونيو 2018 - 10:12
لنكن واقعيين : القاضي حكم بما هو متضمن في عقوبات المس بالنظام العام و هو صك الاتهام الموجه للمعتقلين . اذا كان من تعديل فيجب تكييف التهم و اما تدخل المشرع المغربي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
3 - Mario الجمعة 29 يونيو 2018 - 10:21
المغاربة ليس لهم القدرة على حلم إن الحكومات لتي استولت علي حكم في المغرب مند استقلال المغرب استولت علي حلم كل مواطن مغربي أنها حكومات وأحزاب سياسية فاسدة وفاشلة ضلم واستبداد ومحسوبية ورشوة وعنصرية وحكرة حسبي الله ونعم الوكيل في قضاء المغربي المستقل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
4 - مقاطعة الجمعة 29 يونيو 2018 - 10:25
أول مرة نسمع شي شخص يقول الحق والحقيقة لان اغلب السياسيين اعتمدوا لغة الخشب فقط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
5 - Mohamed الجمعة 29 يونيو 2018 - 10:31
Hogra, injustice...on est entrain de ouvrir la boite de pandor
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
6 - بوتقموت الجمعة 29 يونيو 2018 - 10:33
ارجوكم لاتتكلموا عن الحكومة لانها ادات المخزن وصندوق النقد الدولي.ماذا ستفعل لكم الحكومة.انها التلميذ المجتهد الذي ينفذ بكل تفاني ما يملئ عليها والسلام عليكم او azul aflawn
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
7 - riyahi الجمعة 29 يونيو 2018 - 10:34
وهل تركونا ننام لكي نحلم ا السي مصطفى أصبحت الاحتجاجات موضة العصر واصبحت مهنة من ﻻمهنة له وصحافة تزرع سمومها وتنفخ في الجمر وجمعيات تخدم ﻻجندة خارجية.رجاء اتركونا ننام لكي نحلم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
8 - أسد أسود الأطلس المتوسط الجمعة 29 يونيو 2018 - 10:40
في الحقيقة، أن ماقاله العلوي مولاي إسماعيل لهو الحق ، إن القضاء في الحقيقة ليس قضاء مستقلا ، القضاء المغربي بعيد عن الحق والحقيقة ، وليس القضاء وحده ، بل كل الأدارات المغربية يعمرها الترهيب والكذب والزور والترهيب والزور والتزوير ربما هذا سيؤدي لاقدر الله لى حرب أهلية بالمغرب ، ولذا أطلب من جلالة الملك تدخله لحل هذا المشكل الذي لم تستطع حكومة العثمالني حله ، لأن الأمر خطير للغاية ، إن مايعيشه المواطنون من ترهيب يجر المغاربة إلى الفتنة والحرب الأهلية ..إن اجهزة الادولة تسير في هذا الطريق وتسد كل الأبواب على المتضررين ، بكل الولايات والعمالات والأقاليم ، وكل أبواب مسدودة أمام الذين ضاعت لهم حقوقهم ..ومن واجب جلالة الملك تدخله لحل كل هذه العوائق الضالة المضللة ..أنشري ؤياهسبريس جزاك الله ىخير عن كل لاالمواطكنين ...العلوةي المدغري .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
9 - amazigh الجمعة 29 يونيو 2018 - 10:45
ماذا فعلتم من اجل الا تصل الامور الئ هذا الحد.الا تعتبرون انفسكم مسؤولين و خاصة حزبكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
10 - صنطيحة السياسة الجمعة 29 يونيو 2018 - 10:56
أحلام المغاربة سرقتوها ...

أنتوما متوعو في أراضي الدولة ومصروف من ميزانية الشعب ...

والمغاربة بيعو ليهم الأحلام ...

تعامل الدولة مع احتجاجات الريف واحتجاجات المقاطعة عرت سياسة الدولة

البوليسية وبينت بالواضح """ بأن المغرب لا يصلح لعيش المواطن """
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - نبيل الجمعة 29 يونيو 2018 - 10:57
إذا اعتقدت آسي العلوي بأن الأحكام كانت قاسية فما عليك إلا ان تطالب بتغيير القانون الجنائي أو حذفه من البلاد بالمرة. أما انا فأقول شكرا لقضاتنا النزهاه على الأحكام المخففة جدا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - Var الجمعة 29 يونيو 2018 - 10:58
الأحكام كانت جد مخففة بسببكم وبسبب الضغوطات الدولية التي تريد سوءا ببلدنا الحبيب ، الأحكام تأديبية لا اقل ولا اكثر أما من أراض أن يزعزع استقرار البلاد والعباد فالإعدام اولى به
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - المواطن الجمعة 29 يونيو 2018 - 11:02
واش هذا القضاء مع العدل او مع الظلم؟ لم افهم شيءا! واش هذا القضاء من الارض او من كوكب اخر؟ و فشل الحكومة في التنمية و تحمل المسؤولية ظاهر و اعترفت بذالك و بتقصيرها في معالجة المشاكل و نعت كل
من يدافع عن حقوقه المشروعة بالانفصالي، اذا الوحدوي عندها هو من يسكت عن الفساد و يرضى بالواقع المرير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - ناس الغيوان الجمعة 29 يونيو 2018 - 11:07
نفس الفترة الزمنية التي غنّا فيها ناس الغيوان أغنية : مهمومة . الأغنية على اليوتوب لمن لا يعرفها من الجيل الجديد ، الكلمات تنطبق على ذلك الزمن سنوات الرصاص وعلى زمننا هذا زمن الرصاص المطلي بالأصفر ليلمع ذهبا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - الحاج الجمعة 29 يونيو 2018 - 11:14
لا جدال في ان الاحكام قاسية لكن ما هو غريب هو ان السياسيين والجمعويين بهذا البلد يقتلون الميت ويسيرون في جنازته لانهم يبحثون عن مصالحهم ويريدون الظهور بمظهر المدافع في حين انهم هم اسباب الفتن يخلقونها ليركبوا عليها قصد تحقيق اهداف سياسية فاين كانوا عندما كان ابناء الريف يتحركون لماذا تركوهم وحدهم للمتربصين بالوطن كفى من الضحك على المغاربة سيخرج النشطاء من السجن مهما طال لكنهم لن ينسوا ان المستفيدين من دعم الدولة احزابا وحمعيات تخلوا عنهم منذ البداية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.