24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2706:1613:3617:1620:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. هل تُسهم المدن الجديدة بالمغرب في تخفيف الضغط السكاني؟ (5.00)

  2. في الترافع عن الأمازيغية باللغة العربية (5.00)

  3. الجيش الإسرائيلي يوصي بتأجيل الحرب ضد غزة (5.00)

  4. المبادرة المدنية من أجل الريف تتوجس من ردّة حقوقية في المغرب (5.00)

  5. إعلان الحداد على عدالة البلاد (5.00)

قيم هذا المقال

2.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | "قادمون وقادرون": "أحكام الريف" مخيبة للآمال

"قادمون وقادرون": "أحكام الريف" مخيبة للآمال

"قادمون وقادرون": "أحكام الريف" مخيبة للآمال
هسبريس من الرباط
الجمعة 29 يونيو 2018 - 09:38

وصفت حركة "قادمون وقادرون –مغرب المستقبل" الأحكام التي صدرت في حق نشطاء حراك الريف بأنها "صادمة ومخيبة لآمال كل الحقوقيين والمتتبعين، ومعاكسة للمسار المعلن من طرف الدولة نفسها يوم أعلنت عن ميلاد هيئة الإنصاف والمصالحة".

واعتبرت الحركة، في بيان صادر عنها، أن الأحكام "شكلت تراجعا خطيرا على كل المكتسبات التي تمت مراكمتها منذ الحلقات الأولى للانتقال الديمقراطي إلى حدود دستور 2011"، واصفة إياها بأنها "نكسة حقوقية، وانحراف إنساني وقانوني، وتراجع خطير عن المصالحة وعن الإصلاحات الكبرى المرتبطة بورش حقوق الإنسان والتأسيس لدولة الحق والقانون".

وأعلنت الحركة، في البيان الذي توصلت به هسبريس، تنديدها بالأحكام التي صدرت في حق النشطاء المعتقلين على خلفية حراك الريف، داعية إلى تحكيم العقل ومراعاة المصلحة العليا للوطن، مطالبة في الآن ذاته بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية ووقف كل أشكال الاحتقان الاجتماعي.

كما طالب البيان بالرجوع الفوري إلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتفعيلها، وإطلاق سراح الأوراش السوسيو-اقتصادية المهيكلة الكبرى المبرمجة بالمناطق والجهات المهمشة، "لجبر الضرر الجماعي وتجفيف منابع الفقر والهشاشة والتهميش والاستبعاد الاجتماعي والعزلة"، مع فتح قنوات الوساطة والحوار الهادف والبناء "بدل الارتهان إلى المقاربات الأمنية التي فوتت على المغرب بناء صرح الدولة الاجتماعية منذ عقود من الزمن".

وأعربت الحركة، في ختام بيانها، عن تضامنها اللامشروط مع عائلات المعتقلين، وحيّت صبرهم وإخلاصهم لقضية أبنائهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.