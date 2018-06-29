"قادمون وقادرون": "أحكام الريف" مخيبة للآمال

هسبريس من الرباط

وصفت حركة "قادمون وقادرون –مغرب المستقبل" الأحكام التي صدرت في حق نشطاء حراك الريف بأنها "صادمة ومخيبة لآمال كل الحقوقيين والمتتبعين، ومعاكسة للمسار المعلن من طرف الدولة نفسها يوم أعلنت عن ميلاد هيئة الإنصاف والمصالحة".

واعتبرت الحركة، في بيان صادر عنها، أن الأحكام "شكلت تراجعا خطيرا على كل المكتسبات التي تمت مراكمتها منذ الحلقات الأولى للانتقال الديمقراطي إلى حدود دستور 2011"، واصفة إياها بأنها "نكسة حقوقية، وانحراف إنساني وقانوني، وتراجع خطير عن المصالحة وعن الإصلاحات الكبرى المرتبطة بورش حقوق الإنسان والتأسيس لدولة الحق والقانون".

وأعلنت الحركة، في البيان الذي توصلت به هسبريس، تنديدها بالأحكام التي صدرت في حق النشطاء المعتقلين على خلفية حراك الريف، داعية إلى تحكيم العقل ومراعاة المصلحة العليا للوطن، مطالبة في الآن ذاته بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية ووقف كل أشكال الاحتقان الاجتماعي.

كما طالب البيان بالرجوع الفوري إلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتفعيلها، وإطلاق سراح الأوراش السوسيو-اقتصادية المهيكلة الكبرى المبرمجة بالمناطق والجهات المهمشة، "لجبر الضرر الجماعي وتجفيف منابع الفقر والهشاشة والتهميش والاستبعاد الاجتماعي والعزلة"، مع فتح قنوات الوساطة والحوار الهادف والبناء "بدل الارتهان إلى المقاربات الأمنية التي فوتت على المغرب بناء صرح الدولة الاجتماعية منذ عقود من الزمن".

وأعربت الحركة، في ختام بيانها، عن تضامنها اللامشروط مع عائلات المعتقلين، وحيّت صبرهم وإخلاصهم لقضية أبنائهم.