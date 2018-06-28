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الرئيسية | مجتمع | متضررون من "حراك الريف": الأحكام مخيبة تستخف بمطالب الضحايا

متضررون من "حراك الريف": الأحكام مخيبة تستخف بمطالب الضحايا

متضررون من "حراك الريف": الأحكام مخيبة تستخف بمطالب الضحايا
هسبريس من الرباط
الخميس 28 يونيو 2018 - 23:50

في وقت أثارت فيه الأحكام القضائية في حق معتقلي أحداث الحسيمة تنديد عائلات المعتقلين وهيئة دفاعهم، واعتبارها "قاسية وتسببت في خيبة أمل كبيرة"، خرج هذه المرة متضررون من أحداث الريف للتعبير عن عدم رضاهم على تلك الأحكام، بدعوى أنها "كانت مخففة ولم تجبر الضرر المادي والمعنوي الذي تسببت فيه تلك الأحداث".

فمباشرة بعد صدور الأحكام القضائية في حق أيقونة "حراك الريف"، ناصر الزفزافي، ومن معه، مساء الثلاثاء الماضي، خرج المحامي محمد الحسيني كروط، الذي ينوب عن الضحايا والمطالبين بالحق المدني، ليقول في تصريح لهسبريس إن "الأحكام لم تكن في مستوى تطلعات الضحايا، وكانت مخففة ولا تتلاءم مع خطورة الجرائم المرتكبة، كما أن المحكمة لم تطبق الحد الأقصى للعقوبات المقررة للأفعال المقترفة التي تصل في واحدة منها فقط إلى عقوبة الإعدام والسجن المؤبد".

الموقف نفسه عبّر عنه باقي أعضاء هيئة دفاع الضحايا، الذين قالوا إن "التسبب في عاهة مستديمة لأحد الضحايا وإضرام النار عمدا في بناية تأوي عناصر القوة العمومية والتحريض على القتل العمد (...) هي جرائم تقتضي التشدد في معاقبتها وتطبيق أقصى العقوبات بشأنها"، معتبرين في المقابل أن "الوقوف عند حد 20 سنة بالنسبة لأربعة متهمين، وتمتيع باقي المعتقلين بظروف التخفيف، ينطوي على استخفاف بمطالب الضحايا وهيئة دفاعهم".

وقالت والدة أحد الضحايا في اتصال بهسبريس، عقب صدور الحكم، إنها كانت تنتظر من الحكم القضائي أن يطفئ لهيب معاناتها التي امتدت لأكثر من سنة وهي ترى ابنها مصابا بشلل نصفي وارتجاج في الدماغ نتيجة تلك الأحداث، لكنها أصيبت بخيبة أمل كبيرة بعدما صدرت أحكام مخففة لم تتجاوب وتساير ملتمسات النيابة العامة ومطالب دفاع الضحايا.

وأكد متضررون من الأحداث، في اتصال بهسبريس، أنهم طلبوا من هيئة الدفاع أن تطعن في هذه الأحكام القضائية أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء بحثا عن تشديد العقوبة وجبر الضرر اللاحق بهم، مضيفين أنهم يدرسون إمكانية تشكيل لجنة للحديث باسمهم والانتصاب كمدافع عنهم وعن ذويهم أمام جميع السلطات القضائية والمنظمات الحقوقية، وفي المحافل الدولية إن اقتضى الأمر ذلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - igout US الجمعة 29 يونيو 2018 - 00:05
شحال حكمو على صحاب طحنو مو ؟
وهادو واقيلة بغاو الشعار يبقا غير الله الوطن ...
المغاربة راه زوينين ولكن إلا شافو المنكر كيتسيفو.
اللهم أحفظ الوطن
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10
2 - mok الجمعة 29 يونيو 2018 - 00:06
ماشاء الله دولة الحق والقانون في اىحقيقة كاز يجب عىى القضاء المغربي إستدعاء اىضحايا لتصدر الحكم على أبناء الريف..
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6
3 - yassine الجمعة 29 يونيو 2018 - 00:06
عجز لساني عن التعبير على هذا المنشور
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16
4 - إن الوطن غفور رحيم الجمعة 29 يونيو 2018 - 00:06
نتمنى تدخلا سريعا من طرف صاحب الجلالة حتى ينصف هؤلاء الشباب الذين و إن أخطأو الطريقة هدفهم ليس إلا تحسين الأوضاع في الوطن و العيش الكريم.
فإن المغرب سبق و ان قال إن الوطن غفور رحيم و سامح من تخلوا عن الوطن فكيف لا يفعلها مع هؤلاء الشباب الذين لا و لم يتخلوا عن الوطن قط؟؟ بل يحاولون إصلاحه حسب قدرتهم...
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15
5 - salah الجمعة 29 يونيو 2018 - 00:11
ولد زروال خرج عاوتني .
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1
6 - لوسيور الجمعة 29 يونيو 2018 - 00:12
اصبح المخزن منبوذا منبوذا..وهذا مكسب كبير..فالهوة تتسع بين الشعب والمخزن..فالشعب بدا ينسلخ عن المخزن...مهزلة ...رغم قساوة الاحكام ففيها خير ريافة يطالبون بمحاكمة عادلة ..لم يطلبوا عفوا ولا تدخلات..مطالبهم سلمية وعزتهم كسرت هيبة الدولة ومرغت انف المحزن في الوحل
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0
7 - ايزيك الثاني الجمعة 29 يونيو 2018 - 00:13
....ملف كديم ايزيك....أحداث العيون
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1
8 - حاميدو الجمعة 29 يونيو 2018 - 00:16
عندهوم الحق...هاد المجرمين خاصهوم الاعدام ...هادو ورم خبيث يجب استئصاله...بغاو يدفعوا بلادنا للفوضى والفتنة و الخراب ...هذا حكم مخفف يجب مراجعته ليصل الى أعلى درجات العقوبة...أمن واستقرار بلدنا فوق الخبز والصحة والتعليم والشغل .
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