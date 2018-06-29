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الرئيسية | مجتمع | هل يطوي الملك محمد السادس ملف الريف بعفو شامل على المعتقلين؟

هل يطوي الملك محمد السادس ملف الريف بعفو شامل على المعتقلين؟

هل يطوي الملك محمد السادس ملف الريف بعفو شامل على المعتقلين؟
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:00

أعادت الأحكام القضائية الثقيلة الصادرة في حق عدد من معتقلي حراك الريف، والتي بلغت 20 عاماً لدى بعضهم، النقاش السياسي والقانوني في المغرب حول إمكانية العفو الملكي على هؤلاء الشباب، بعد انتهاء جميع مراحل التقاضي، بينما أطلق آخرون عرائض إلكترونية تطالب البرلمان بإصدار قانون العفو العام على معتقلي الريف، طبقاً للصلاحيات الدستورية المخولة له.

وجاء في العريضة الرقمية، الموضوعة على موقع "آفاز" العالمي، أنه، طبقا للظهير رقم 107.16.1 المؤطر لقانون العرائض، "فإننا كمواطنين مغاربة نطالب البرلمان المغربي بإصدار قانون عفو عام على المواطنين المدانين في قضايا حراك الريف".

وقد أثارا هذه الدعوات والنقاش جدلاً قانونياً ودستورياً حول مسطرة طلب العفو بالمغرب، خصوصا أن هذه المسألة تبقى مجالاً محفوظاً للملك.

وسبق للملك محمد السادس أن أصدر، بمناسبة الذكرى الـ18 لعيد العرش، عفوه عن مجموعة من المعتقلين "الذين لم يرتكبوا جرائم أو أفعالا جسيمة في الأحداث التي عرفتها منطقة الحسيمة، اعتبارا لظروفهم العائلية والإنسانية"؛ ولكن كان ذلك قبل صدور الأحكام الابتدائية في حقهم. فهل يملك العاهل المغربي صلاحيات العفو قبل انتهاء مراحل التقاضي، أي مرحلتي الاستئناف والنقض؟.

مصطفى السحيمي، الخبير في القانون الدستوري، قال إن الفصل الـ58 من الدستور المغربي ينص على أن ملك البلاد كشخص يحق له وحده إصدار عفو ملكي عن المعتقلين في أي وقت يشاء؛ أي يُمكن له أن يصدر عفوه من يوم غد أو انتظار مرحلة الاستئناف والنقض أو عدم إصدار أي عفو على هؤلاء الشباب.

ومن الناحية السياسية، يرى المحلل السحيمي أن الجو العام في البلاد "لا يُساعد على إصدار عفو ملكي على الزفزافي ورفاقه وطي صفحة ملف الريف"، مضيفاً: "لا أعتقد من وجهة نظري الشخصية وليس القانونية أن يُصدر رئيس الدولة عفواً على المعتقلين بالنظر إلى ثقل الملف وحجم التهم المتابعين بها.. نحن نتحدث عن مئات الضحايا من الشرطة".

وأوضح السحيمي، ضمن تصريح لهسبريس، أن ملف معتقلي حراك الريف "ليس بملف سياسي بسيط، بالرغم من أن المنفذ القانوني والدستوري لطي الملف موجود"، مورداً: "بعد صدور العفو الملكي، هناك من سيتساءل من رجال الشرطة المعطوبين ومن بعض القضاة عن ما جدوى إجراء محاكمة دامت لحوالي سنة؟"، بتعبيره.

ويعتقد السحيمي أن العفو الملكي من شأنه أن يُظهر ضعف الدولة في مواجهة حراك الريف، متابعاً: "هناك من سيقول إن حركة معينة انتصرت في نهاية المطاف على السلطة والحكم في البلاد، بالرغم من أن الحكم الصادر فعلاً قاس، ونتمنى إعادة دراسته في الاستئناف حيث يُوجد قضاة مخضرمون يدرسون الملفات على مهل".

أما إمكانية تدخل البرلمان المغربي لإصدار عفو عام على معتقلي حراك الريف، يوضح الباحث في الفقه الدستوري أن "الفصل الـ71 من الدستور يُخول فعلاً للبرلمان إصدار مقترح قانون متعلق بـ"العفو العام"؛ ولكن بعد انتهاء مراحل التقاضي جميعها، بخلاف الصلاحيات التي تخول للملك العفو عنهم في أي وقت يراه مناسباً".

"أعتقد أنه لا يُمكن للبرلمان أن يصدر قانونا للعفو على معتقلي حراك الريف بدون موافقة الملك على هذه المسطرة بالنظر إلى طبيعة الحكم في المغرب، والتي تمنح أسبقية العفو إلى الملك وبعدها يمكن المرور إلى مرحلة التشريع"، يُضيف السحيمي.

وكانت شخصيات سياسية ومدنية قد ناشدت الملك محمدا السادس لإصدار أوامره بالعفو على معتقلي حراك الريف.

يُشار إلى أن ناصرا الزفزافي وعددا من رفاقه المعتقلين كانوا قد رفضوا التقدم بطلب للعفو الملكي، بعد زيارة وفد حقوقي حاول إقناعهم بالانخراط في هذه الخطوة حتى يتسنى لهم الاستفادة من العفو الصادر في ذكرى عيد العرش السابق، والذي استفادت منه الناشطة في حراك الريف والفنانة سليمة الزياني، المعروفة بـ"سيليا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (37)

1 - Said France الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:07
Franchement je pense pas
il faut pas rêver, c'est fait exprès, pour stopper toute contestation
regardez il n a rien fait vis à vis du boycotte, il n'a même pas valider la démission de L.Daoudi, il n'a même pas écouter quand les gens ont scandé "Akhenouch dégage" à Tanger
le seul cas, ou il pourra prononcer une grâce royale c'est s'il y a un début de révolution comme le mouvement 20 fev
c'est tout
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22
2 - Nabil NYork الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:08
المحاكمة و الاعفاء اتخذ من نفس الشخص
لا تستهزؤو بعقولنا
البركان سينفجر بعد ايام
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42
3 - برامين الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:10
انتم تعيشون تمتيلية محسوبة ومدروسة ،وسترون في اخر المطاف من المستفيد،بالنسبة لهم نحن شعب بليد، امي، كراكيز تحت ايديهم،لكن الشئ الدي يجهلونه انهم يلعبون بالنار، كم من امثاهم اكتووا بنارهم.
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31
4 - مغربي الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:10
هؤلاء ليسوا مجرمين ليتم العفو عنهم.هؤلاء احتجوا على وضع بئيس والاحتجاج حق تكفله الدساتير الكونية.وتم الزج بهم في السجن لانهم قالو "لا"،أعظم كلمة علمها ديكارت للفرنسيين وللعالم فيما بعد.الحرية للمعتقلين بدون قيد او شرط
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44
5 - mostafa الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:12
العفو يسري على المجرمين الثاءبين اما معتقلي الريف لم يرتكبوا اي جرم لقد طالبوا يالاصلاح و بحقوقهم. دولة القمع بالقانون
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43
6 - ع,عببدالاله الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:13
إلى متى سنظل ندفع بالمؤسسة الملكية للتدخل في القضاء .نريد قضاء مستقلا مبني على أسس صحيحة .كما هو الحال في اوربا .لأننا ومع كامل الاسف مازلنا لم نرقى إلى هذا المستوى.
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28
7 - شوف تشوف الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:15
ما كان ليكون هذا بعد المرافعات المراتونية لمحاكمات معتقلي الريف فبإسم صاحب الجلالة رفعت الجلسة ونطق بالحكم وكل شيئ وارد في علم الغيب ولا يمكن لجلالته بأن ينتقص من نزاهة القضاء وقضاة المغرب وعدل المحاكمة إن كانت الحكم غير جائر ولم تخطأ التقدير للتهم الموجهة إليهم فالإعفاء وارد وربما يأتي بعد سنين .
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1
8 - مواطن الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:18
هؤولاء إدا عفى عنهم الملك سيطغون و يطغى معهم الكثير من المجرمين في هدا الوطن و نقول وداعا للأمن
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-11
9 - smail الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:19
نتمنى دلك
والله مابقينا نستحملو المشاكل لي واقعة في فلادنا
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5
10 - من الحسيمة الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:19
الإنسان المغربي ذكي ولو يعيش في زمن التعب. ما دامت الأحكام تصدر بإسم الملك فهو الاولى بإقصاءها والعفو عليهم.
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4
11 - حاسم الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:20
معتقلي الريف ليسوا مجرمين لم يسرقوا و لم يقتلوا و لم ولم ...هم أناس بسطاء بدر منهم سلوك عفوي فطري فهم إنتفظوا انتفاضة طير مذبوح من شدة الألم...ألم التهميش و الإقصاء و حكرة ... فهم أولى بالعفو من غيرهم
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10
12 - abdou الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:21
et pourquoi les liberés et ces policiers et forces auciliaites qui sont blessé tortures masacres .et les voitures de police brules .ou bien vous avez oubliers tous ça.alors ils faut liberé tous les criminels du maroc eux aussi sont des marocains.
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-3
13 - مقاطع الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:21
حسب رايي المتواضع هنا غتولي بسالة كلشي غيولي باغي العفو كاع لي فلحبس غيولي مضلوم
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-5
14 - توت الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:24
واش كيسحاب ليكم بلي ما تفاوضوش معاهم على العفو؟

راهم رافضين العفو جملة وتفصيلا لأنو اعتراف ضمني بارتكاب الجريمة.

راه إذا صدر الملك العفو وتم ارفض ديالو راه موشكيلة ..
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2
15 - H MEN الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:24
العفو يعطى للمجرمين جزاءا على حسن سيرتهم داخل السجن.اما معتقلو الحسيمة فلم يرتكبو ذنبا.محمد6 يجب ان يحاكم شفارة المال العام والرشايوية الكبار حتى يبقى محبوبا عند المغاربة
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5
16 - حاميدو الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:26
أتمنى ألا يصدر عفو ملكي في حق هؤلاء الأشخاص لانهم لم يسيؤوا فقط لمؤسسات الدولة بل أساؤوا الى الشعب المغربي بأكمله.
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-4
17 - ملاحض الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:28
مكاين لا عفو ولا والو غير تهناو
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-5
18 - لحسن ودادي الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:28
العفو لا وألف لا لمن هشم جماجم وكسر عظام الشرطة والقوات المساعدة اليسو هم بشر اما تضيع حقوقهم المدانون يستحقون الحكم بل إنه مخفف الم يخربو ممتلكات الدولة ويروعو المواطنين الم ينعتونا بأقبح الاوصاف الم يرفعوا رايات ما عهدناها من قبل الم يتعدوا حتي على بيوت الله الم يتنوا على المستعمر الاسباني وقالوا عنا إستعمار عروبي لا للعفو يجب أن يكونو عبرة لكل خائن للوطن والدين عاش المغرب ولا عاش الأوباش
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-3
19 - انس الجندى الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:30
وهل يضيع حق رجال الذين اعتدى عليهم من قبل هؤلاء ؟
لو لا يقضة رجال الامن لاصبح المغرب يموج فى ما يسمى الربيع الذى حرق
ليبيا وسوريا
لا بد يعااقب الجناه
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-2
20 - محمد الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:34
يجب رد الإعتبار لأهل الريف ومابدلوه من تضحيات من أجل كرامة المغاربة واخص بالذكر شيخ المجاهدين الأمير عبد الكريم الخطابي، بعدها ندعو جلالة الملك محمد السادس قائد القوات المسلحة وحامي الوطن والدين، الهجوم الكاسح على مرتزقة البوليساريو و اجتتاتهم، وستكون بإذن الله رسالة مباشرة لأعداء المغرب الضاهرين والباطنيين.
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0
21 - Nordine الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:35
Si le Roi amnestie zefzafi il sera obligé de condamné le juge qui a decidé de ces condamnation injustce
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0
22 - ممممم الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:35
العفو عنده شروط بينما هم يطالبون بإطلاق سراحهم فورا كما لو أن أمريكا تضغط على ناميبيا
و سيقولون لمادا العفو فهم لم يفعلوا شيئا
بدون مراوغة فقد كان مخطط لزرع البلبلة فعندما حاصرت القوات العمومية الشاطئ فبعض الأطراف بدأت تستهزئ بينما كانوا يحضرون لمخيم يحضرون له النساء و الأطفال و يصبح اكديم ازيك آخر و لكن الذئب تدار بيه مرة واحدة
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0
23 - امازيغ سوسي الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:35
ستكون اكبر غلطة .لانهم سيعيدون الكرة ولكن بتخطيط ادق مستفيدين من المحاولة الاولى . و سيسيل لعاب كل من هب ودب للقيام بفعل مماثل . اين هو حق 500 شرطي المجروحين ومنهم من اصيب بعاهات مستديمة . اليسوا مغاربة ؟ الكل يتحدث عن ام الزفزافي عن بكاء ام الزفزافي ولا كلمة عن امهات افراد الشرطة المجروحين وخاصة دلك الشرطي المصاب بشلل نصفي والدي لا يستطيع حتى التحرك . فليعفو الملك ان شاء و لكن باختصار شديد يجب الغاء هدا العفو سلبياته اكثر من ايجابياته . تلاعب في المستفيدين .رشوة . نفود . وغالبا ما يرجع المستفيدون الى السجن بجراءم ابشع . ثانيا ما اهمية هدا العفو مادام القاضي يمكنه ان يعفو على شخص من تلقاء نفسه وخير دليل ولد الفشوش اللي خرج براءة بدون عفو .
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24 - Mohamed الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:35
S il y a une grâce c est du notr seigneur
ALLAH AL 3ADIM
Ses gens n ont fait du mal a personne
Libérer les et soyer sage et conscient
De ce qui peuvent preparer les ennemis
Avant que ça soit trop tard
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0
25 - MOHAMMED MEKNOUNI الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:36
الأحكام أصدرها القضاء وحده يتحمل مسؤوليتها .
الفصل 4 من دستو ر المملكة ، يجب إحترامه ولا داعي للركوب على الوطن .
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26 - saraha الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:36
pour moi vous revez debut les verdicts sont les verdicts et la loi a tranché celui qui veut rever et on veut vous faire croire que le roi interviendra pour faire passer la pelule voila tout zafzafi et compagnie sont des sacrifiers et le train ne s arretre pas pour eux ni pour d autres .
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27 - sohail الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:36
سياسة الهروب الى الامام والقمع قبل الانتقام من طرف اخطبوط الفساد وغض الطرف التي تمارسها الدولة في حق احرار المغرب ستدفع بهذا البلد الى مالا يحمد عقباه عاجلا او اجلا اما ان يعفو الملك عن المحكومين فالترويج لهذا الامر الهدف منه امتصاص غضب الشارع وزرع امل في تربة لا ينمو فيها الا الفساد حتى لا تضرر مداخيل مشاريعهم من فنادق الى غير ذلك خاصة ونحن في فصل الصيف
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28 - إن الوطن غفور رحيم الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:37
نتمنى تدخلا سريعا من طرف صاحب الجلالة حتى ينصف هؤلاء الشباب الذين و إن أخطأو الطريقة هدفهم ليس إلا تحسين الأوضاع في الوطن و العيش الكريم.
فإن المغرب سبق و أن قال إن الوطن غفور رحيم و سامح من تخلوا عن الوطن فكيف لا يفعلها مع هؤلاء الشباب الذين لا و لم يتخلوا عن الوطن قط؟؟ بل يحاولون إصلاحه حسب قدرتهم...
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29 - Abdellatif الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:37
un pays qui arrêtent les siens n'a pas d'avenir
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30 - عبد السلام اطراشلي الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:38
التهم التي حوكم بها معتقلي الريف هي في الأصل مفبركة حسب الأهواء. إذ لا يعقل ان يطالب المواطن برفع الظلم عنه بطريقة حضارية فتلفق له تهمة الإخلال بأمن الدولة. معنى هذا أن المواطن تحول في رمشة عين إلى ترسانة أسلحة وتنظيم له كل مقومات الحرب لقلب النظام.
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0
31 - Hooollandddddddssss الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:38
الملك لا يحق له ذلك لان القظاء قال كلمته والا غدي تولي السيبة.
هل العف حلام ام حرام؟؟؟؟؟
رءيس السجن هو من يحق له ذلك
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32 - الفقير الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:38
كلام سحيمي منطقي لأن المخزن يعرف كيف يوقع بخصومه ونظرا بأن هاؤلاء الفتية سدج لا خبرة لهم وقعوا في فخه بأخطاء قاتلة ولا أظن أنهم سيتقدمون بطلب العفو من الملك مادام اهلهم في الريف يستمرون في نفس الخطأ ونفس السذاجة باعتقادهم ان أبناءهم لم يرتكبوا مخالفات وقد خرجوا في تحد للدولة بمطالبتها بإعدامهم .
أما بخصوص العارضة المقدمة للبرلمان العفو عنهم فإنها لا تمثل المغاربة كما يدعون مادامت تتجاهل صلاحيات واختصاصات عاهل البلاد بعدما وصفوا المواطنين بالعياشة
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33 - nou3am bacha الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:39
pourquoi vous demander l'intervention du roi, puisque le jugement est prononcé au nom du souverain, ce qui est important la grâce du dieu, car on est loin d'un pays dont la justice est indépendante des instructions.
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34 - مواطن ريفي الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:40
مئات المصابين من أفراد الشرطة. ياسلام متى يبقى القوي قويا والضعيف ضعيفا؟ أين محسن فكري أين؟ أين العتابي؟ أين العشرات من المصابين من المواطنين
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35 - المغرب قبل كل شيء الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:40
لا للعغو الملكي وانا شبه متأكد انه سيكون كذلك لأنه من اراد تحدي الدولة بجيش من الخونة المسمون الحراس الشخصيون حثالة هولندا وعاطليها سوف يجنون سوى الخزي.في هذه النازلة اطلب من المغاربة الذين يحبون بلدهم أن يقفوا بجانبه ضد أعدائه اللهم اني قد بلغت.
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36 - مواطن مغربي الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:40
عارضة لتبرئة المعتقلين وليس العفو لم يرتكبو جرائم لتحاكمونهم
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37 - مدوخ الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:40
المغرب الان يعيش حرب الخير و الشر لاسف بعض المغاربة هما تابعين الرابحة انتهازيين لحد النخاع وهاد هما سبب تعطل اي انتقال ديمقراطي للبلد
كفى من الفساد كفى من الريع كفى كفى وراه عيقتو
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